¡Últimos días de ofertas bestiales en la PS Store: los mejores juegos del catálogo de PlayStation a precios irresistibles!

Ojo, gamers: las rebajas de la PS Store nos acechan como un dron de ataque. Casi todos los juegos más potentes del catálogo están ahora a precios que te hacen decidirte casi al instante. Pero ojo: esas jugosas ofertas terminan el 31 de julio, así que solo quedan 3 días para aprovecharlas antes de que se esfumen. Perfecto para el plan de verano: compra, instala y métete de cabeza en aventuras épicas.

Te cuento: los tengo todos en físico (menos el último de la listo, que lo compraré en cuanto termine este artículo) y todos ellos son auténticas maravillas, y aunque mis favoritos son Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 y Resident Evil 7, no me desharía de ninguno de los demás. ¿A quién no le apetece a veces matar el rato con un duelo a muerte entre samuráis de Tsushima?

Vamos al grano, voy a contarte juego a juego qué ofrecen y por qué esta es tu mejor oportunidad de conseguirlos.

Baldur's Gate 3

(Image credit: Larian Studios)

Baldur’s Gate 3 – 55,99 € (antes 69,99 €)

RPG de fantasía épica, táctica por turnos, adaptación de D&D. Salió en 2023 y redefinió el género con narrativa ramificada infinita. Ganó GOTYs y las críticas excelentes fueron unánimes. La comunidad aún lo exprime a diario.

Si te gustan los grandes universos, es tu verano en disco duro. Una rebaja top. Este juego es puro ritual: cada campaña es una historia que vivirás como propia. Cuenta con un sistema de decisiones que hace que cada partida sea distinta y emocionante.

God of War: Ragnarok

God of War Ragnarök (Image credit: Sony Santa Monica)

God of War Ragnarök – 39,99 € (antes 79,99 €)

Mitología nórdica y acción cinematográfica. Lanzado en 2022, casi fue un cierre perfecto de la saga. Premio a mejor narración y actuación. Sigue teniendo comunidad activa. Imprescindible si quieres emociones brutales con un toque épico.

La relación padre-hijo en medio de dioses y monstruos emociona tanto como los combates finales. Es el viaje de un héroe hecho de golpes y corazón.

Elden Ring

Elden Ring (Image credit: FromSoftware Inc.)

Elden Ring – 35,99 € (antes 59,99 €)

RPG de acción de FromSoftware, mundo abierto brutal. Llegó en el 2022 y arrasó con los premios. Crítica y fans siguen hablando del combate y diseño de mundo. Perfecto para retarte este verano con una experiencia larga y difícil, pero muy adictiva.

Este juego es un desafío glorioso: morirás, aprenderás y volverás a levantarte. Si la dificultad te frena, piensa que aquí cada victoria sabe a leyenda.

Ghost of Tsushima

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima – 29,99 € (antes 69,99 €)

Samuráis y cerezos en flor en un Japón feudal impresionante. 2020 vio nacer este mundo abierto que brilla visualmente. Su secuela sale en octubre, así que es hora de ponerte al día. Historia intensa, combate elegante y momento zen visual.

Rebajón ideal antes de que llegue el hype nuevo. Las batallas con viento y hojas cayendo son poesía en movimiento. Una joya visual que te transporta a otra era.

It Takes Two

(Image credit: EA / Hazelight Studios)

It Takes Two – 11,99 € (antes 39,99 €)

Juego cooperativo e irreverente con puzles y aventura personalizada para dos. GOTY 2021 por su diseño innovador. El público quedó enamorado de su original propuesta, y no es para menos. Lo juegas en pareja, con amigos o familia, y sirve como terapia para reconectar con quien tú quieras. Perfecto para esas tardes de verano colaborativo.

Risas, puzzles originales y una historia encantadora que funciona incluso si no tienes pareja. Es el juego perfecto para compartir cable HDMI y unos aperitivos.

Marvel's Spider-Man 2

(Image credit: Sony)

Marvel’s Spider-Man 2 – 49,99 € (antes 79,99 €)

Acción superheroica en mundo abierto. Lanzado en 2023, fue un triunfo inmediato: gráficos increíbles, combates ágiles y dos Spider-Men en escena. Ganó premios a mejor juego de superhéroes. El público lo sigue jugando a tope online.

Si buscas algo entre un estreno reciente y una jugabilidad premium: este es tu juego. Teje tu telaraña con una ciudad vibrante y llena de vida. Es divertido, dinámico y te deja deseando que llegue el siguiente DLC.

Cyberpunk 2077

(Image credit: YouTube / CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077 – 17,99 € (antes 49,99 €)

El viaje a Night City nunca fue tan tentador. Tras su accidentado estreno en 2020, Cyberpunk 2077 ha completado su arco de redención como si fuera el protagonista de su propio RPG. A día de hoy, es un juegazo en toda regla: estable, visualmente impresionante y narrativamente afilado.

Explorar sus callejones neón, tomar decisiones morales dudosas y convertirte en leyenda urbana futurista es más adictivo que nunca. La crítica ha pasado del escepticismo al aplauso unánime, y muchos jugadores lo consideran ya un clásico moderno del género. Por menos de 20 euros, este verano puedes perderte en uno de los mundos abiertos más ambiciosos jamás creados.

Red Dead Redemption 2

(Image credit: Rockstar games)

Red Dead Redemption 2 – 14,99 € (antes 59,99 €)

Western épico, mundo abierto, drama y robos. Lanzado en 2018, revolucionó el género con su narrativa. Acabó el año con múltiples GOTY, y su penetración cultural es brutal. Crítica y público lo adoran, y sigue activo en online. A este precio… es un regalo. Y ideal para jugar tumbado bajo la sombrilla con el PS Remote Play.

Además, cada escena te atrapa como si estuvieras en una película. Es uno de esos juegos que te hacen olvidar el calor con solo ponerte a caballo por la llanura.

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition

(Image credit: CAPCOM Co., Ltd.)

Resident Evil 7 Gold & Village Gold Edition – 79,99 € (antes 19,99 €)

Tremendo pack, amigos: dos entregas que cambiaron las reglas. RE7 trajo perspectiva en primera persona y VR. Village recogió ese enfoque y lo amplificó. Ganaron premios de mejor terror y diseño de niveles brutal. Los fans siguen jugándolos.

Una pareja brutal de juegos a precio de saldo. Sumérgete en dos mundos distintos, uno claustrofóbico y otro más abierto, pero con la misma tensión. Lo mejor es que puedes jugar la historia completa de Etchan Winters sin perderte nada. Son dos experiencias complementarias que merecen cada minuto.

The Witcher 3: Wild Hunt

(Image credit: CD Projekt Red)

The Witcher 3: Wild Hunt – 5,99 € (antes 29,99 €)

RPG épico, historia gigantesca, cientos de horas de contenido. Salió en 2015 y sigue siendo referencia. La crítica lo adora y los fans ni te cuento. Su comunidad sigue activa con mods. Una ganga absoluta, gastas más dinero sólo con salir a la puerta de tu casa, es prácticamente un regalo.

La leyenda de Geralt sigue creciendo gracias a su contenido descargable. Historia profunda, decisiones morales y un mundo vivo que engancha.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

(Image credit: Rockstar)

Grand Theft Auto V – 19,99 € (antes 39,99 €)

Uno de los títulos más jugados de todos los tiempos. Lanzado en 2013, sigue fuerte gracias al modo online. La secuela no acaba de llegar, así que ahora es buen momento para ponerte al día y probarlo antes de gastarte los 100€ que presumiblemente costará su secuela.

A este precio es casi delito no tenerlo. Risas, robos y caos urbano en estado puro. Ideal para cuando buscas desconectar... o liarla sin remordimientos.

Silent Hill 2

(Image credit: Bloober Team)

Silent Hill 2 – 34,99 € (antes 69,99 €)

Obra maestra del horror psicológico. En 2001 redefinió el terror narrativo. Crítica y jugadores lo veneran todavía. Si te gusta el terror con atmósfera, engaños y sustos en tu mente, Silent HIll es tu ciudad de vacaciones.

Es como una pesadilla perfectamente construida. Cada sonido y sombra está diseñado para que mires dos veces sobre tu hombro.

Tekken 8

(Image credit: Future)

Tekken 8 – 29,99 € (antes 59,99 €)

El rey de los juegos de lucha ha vuelto con más músculo que nunca. Tekken 8 llegó en 2024 y ha sido un bombazo en competitivo y en el salón de tu casa. Con un nuevo motor gráfico y mecánicas afinadas como un uppercut en la mandíbula, esta entrega es pura adrenalina. La crítica lo celebró por equilibrar profundidad y accesibilidad, y sigue siendo uno de los títulos de esports más activos del momento.

Los combates son ágiles, espectaculares y brutales —y sí, puedes seguir usando a tu personaje de toda la vida. Además, el modo historia está sorprendentemente currado. Si alguna vez dijiste “solo un combate más”… aquí vas a estar hasta septiembre.

Alan Wake 2

(Image credit: Epic Games)

Alan Wake 2 – 23,99 € (antes 59,99 €)

Thriller psicológico que mezcla escritura, terror y oscuridad. En 2023 debutó con críticas excelentes y un montón de nominaciones a los GOTY. Mi favorito de lanzamiento, y recomendado este verano si te va el terror con una historia que supera (de largo) todo lo que visto en el cine del género en los últimos años.

Precio top para sumergirte ya mismo. Narrativamente brillante, con giros que te dejan pensando horas después. Todo bañado de oscuridad, luz y silencio inquietante. Pura obsesión.

RoboCop: Rogue City

(Image credit: Nacon)

RoboCop: Rogue City – 8,99 € (antes 59,99 €)

Shooter futurista de ciencia ficción. 2023 lanzó este juego ambientado en un Detroit robótico. No es un AAA gigantesco, pero captura la esencia del clásico RoboCop. Estética retro, disparos y humor.

Me lo compro ya para predicar con el ejemplo: perfecto escapismo veraniego a precio ridículo. Controlar a RoboCop es un sueño nerd hecho realidad. Ideal para disparar sin pensar demasiado, disfrutar y reírte con referencias nostálgicas.

FAQs

(Image credit: Shutterstock/SolidMaks)

¿Cuáles son los favoritos de la crítica profesional? Si buscas lo más top según la prensa especializada, hay tres nombres que brillan con luz propia. En primer lugar, Baldur’s Gate 3, que arrasó en 2023 con una media de 96 sobre 100 y múltiples premios a Juego del Año. Su combinación de narrativa profunda, libertad de acción y combate táctico lo convierte en un titán del rol moderno. Le sigue Red Dead Redemption 2, con una sólida 97, que no solo es una obra maestra del western, sino también uno de los mundos abiertos más vivos jamás creados. Una experiencia emocional que sigue enamorando años después. El podio lo completa Elden Ring, con un espectacular 96, que revolucionó los soulslike y ganó el GOTY en 2022. Su mundo, su diseño y su desafío siguen marcando escuela. ¿Lo mejor? Los tres están rebajadísimos. ¿Lo peor? Que no tienes tiempo para jugarlos todos a la vez.

¿Cuáles son los favoritos de los gamers? Si nos guiamos por la pasión de los jugadores y las valoraciones de usuarios, hay tres títulos en esta lista que sobresalen por aclamación popular. Hablamos de juegos que no solo convencieron a la crítica, sino que se han ganado el cariño (y las horas) de millones de jugadores. Baldur’s Gate 3 – En este coinciden crítica y público. Te reto a encontrar malas reseñas de este juego en internet. Con una media de 9,4/10 entre plataformas, es el nuevo referente del rol occidental. Complejo, inmersivo y con una libertad narrativa asombrosa. Cada partida es distinta, y cada jugador tiene su historia. It Takes Two – Una sorpresa que sigue enamorando a quien la prueba. Con una media de 9,2/10 de los usuarios, este título cooperativo es pura creatividad, ritmo y emoción compartida. Jugarlo en pareja o con un amigo es una experiencia que no se olvida. The Witcher 3: Wild Hunt – Media de 9,2/10 también, y con razón. Este RPG es un referente absoluto del género, con narrativa, mundo abierto y profundidad que siguen siendo modelo casi una década después. Y por 5,99 €, es directamente un crimen no tenerlo. Estos tres juegos no son solo baratos: son leyenda.

(Image credit: Sony)

¿A qué estás esperando? El 1 de agosto todas estas ofertas desaparecen. La PS Store volverá a subir precios y tú te quedarás deseando haber descargado títulos imprescindibles a precio de ganga. Así que hazte un favor: revisa cuánto tienes para gastar y mira cuántas horas quedan para el 1 de agosto. ¡Ya queda menos! Así que elige lo que te va a dar más horas de juego o terror, compra, descarga y juega. Este verano, el hardware no se calienta; ¡son tus mandos los que van a arder!