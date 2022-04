¿Están marcando los últimos carteles de The Umbrella Academy la cuenta atrás para la publicación del tráiler de la temporada 3?

¿Nos están diciendo los nuevos carteles de la temporada 3 de The Umbrella Academy que el tráiler está a punto de llegar?

Netflix está ya en la cuenta atrás para publicar el tráiler de la temporada 3 de The Umbrella Academy, y parece que los nuevos carteles de personajes que se están publicando nos están dando pistas de la fecha de estreno del tráiler.

A estas alturas, los fans de la serie ya sabrán que la tercera temporada 3 de The Umbrella Academy se estrenará en Netflix el miércoles 22 de junio. Pero, más allá de un avance realmente corto que publicaron junto con el anuncio de la fecha de estreno de los nuevos capítulos, todavía no hemos podido ver un tráiler en condiciones.

Pero eso podría estar a punto de cambiar. Netflix parece haber aumentado su campaña de marketing para la temporada 3 últimamente, publicando un arte conceptual, anunciando nuevos fichajes del reparto, y confirmando que el personaje de Elliot Page, Vanya Hargreeves, se declarará transgénero en la próxima temporada.

Por lo tanto, no puede faltar mucho para que publiquen el tráiler. Pero ahora parece que es inminente, ya que la plataforma está publicando nuevos carteles de los personajes, y estos siguen un patrón que parece sugerir que el tráiler oficial estará disponible en algún momento de este mismo mes.

Christopher Hargreeves 7️⃣ Viktor Hargreeves#TheUmbrellaAcademy vuelve el 22 de junio. pic.twitter.com/2jCb2ZPKaqApril 8, 2022 See more

El viernes 8 de abril, Netflix publicó dos nuevos carteles individuales, que puedes ver aquí arriba, en su cuenta de Twitter, donde podemos ver a dos personajes de la temporada 3 de The Umbrella Academy. Se trata de Viktor Hargreeves y Christopher de Page (este último es el cubo flotante de la Sparrow Academy del que ya os hemos hablado). Estos dos personajes, son a los que sus hermanos y su padre, Sir Reginald Hargreeves, se refieren como "Número 7".

Tres días después, el lunes 11 de abril, Netflix publicó dos carteles más. En este caso, mostraban a los dos "Número 6", pero curiosamente, por un lado, vemos a Jayme, que es la de la Sparrow Academy, y por otro lado, simplemente vemos un póster que pone "Esta publicación ha sido eliminada de la línea de tiempo".

Ese texto se refiere a Ben Hargreeves, de la Umbrella Academy, que como recordaréis, dio su vida, una vez más, al final de la temporada 2 para salvar a sus hermanos. Te mostramos los carteles a continuación:

Jayme Hargreeves 6️⃣ *Sibling Not Found* pic.twitter.com/jFq7tZon3oApril 11, 2022 See more

Teniendo en cuenta lo popular que era el personaje de Ben, no nos sorprende que los fans de Umbrella Academy se haya emocionado con ese último póster. Sin embargo, nosotros creemos que esa es la forma en que Netflix trata de despistarnos sobre lo realmente importante de todo esto: los carteles parecen estar haciendo la cuenta atrás para la publicación del tráiler.

Es decir, pasaron tres días entre la publicación de los carteles de los Número 7 (Viktor/Christopher) y los de los Número 6 (Jayme/Ben). Si Netflix sigue con esta tendencia, deberíamos ver los carteles de los Número 5 (Cinco/Sloan) el 14 de abril.

Si eso pasa, ya estaremos prácticamente seguros de que vamos a ir descubriendo nuevos carteles cada tres días, 72 horas, lo que marcando las fechas en el calendario, se nos quedaría así:

Carteles de los Número 7: se publicaron el viernes 8 de abril

Carteles de los Número 6: se publicaron el lunes 11 de abril

Carteles de los Número 5: podrían publicarse el jueves 14 de abril

Carteles de los Número 4: podrían publicarse el domingo 17 de abril

Carteles de los Número 3: podrían publicarse el miércoles 20 de abril

Carteles de los Número 2: podrían publicarse el sábado 23 de abril

Carteles de los Número 1: podrían publicarse el martes 26 de abril

Si esto es así, entonces creemos que hay dos fechas posibles como las elegidas para publicar el tráiler de la temporada 3 de The Umbrella Academy.

La primera sería justo el día después de la publicación de los últimos carteles, es decir, tal vez el miércoles 27 de abril podremos ver el tráiler.

Y la segunda, como habréis deducido, sería que Netflix siguiera con la misma tendencia que con los carteles, y publicara el tráiler tres días después de los últimos carteles, por lo tanto, el viernes 29 de abril.

Sea como sea, y aunque nos estuviéramos equivocando con la deducción anterior, lo que sí que está bastante claro, es que veremos el tráiler, como muy tarde, dos meses antes del estreno de la temporada. Es lo que suele hacer Netflix, tal y como vimos, por ejemplo, con la temporada 4 de Ozark: el primer tráiler se publicó 17 de noviembre de 2021, lo que son prácticamente 2 meses antes del estreno de la primera parte de la temporada, que fue el 21 de enero de 2022.

Eso sí, a veces Netflix se espera más todavía, tal y como hemos visto con Stranger Things, cuya cuarta temporada (pate 2) se estrena el 27 de mayo, pero el tráiler no se publicó hasta ayer mismo, 12 de abril. Eso son justo seis semanas antes del estreno.

Por lo tanto, Netflix sigue estrategias variadas respecto a la publicación de los tráiler de sus próximos estrenos. Aun así, nosotros le vemos mucha lógica a la teoría que hemos expuesto sobre el tráiler de The Umbrella Academy, por lo que creemos que lo veremos antes de que acabe este mes.

Sin embargo, no tenemos información en exclusiva sobre cuándo publicarán el tráiler, y nuestra hipótesis podría estar equivocada en el caso de que no veamos mañana, 14 de abril, los próximos dos carteles sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy. Pero, si finalmente lo hacen, entonces os sugerimos que os abrochéis los cinturones, y os preparéis para ver el tráiler antes de que termine abril.