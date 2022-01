La temporada 3 de The Umbrella Academy potencia su reparto con la incorporación de la estrella de Euphoria

La temporada 3 de The Umbrella Academy ha incorporado otra cara conocida a su reparto. Se trata de una estrella de la serie Euphoria.

Javon Walton, que da vida a Ashtray en la temporada 2 de la exitosa serie dramática de HBO, se ha unido al elenco de la tercera temporada de The Umbrella Academy.

Hablando sobre sus futuros proyectos con el medio Complex, Walton ha confirmado esto, pero el joven actor no ha dado detalles sobre el papel que interpretará.

"Euphoria me ha traído otras grandes oportunidades, por las que estoy muy agradecido", ha dicho Walton. "Tengo algunos otros proyectos que llegarán pronto y estoy súper emocionado por ello. Estoy en The Umbrella Academy para su nueva temporada, la tercera".

Netflix todavía no ha confirmado a quién dará vida la estrella de Euphoria. En cuanto haya novedades al respecto, os lo contaremos.

Walton se une así a otras caras nuevas que veremos en la temporada 3 de The Umbrella Academy, lo que incluye a Jake Epstein de Suits, Genesis Rodriguez (que presta su voz en She-Ra y las princesas del poder) y Britne Oldford de American Horror Story.

Todavía no hay una fecha de estreno confirmada para la tercera temporada de The Umbrella Academy, pero Netflix sí que confirmó que llegaría este 2022. Mientras tanto, no te pierdas nuestro artículo sobre todo lo que nos revelan los títulos anunciados de los capítulos gracias a los cómics.

Análisis: ¿a quién interpretará Walton en la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Hay un personaje en concreto de la temporada 3 que todavía no sabemos quién interpretará, por lo que estamos bastante seguros de que este será el papel de Walton.

Como recordarán los fans de The Umbrella Academy, el final de la temporada 2 de la serie nos presentó a la Sparrow Academy. Se trata de una versión alternativa de la Umbrella Academy de un mundo paralelo, y también se compone de siete miembros con superpoderes.

Hasta ahora, ya han sido confirmado seis de los actores que formarán parte de la Sparrow Academy: Justin Cornwell interpretará a Marcus, Cazzie David será Jayme, y los antes mencionados Oldford, Rodriguez y Epstein darán vida a Fei, Sloane y Alphonso, respectivamente.

Luego está Justin H. Min, que es el actor que da vida a Ben Hargreeves, o número 6 de la Umbrella Academy, y que ya conocemos de las dos temporadas existentes de la serie. Él dará vida también a la versión alternativa del personaje perteneciente a la Sparrow Academy. En este caso, es el segundo al mando, justo por detrás de Marcus, y, a diferencia del Ben que habíamos visto hasta ahora, este no es una persona nada agradable.

Por lo tanto, ¿quién interpretará al séptimo miembro de la Sparrow Academy? El personaje se llama Christopher, y curiosamente no es un ser humano, sino tal y como lo describió Netflix, es un "un cubo telequinético de origen desconocido que puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante."

Lo cierto es que no está claro si Christopher puede hablar, pero en caso de que sí, creemos que Javon Walton prestará su voz. No sabemos qué edad tiene Christopher, pero si es el "hermano" más joven, entonces la voz de Walton sería perfecta para el papel, dada su corta edad.

Claro está, que Walton podría interpretar a un personaje distinto de la temporada 3 de The Umbrella Academy. Podría, por ejemplo, interpretar una versión más joven de uno de los miembros de la Sparrow Academy en algunos flashback.

Tal y como puedes leer en nuestro artículo general sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy, hemos especulado que la serie podría mostrar escenas sobre la infancia del Ben de la Sparrow Academy. Se rumorea que Ethan Hwang, que es el que interpreta al Ben-niño en las temporadas anteriores, podría volver a aparecer en la tercera temporada, ya que el actor publicó una foto en Instagram donde aparece junto con Justin H. Min. Entonces, tal vez podríamos ver al joven Ben interactuar con un joven Alphonso, por ejemplo, que sería interpretado por Walton.

Pero ahora mismo, teniendo en cuenta que Christopher es el personaje más importante del que no sabemos quién lo interpretará, creemos que esto es lo más probable. Si consideramos los comentarios de Walton, y sumamos dos más dos, parece que el hecho de que el joven actor preste su voz al cubo telequinético es algo lógico.