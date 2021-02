Análisis: Samsung Galaxy Note 10

Nuestro veredicto

El Galaxy Note 10 es el terminal Samsung con un S Pen que más fácil de usar resulta, y aunque no lleve mejoras rompedoras que lo conviertan en un 'must', es un resultado sólido para la nueva generación. Si buscas lo último en dispositivos Samsung, deberías ir a por el Note 10 Plus, pero si quieres ahorrarte algo, o prefieres un tamaño reducido con un lápiz, este es el Note que deberías comprar.