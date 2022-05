¡Por fin hay tráiler de la temporada 3 de Umbrella Academy! Es maravilloso, y llega repleto de información

Es hora de hacer check-in en el Hotel Oblivion en la temporada 3 de The Umbrella Academy.

El tráiler oficial de la tercera temporada de The Umbrella Academy ya ha llegado, y sí, responde a la pregunta que todo fan tiene en la cabeza desde hace tiempo: ¿qué es un Kugelblitz?

Para aquellos a los que esto les pille despistados, Kugelblitz es el nombre del cuarto capítulo de la temporada 3 (recordad que Netflix ya publicó el nombre de todos los capítulos hace tiempo).

Volvamos al tráiler: ha sido publicado en las redes sociales de Netflix el jueves 19 de mayo (pensábamos que llegaría antes), y nos ha permitido echar un primer y largo vistazo a lo que nos depara la próxima temporada de esta exitosa serie de Netflix.

Lo cierto es que no quiero exagerar, pero de verdad que ha valido la pena la espera, porque el tráiler es tan ingenioso, caprichoso, lleno de acción, gracioso y paradójico con el tiempo, como esperábamos.

A continuación puedes ver el tráiler de la temporada 3 de The Umbrella Academy, si te pasa como a mi, querrás verlo varias veces para no perderte nada:

Vale, entonces, ¿qué es exactamente un Kugelblitz? Bueno, según la astrofísica, un Kugelblitz es un área altamente concentrada de calor, luz o radiación que tiene suficiente poder para formar un agujero negro y destruir toda la materia viva a su alcance.

Resulta que, cuando la Academia Umbrella saltó en el tiempo (otra vez) durante los últimos momentos del final de la segunda temporada, acabó en una dimensión alternativa en vez de en su propia línea temporal. Al hacerlo, crearon una paradoja temporal (como consecuencia de que ahora ellos y el grupo de superhéroes la Academia Sparrow existan en la misma realidad), que hace que se forme un Kugelblitz.

En pocas palabras, esto da lugar a que la Academia Umbrella tenga tan solo cinco días para buscar una solución al último problema que han creado con sus saltos en el tiempo. ¿Y si no lo consiguen? Pues esta línea temporal alternativa, en la que están ahora mismo, quedará destruida, y por tanto, ellos también.

Claro que eso no es todo, tendrán que evitar a las versiones de sí mismos de esta realidad, de lo contrario sólo complicaría la línea de tiempo más todavía. Vamos, que sin presiones.

Lo que me parece curioso, es que como he comentado, Kugelblitz es el nombre del cuarto capítulo, lo que da a entender que esta "masa de energía" no tendrá protagonismo en los tres primeros capítulos, en los cuales seguramente se dediquen a presentarnos a los Sparrows, a mostrarnos cómo los Umbrella tratan de adaptarse a la nueva realidad, y a presentar un montón de secuencias de lucha entre ellos. Ah bueno, y algún que otro bailecito.

Super. Sibling. Rivalry. The Umbrella Academy returns June 22 pic.twitter.com/4LOnaCsONWMay 19, 2022 See more

Lo que no resulta sorprendente, es que a los miembros de la Academia Sparrow no les haga ninguna ilusión que los de Academia Umbrella lleguen a su realidad. Está claro que vamos a ver un montón de momentos familiares disfuncionales entre los dos grupos, ya que a lo largo del tráiler se ven varios insultos verbales y batallas físicas. Pero aun así, sería sorprendente que las dos academias no acabaran uniendo fuerzas para evitar el Kugelblitz. Sea como sea, eso será más avanzada la temporada, en los primeros capítulos, está claro que veremos cómo llegan a las manos... y con ganas.

Llegados a este punto, no está claro si la temporada 3 de The Umbrella Academy tendrá un villano principal. Sabemos que el Hotel Oblivion, que aparentemente ha sido rebautizado como Hotel Obsidian en la serie de Netflix, aparecerá de alguna manera en la temporada. En los cómics, el Hotel Oblivion es una prisión interdimensional donde se encierran los mayores supervillanos del universo. Sin embargo, parece que el Hotel Oblivion/Obsidian estará situado en la Tierra en la adaptación live-action de Netflix.

¿Liberará el Kugelblitz a los peores y más temidos criminales de esta realidad alternativa? Es posible. El Kugelblitz es esencialmente un agujero negro, por lo que puede eliminar la materia de cualquier lugar. Tal vez destruya los muros y las celdas que mantienen encerrados a estos supervillanos, lo que obligaría a las Academias Umbrella y Sparrow a seguir formando equipo para derrotarlos o para ponerlos de nuevo entre rejas, incluso después de haber evitado el Kugelblitz (si es que lo consiguen)... ya queda menos para averiguarlo.

Por último, algo que ha revelado el tráiler, justo en los segundos finales, es que volveremos a ver a Pogo (el chimpancé) en la temporada 3. Por supuesto, se trata de una versión alternativa de este, ya que el original fue asesinado por Vanya Hargreeves (ahora Viktor) en la primera temporada. Sin embargo, es posible que el personaje juegue un papel importante a la hora de ayudar a la Academia Umbrella a evitar otro evento apocalíptico, ya que vemos cómo Cinco va en busca de su ayuda.

Los fans estamos emocionados, ya que todo parece apuntar a que la tercera temporada de The Umbrella Academy será la más emocionante y la mejor que hemos visto hasta ahora, ¡no sé cómo haré para aguantar un mes entero para poder verla!

Recuerda que la tercera temporada se estrena en Netflix el miércoles 22 de junio de 2022.

Mientras tanto, si quieres leer más sobre The Umbrella Academy, puedes leer nuestro artículo general en el que hemos reunido todos los detalles conocidos sobre la próxima temporada, o este en el que hemos analizado cada uno de los títulos de los capítulos.