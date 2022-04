Stranger Things - Temporada 4: 11 cosas que queremos ver en el penúltimo año de la serie

Te advertimos que aquí hay spoilers de Stranger Things desde el principio, así que si no has visto la serie y no quieres estropearte las sorpresas, mira para otro lado...

Si parece que llevamos años esperando la cuarta temporada de Stranger Things, es porque así es. Han pasado casi tres años desde que la tercera temporada aterrizó en julio del 2019, cambiando el panorama de Hawkins, Indiana, de forma significativa. No solo Once ha perdido sus poderes telequinéticos y se ha mudado a California, sino que su padre adoptivo, el jefe Hopper, está encerrado en una prisión soviética tras ser dado por muerto en la batalla del centro comercial Starcourt.

Por suerte, sin embargo, no tendremos que esperar demasiado para ver hacia dónde va la historia. En febrero del 2022, los hermanos Ross y Matt Duffer (creadores de la serie) anunciaron que la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix en dos volúmenes a finales de este año, el primero el 27 de mayo y el segundo el 1 de julio, y la describieron como "el principio del fin", ya que se ha confirmado que la quinta temporada de la serie será la última.

Mientras el mundo se prepara para volver a Hawkins por penúltima vez, hemos reunido 11 cosas (¿qué otro número podría ser?) que queremos ver en la esperada temporada 4 de Stranger Things, ambientada en 1986. ¡Síguenos hasta los años 80!

1. No estiréis la historia

El anuncio de la fecha de estreno de Stranger Things 4 de Netflix no solo reveló que la serie de nueve episodios se dividirá en dos volúmenes, sino que confirmó que esta será la temporada más larga hasta ahora, con bastante diferencia.

Como explicaron los hermanos Duffer: "Con nueve guiones, más de ochocientas páginas, casi dos años de rodaje, miles de tomas de efectos visuales y una duración que casi duplica la de cualquier temporada anterior, la temporada 4 ha sido la más desafiante, pero también la más gratificante."

Stranger Things 2 también tuvo nueve partes, por lo que es de suponer que los nuevos episodios de la cuarta temporada serán considerablemente más largos que sus predecesores, la mayoría de los cuales duraban entre 45 y 55 minutos. Es de suponer que los nuevos episodios entrarán en el terreno de los largometrajes, una expansión que sin duda alterará el ritmo de la serie. Por lo tanto, hay que cruzar los dedos para que los Duffer tengan suficiente historia para llenar el tiempo extra, sin sacrificar el ritmo de la historia y los emocionantes finales que han hecho que las temporadas anteriores sean tan atractivas.

Dustin se une a Erica y Max. (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

2. Llevad la aventura fuera de Hawkins

Ya sabemos que la familia Byers se ha trasladado a California con Once, y que el jefe Hopper está encarcelado en Kamchatka, Rusia. Pero ahora que tanto las autoridades soviéticas como las estadounidenses están al tanto del El Otro Lado, tiene sentido llevar la narración fuera de los límites de la ciudad de Hawkins.

Tal vez el teórico de la conspiración Murray Bauman aproveche la oportunidad para divulgar la existencia de un importante encubrimiento por parte del gobierno, o (como la imagen de abajo puede sugerir) se dirija a Rusia con Joyce para rescatar a Hopper. Tal vez también veamos a altos cargos militares estadounidenses informando al presidente sobre posibles incursiones soviéticas desde El Otro Lado. La presentación del comandante en jefe y del nuevo frente más espeluznante de la Guerra Fría estaría ciertamente en consonancia con las películas de los 80 que inspiraron la serie.

¿Han viajado Joyce y Murray a Rusia para rescatar a Hopper de su gélida prisión? (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

3. Mantened el foco en los personajes existentes

Los años 80 fueron la época de los tiroteos de acción (Jungla de Cristal, Rambo, Depredador), pero la cuarta temporada de Stranger Things no debería dejarse llevar, aunque el Dr. Owens de Paul Reiser reunió a la caballería en el final de la tercera temporada.

El éxito de la serie se basa en el hecho de que una adorable pandilla de niños a lo Scooby Doo (y sus padres) han sido los que han descubierto una gran amenaza sobrenatural, en lugar de un grupo de soldados altamente entrenados. Incluso si las autoridades se involucran más, Once, Mike y el resto necesitan mantenerse al frente de las investigaciones, de lo contrario no sería Stranger Things.

A los habituales Steve, Nancy y Robin se les une el recién llegado Eddie en la cuarta temporada de Stranger Things. (Image credit: Netflix)

4. Haced que hayan pasado cosas desde la tercera temporada

Los personajes de las series de televisión no deberían congelarse entre temporadas. Sabemos que han pasado alrededor de seis meses desde el final de la tercera temporada, y eso es una eternidad cuando eres un adolescente, así que es importante que la cuarta temporada de Stranger Things muestre que el tiempo no se ha parado en Hawkins (y más allá) mientras hemos estado fuera. No hay razón para asumir, por ejemplo, que la relación de Mike y Once sobrevivirá a la larga distancia. Y quién sabe, puede que Steve haya profundizado en sus conocimientos cinematográficos ahora que trabaja en el videoclub.

(Image credit: Netflix)

5. Más influencias de John Hughes

A medida que los chicos crecen, las influencias de la serie deberían crecer también. Después de inspirarse en gran medida en las películas de Steven Spielberg/Amblin en sus primeros años, Stranger Things puede ahora abrazar la filmografía de John Hughes, el rey de las películas para adolescentes. El hecho de que la tercera temporada se desarrollara en torno al 4 de julio significaba que las escenas de instituto no eran una opción, pero -como sugiere el teaser de "Bienvenidos a California" (abajo)- esta nueva temporada se encuentra en un lugar ideal para homenajear a películas como El Club de los Cinco, La Chica de Rosa y Experto en Diversiones

6. Meted mucho terror

Los años 80, que dieron lugar a icónicas sagas de terror como Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Hellraiser y Evil Dead, fueron también una época de gran éxito para el cine de terror. Los sustos siempre han formado parte de la fórmula de Stranger Things, pero este podría ser el momento de llevar las cosas a lugares aún más oscuros y brutales. De hecho, la presencia de la espeluznante Casa Creel en el siguiente tráiler sugiere que la serie podría dar un giro hacia el territorio de las casas encantadas...

7. Poned un villano humano que valga la pena

Ya sea el Dr. Brenner experimentando con niños o el alcalde Kline confabulando con los soviéticos para construir el centro comercial Starcourt, la serie ha demostrado repetidamente que los humanos pueden ser tan peligrosos como las criaturas de El Otro Lado. Esto parece que continuará en la cuarta temporada de Stranger Things, con Robert Englund (ex Freddy Krueger, el último de una larga lista de leyendas de los 80 reclutadas para la serie) que se unirá al reparto como Victor Creel, actualmente recluido en el Hospital Mental Pennhurst por el asesinato de su familia en 1959.

8. Mostrad algo nuevo de El Otro Lado

Siguiendo la tradición de Alien, Stranger Things siempre ha intentado hacer evolucionar la amenaza de El Otro Lado entre temporadas. Habiendo introducido ya Demogorgons, el Azotamentes, y una legión de humanos con aspecto de zombis bajo su control, los Duffers han puesto el listón muy alto, pero tenemos fe en que puedan crear otra criatura espeluznante para atormentar a los residentes de Hawkins en la cuarta temporada.

9. No tengáis prisa en devolverle a Once sus poderes

Once es un personaje diferente sin sus poderes telequinéticos, pero eso no significa que los Duffer deban devolvérselos enseguida. Algunas de las mejores historias de superhéroes (véase Spider-Man 2, Superman 2 y Iron Man 3) han despojado a sus héroes de sus habilidades, así que (además de dejar de sangrar por la nariz) convertir a Once en una humana normal puede revelar nuevas facetas de su personalidad. También es bueno para la historia que Once no sea siempre la que lo arregla todo con su mente.

No hay necesidad de recuperar los poderes telequinéticos de Once de inmediato. (Image credit: Netflix)

10. Matad a un personaje importante

En las tres primeras temporadas murieron Barb, Bob y Billy, demostrando que Hawkins no es un lugar seguro si tu nombre empieza por B). Sin embargo, la serie aún no ha eliminado a un personaje principal, después de que los rumores de la muerte de Once y del jefe Hopper (en la primera y tercera temporada, respectivamente) se demostraran rápidamente como falsos.

Pero a medida que crece la amenaza de El Otro Lado, resulta cada vez más inverosímil que todos los miembros del grupo salgan con vida. De cara a la quinta y última temporada, la pérdida de un prota demostraría que los peligros de El Otro Lado tienen consecuencias reales.

11. No os guardéis todas las respuestas hasta la quinta temporada

Si Lost nos ha enseñado algo, es que no hay que dejar las grandes revelaciones para el último año. Los Duffer ya han adelantado que esta penúltima temporada es "el principio del fin", así que es hora de empezar a responder a las preguntas sobre la naturaleza de El Otro Lado, los motivos del Azotamentes, los experimentos que crearon a Once y cómo se relacionan todos.

Títulos de episodios confirmados como "La masacre en el laboratorio Hawkins" y "Papá" (el nombre que Once usó para el Dr. Brenner, el científico que experimentó con ella) sugieren que la cuarta temporada de Stranger Things revelará más sobre su infancia. Esperemos que las respuestas estén a la altura de algunos misterios realmente intrigantes.