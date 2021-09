The Umbrella Academy temporada 3: esto es todo lo que revelan los títulos de los capítulos gracias a los cómics

Spoilers de The Umbrella Academy temporadas 1 y 2 y de los cómics a continuación.

La temporada 3 de The Umbrella Academy no se estrenará hasta dentro de un tiempo en Netflix, pero la plataforma ya ha revelado los títulos de los 10 capítulos que veremos, lo que nos da muchas pistas sobre lo que veremos, en parte gracias a los cómics.

Durante el evento Geeked Week de Netflix, el creador de la serie Steve Blackman fue el encargado de anunciar cómo se llamarían los distintos capítulos de la tercera temporada, y los fans empezaron rápidamente a atar cabos.

En este artículo vamos a analizar todos los secretos que revelan los títulos. Para ello, hemos releído los cómics de Gerard Way y Gabriel Ba, y hemos investigado, y a continuación exponemos todas las teorías sobre qué detalles nos han revelado, lo que incluye algunas revelaciones potencialmente importantes.

Si quieres averiguar todo lo que podríamos ver en la temporada 3 de The Umbrella Academy, ¡este artículo es perfecto para ti! Pero repetimos que encontrarás muchos spoilers sobre los cómics (además de las temporadas 1 y 2 de la serie).

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 1: Meet the Family (Conoce a la familia)

Para deducir lo que veremos en el primer capítulo de la tercera temporada de The Umbrella Academy no hace falta ser experto: "Conoce a la familia" es una clara alusión al momento en el que los miembros de la Umbrella Academy conocen a los integrantes de la Sparrow Academy.

El segundo grupo es la versión alternativa de los superhéroes que ya conocemos, que pudimos ver por primera vez al final de la segunda temporada. Por lo tanto, la temporada 3 se centrará en presentar a estos nuevos personajes miembros de la Sparrow Academy.

Lo más interesante sobre este grupo alternativo de superhéroes es que incluso los fans de los cómics todavía conocen muy poco sobre ellos. Los miembros fueron presentados al final del Volumen 3: Hotel Oblivion, y todavía no se ha revelado qué poderes tienen, ni sus personalidades ni motivaciones.

Imaginamos que los autores de los cómics han hablado con el creador de la serie para contarle cuáles son sus planes al respecto. Por otro lado, como lo que vemos en Netflix es solo una adaptación del contenido original, el creador de la serie Blackman podría decidir desarrollar la historia de otra manera (sobre todo para no pisar el Volumen 4 de los cómics antes de que se publique), lo que quiere decir que podrían alterar los poderes de los Sparrows u otras tramas.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 2: World’s Biggest Ball of Twine (La bola de hilo más grande del mundo)

Parece que averiguaremos cómo funcionan exactamente los viajes en el tiempo en The Umbrella Academy.

Este universo está basado precisamente en los viajes en el tiempo. La Comisión utiliza unos maletines para hacerlo, mientras que Número 5 tiene el poder de hacerlo por sí mismo.

No hay referencias a esto en las que basarse en los cómics, y dado que en el mundo cinematográfico no hay un estándar claramente definido de cómo funcionan los viajes en el tiempo, sino que cada serie o película lo explica con sus propias pautas o condiciones, imaginamos que The Umbrella Academy tiene su propia manera de establecer los viajes en el tiempo.

Creemos que Número 5 será el encargado de revelar esto. También Sir Reginald es un candidato perfecto para arrojar luz sobre esto, pero teniendo en cuenta lo reservado que es, no creemos que lo haga.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 3: Pocket Full of Lightning (Bolsillo lleno de relámpagos)

En la red se especula que este capítulo podría estar relacionado con el poder de uno de los miembros de la Sparrow Academy.

En los cómics, ninguno de los Sparrows puede crear rayos o producir electricidad, y tampoco sabemos si en la versión de Netflix alguno de los superhéroes será capaz de hacerlo.

Pero algo muy curioso es que lo de 'bolsillo' puede hacer referencia a una dimensión paralela 'de bolsillo' que Luther y Diego visitan en el cómico Hotel Oblivion. De momento, este es uno de los dos títulos que menos claro nos deja qué es posible que veamos.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 4: Kugelblitz (Relámpago esférico)

Hay dos capítulos de la tercera temporada de The Umbrella Academy cuyo título está en alemán, y este es uno de ellos. Kugelblitz se refiere a un agujero negro que está formado de radiación en vez de materia.

Hay dos posibles explicaciones para este capítulo. La primera es que Kugelblitz podría ser el nuevo evento apocalíptico de esta temporada que tendrán que tratar de evitar los miembros de la Umbrella Academy y de la Sparrow Academy; al fin y al cabo, un cataclismo de esta envergadura requiere a más de un grupo de superhéroes para ser evitado.

Para la segunda explicación, es posible que los cómics tengan la clave. En Hotel Oblivion, Luther y Diego se embarcan en una misión interestelar cuyo destino es un lugar llamado "Afterspace", que es una región nueva y salvaje donde las leyes básicas de la física no se aplican. Este lugar está repleto de radiación, lo cual se relaciona con la composición del Kugelblitz, por lo que ahí está la conexión.

Sería un gran salto y mucho trabajo para la serie de Netflix mandar de repente a Luther y a Diego a una aventura espacial, sobre todo teniendo en cuenta que solo hemos viajado al espacio en la serie durante el primer capítulo de la primera temporada, e incluso entonces solo se trataba de ver a Luther solo viviendo en la luna.

Si tuviéramos que apostar por una de las dos opciones anteriores, creemos que la primera que hemos expuesto es la más probable.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 5: Kindest Cut (El corte más amable)

Este título suena peculiar pero en realidad se trata de una referencia directa a una frase de la obra Julio César de William Shakespeare. Se trata de "the unkindest cut of all", que en la adaptación al español es "este fue el corte más cruel de todos", y trata sobre cómo Julio Cesar fue apuñalado por la espalda por su mejor amigo llamado Bruto/Brutus.

Esta frase se usa hoy en día para las situaciones en las que una persona de confianza traiciona a otra.

Por lo tanto, el capítulo 5 de la tercera temporada podría hacer alusión a algo similar, pero con un cambio... le han dado la vuelta a la frase y podría hacer referencia a algo cruel que hace alguien, pero de forma amable.

Hay muchas situaciones de los cómics y de la serie que podrían encajar en esa descripción. Pero creemos que en este caso estará relacionado con Sir Reginald. Él no es precisamente un padre comprensivo y puede ser muy directo con sus hijos adoptivos, por lo que suponemos que "Kindest Cut/El corte más amable" se referirá a una severa lección de vida que Sir Reginald da a los miembros de la Umbrella Academy o la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 6: Marigold

(Image credit: Gerard Way/Gabriel Ba)

De todos los títulos de la temporada 3 de The Umbrella Academy, este podría ser el más importante. ¿Por qué? Pues porque podrían explicarnos en este capítulo cómo consiguieron sus poderes los miembros de la Umbrella Academy (y los de la Sparrow).

Durante la Geeked Week de Netflix, Blackman dijo: "Para nuestros mejores fans, Marigold significará algo para ellos. Es algo que hemos estado construyendo a lo largo de las temporadas y algo que los cómics de Gerard y Gabriel ya han hecho."

Entonces, ¿qué es Marigold? En el quinto capítulo de Hotel Oblivion nos dan una idea de qué es esta sustancia.

Durante su aventura en el Afterspace (que hemos comentado antes), Luther y Diego se encuentran con un monstruo enorme parecido a un calamar. Hay una gran bola de energía amarilla al final de uno de sus tentáculos y cuando el monstruo alcanza a Luther, golpea su frente con su tentáculo repleto de energía.

De repente, cuatro antiguos recuerdos de Luther son revelados a los lectores del cómic: un bebé llorando (tal el vez el momento del nacimiento de Luther), una luz brillante en el cielo, y más importante, una flor marigold (porque este es también el nombre de un tipo de flor, en español se llama caléndula). Por último, se ve lo que parece ser una sustancia naranja junto con algunas células de virus.

¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? No está claro si este monstruo es la fuente de todos los poderes de los superhéroes, o si simplemente le muestra a Luther cómo los consiguió. Sea como sea, parece que esta energía 'marigold' es la clave sobre cómo consiguieron sus poderes los niños.

Lo cierto es que ya hemos visto algo muy similar a esta sustancia naranja en la serie. En el capítulo 10 de la primera temporada, Sin Reginald está en posesión de un frasco relleno de algo naranja brillante, y desde entonces se ha revelado qué es.

Después del estreno de la segunda temporada, el supervisor de efectos visuales, Everett Burrell, hablando con Animation World Network reveló lo siguiente: "Hargreeves abre un frasco y la sustancia vuela al espacio". "Así es como la energía entra en los cuerpos de los niños".

Si juntamos todos estos elementos, podemos deducir que los superhéroes obtienen sus poderes de esta energía. Si este es el caso, el capítulo 6 de la tercera temporada podría revelar datos realmente importantes tanto a los fans de la serie como a los de los cómics.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 7: Auf Wiedersehen (Adiós)

Llegamos al segundo capítulo con un título en alemán, y parece que todo apunta a que se centrará en Klaus.

Hay dos razones por las que afirmar esto: Klaus es alemán (lo cual se deduce de su nombre y de su tendencia de hablar en ese idioma), y además lleva tatuado 'Goodbye' en su mano izquierda; resulta que eso en alemán significa precisamente 'Auf Wiedersehen' (que en español es adiós, o hasta luego). Por lo tanto, todo parece indicar que Klaus será la clave de este capítulo.

También es cierto que este séptimo título podría interpretarse de otra manera. Podría referirse a que los miembros de la Umbrella Academy y de la Sparrow Academy se separan y siguen caminos independientes, o también que sea un personaje concreto el que se vaya, o incluso un funeral.

Sería un punto de inflexión en la serie si uno de los personajes principales muere en este capítulo. Sería todo un shock que Netflix matara a uno de los protagonistas, pero fijándonos en el título del siguiente capítulo, no creemos que este sea el caso: ¿quién haría una boda justo después de un funeral?

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 8: Wedding at the End of the World (Boda en el fin del mundo)

El título del capítulo 8 puede que dé a entender una cosa y luego sea otra.

A primera vista, parece significar que Luther y Allison finalmente formalizan su relación. Esta pareja tiene una historia tanto en los cómics como en la serie, pero lo cierto es que no creemos que el título de este capítulo se refiera a ellos.

Para empezar, porque sería algo bastante raro; al fin y al cabo, son hermanos (aunque no de sangre). En segundo lugar, este desarrollo de la trama no parece agradar a los fans. Cuando se anunciaron los títulos de la tercera temporada, algunos fans expresaron su desacuerdo con la posibilidad de que Luther y Allison pudieran contraer matrimonio.

Entonces, ¿quién podría casarse en este capítulo? Pues tal vez Diego y Lila. Estos dos ex-amantes siguen teniendo sentimientos el uno por el otro, incluso tras las constantes traiciones de Lila en la temporada 2. Por lo tanto creemos que lo más probable que esta boda sea la de ellos.

Sea quien sea el que se case, todo parece indicar que veremos una boda en medio del próximo evento apocalíptico.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 9: Six Bells (Seis campanas)

"Esto significará algo para la audiencia una vez hayan visto la temporada", dijo Blackman durante a Geeked Week de Netflix.

Lamentablemente, no hay referencias a ningún tipo de campanas en los cómics. Al igual que hemos dicho en relación al capítulo 3 (Pocket Full of Lightning/Bolsillo lleno de relámpagos), este es un título que no sabemos muy bien cómo enfocar.

La única conexión que podemos comentar es que las seis campanas podrían simbolizar una hora en particular que marque el comienzo de algún evento. Históricamente, en los barcos de navegación se tocaban las campanas seis veces para señalizar seis horas distintas: las 3:00, las 7:00, las 11:00, las 15:00, las 19:00 y las 23:00.

¿Es posible que algo suceda a estas horas exactas en la temporada 3 de The Umbrella Academy? Es posible. Pero de momento, la única hora concreta con relevancia de los cómics son las 21:38, que es cuando nacen los 43 niños con superpoderes el 1 de octubre de 1989. A no ser que en la serie hayan decidido cambiar esta hora de los nacimientos, no podemos relacionar esto de ninguna manera.

De forma alternativa, una de esas horas podría marcar el comienzo del evento apocalíptico. Esto sin dudas le daría a los miembros de la Umbrella Academy (y los de la Sparrow) un tiempo límite para parar el fin del mundo, al igual que pasó en las temporadas 1 y 2.

Esto es lo que nos parece más probable, aunque habrá que esperar a que estrenen la tercera temporada de The Umbrella Academy para averiguarlo.

The Umbrella Academy temporada 3 capítulo 10: Oblivion

Llegamos al décimo y último capítulo de la tercera temporada de The Umbrella Academy, y es el más importante después del de Marigold. Para los lectores de los cómics, el término 'Oblivion' les lleva irremediablemente a un concepto: 'Hotel Oblivion'.

Para los que no sepan a qué se refiere esto, Hotel Oblivion es una prisión situada dentro de otra dimensión en el Afterspace, donde Sir Reginald envía y encierra a los supervillanos capturados para que pasen el resto de sus días.

Hasta ahora, las temporadas 1 y 2 de The Umbrella Academy han terminado con un cliffhanger para dejarnos con los dientes largos, y creemos que lo mismo pasará en esta tercera temporada.

Si esto es así, lo más probable es que la temporada 3 termine con un breve avance sobre el Hotel Oblivion. No sabemos si lo veremos a través de Sir Reginald visitando el lugar, o en los post-créditos donde simplemente veamos el Hotel Oblivion, o incluso que haya alguna escena de una fuga en masa de supervillanos (cosa que pasa en los cómics) y que marcaría la trama principal de la temporada 4 de The Umbrella Academy.

Por último, Oblivion también significa 'olvido', por lo que podría apuntar al hecho de que la Umbrella Academy y la Sparrow Academy no logran prevenir el Armagedón, dando como resultado la destrucción total del universo. Pero no creemos que sea muy probable que pase eso, por lo que apostaríamos a que se refiere a Hotel Oblivion.

Aquí termina nuestro análisis en profundidad de los títulos de cada uno de los capítulos de la temporada 3 de The Umbrella Academy.

Que sepáis que según los lectores de los cómics, el Volumen 3: Hotel Oblivion es el mejor de todos, por lo que seguro que la nueva temporada será fantástica cuando se estrene.

¡Seguro que ahora tenéis más ganas todavía de verla!

