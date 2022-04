La nueva película del creador de El Juego del Calamar será más inquietante y perturbadora todavía que la serie de Netflix

El creador de El Juego del Calamar (opens in new tab), Hwang Dong-hyuk, ha afirmado que su próximo proyecto, una película llamada "Killing Old People Club" (que se traduce al español como "el club de matar a los ancianos"), no será para personas sensibles.

"Será más violenta que El Juego del Calamar", ha dicho el director en una reciente entrevista con Variety, y ha añadido que está seguro de será "otra película controvertida".

Ya sabemos que la película "Killing Old People Club" está basada en una novela del novelista y filósofo italiano Umberto Eco, aunque los detalles sobre la trama todavía son un secreto. Eco, que falleció en el 2016, era conocido por sus trabajos enfocados en la filosofía y la religión, por lo que es posible que estos sean temas que se traten en la misteriosa película.

Para nosotros, es igualmente probable que el director simplemente haya escrito un curioso guion sobre jóvenes que matan a ancianos.

Las películas del género conocido como slasher (algo así como matanza) donde hay mucha, mucha sangre, han experimentado un auge en los últimos tiempos, siendo los ejemplos más recientes "La Matanza de Texas" y "Estamos Muertos". Las declaraciones de Hwang de que su próxima película será más violenta todavía que El Juego del Calamar presagia una historia igualmente grotesca.

Desde luego que una película de ese tipo tampoco resultaría extraña para el público coreano. Está claro que la tendencia de los directores coreanos es la de transmitir los sucesos de forma muy gráfica, por lo que el hecho de que Hwang siga por el mismo camino con "KIlling Old People Club", es una apuesta segura.

Según ha informado Variety, el director ya ha entregado 25 páginas del esperado proyecto, y lo más seguro es que la película no llegue hasta 2023, como muy pronto.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de El Juego del Calamar? En la misma entrevista con Variety, Hwang también ha revelado que pronto volverá a Corea del Sur para comenzar con el proyecto de la segunda temporada de El Juego del Calamar, y que espera que la puedan estrenar en Netflix en 2024.

La serie de El Juego del Calamar fue todo un éxito en Netflix en 2021, y se hizo tremendamente popular en todo el mundo, llegando a inspirar todo tipo de cosas: desde muñecos robot hasta adaptaciones de videojuegos hechas por aficionados. De esta manera, se convirtió en la serie con más horas de visualización de la historia de la plataforma de streaming (en tan solo 28 días, el Juego del Calamar acumuló una rompedora cifra de 1.600 millones de horas).

La audiencia acumuló lo equivalente a más de 182.000 años viendo El Juego del Calamar en las primeras cuatro semanas tras su estreno en Netflix. (Image credit: Netflix)

Al batir el récord, esta serie de supervivencia incluso cambió la forma que tenía Netflix de medir el éxito de sus películas y series. Tras la popularidad de El Juego del Calamar, la plataforma dejó de usar la métrica que se basaba en contabilizar una visualización cada vez que alguien veía dos minutos del contenido, pasando a registrar el total de horas vistas a lo largo del primer mes desde el estreno de un título.

Como resultado, ahora resulta mucho más sencillo para los espectadores consultar cuál es la serie o película que más está triunfando en Netflix cada semana. Eso sí, todavía ningún contenido ha sido capaz de superar a El Juego del Calamar.

La temporada 2 de la serie fue confirmada oficialmente en enero de 2021, cuando uno de los CEO de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que "el universo de El Juego del Calamar acaba de empezar". En aquel entonces, ya sabíamos que el director Hwang estaba trabajando en el proyecto de una nueva película (que ahora ya sabemos que era la de "Killing Old People Club"), por lo que no nos extraña que todavía tengamos que esperar bastante tiempo para que se estrene la temporada 2 de El Juego del Calamar.