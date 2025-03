Neil Druckmann, director de The Last of Us, habla sobre la posibilidad de The Last of Us Part 3: 'Lo único que puedo decirte es que no apuestes por que haya más'

El jefe de estudio de Naughty Dog, Neil Druckmann, dice que «no hay» un tercer juego de The Last of Us

Druckmann no sabe si habrá más y añade que la saga «podría haber acabado»

El director de The Last of Us ha revelado previamente que tenía un «concepto» para un tercer juego que podría dar «un capítulo más a esta historia»

Según Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, The Last of Us Part 3 podría no llegar nunca.

En una entrevista reciente con Variety, previa al estreno de la segunda temporada de The Last of Us en HBO, Druckmann fue preguntado por la posibilidad de que alguna vez haya otra entrega de la querida franquicia.

«Estaba esperando esta pregunta», dijo Druckmann, suspirando. «Supongo que lo único que puedo decirte es que no apuestes por que haya más de 'Last of Us'. Podría haber acabado».

La última declaración del director sobre el futuro de The Last of Us contradice lo que ha dicho anteriormente sobre la posibilidad de que haya «un capítulo más de esta historia».

Al final del documental Grounded 2: Making of The Last of Us Part 2, que se estrenó el año pasado, Druckmann habló sobre la finalidad de la serie y dijo: «Si nunca volvemos a hacerlo, este es un buen punto final. El último mordisco a la manzana, la historia ha terminado».

Sin embargo, mencionó que tiene un «concepto» que podría ser «tan emocionante» como los dos juegos de The Last of Us.

«He estado pensando en ello, '¿hay algún un concepto que valga la pena? Y durante años no he sido capaz de encontrarlo», declaró.

«Pero recientemente, eso ha cambiado, y no tengo una historia, pero tengo ese concepto que para mí es tan emocionante como el 1 y el 2, es su propia historia, y sin embargo, tiene este hilo conductor para los tres. Así que siento que probablemente haya algún capítulo más en esta historia».

Ahora mismo, Naughty Dog está trabajando en Intergalactic: The Heretic Prophet, el primer single-player de una nueva franquicia en desarrollo para PlayStation 5.