La PS5 Pro sería la única forma de conseguir 60fps en GTA 6, pero ni de broma me la compro por 799€

Rumores recientes sugieren que GTA 6 de Rockstar Games funcionará a 60 fps en la PS5 Pro de Sony.

Según informes, Sony y Rockstar están trabajando en estrecha colaboración para optimizar el juego en PS5.

Los 60fps en la PS5 base aún no están completamente resueltos

La cuenta atrás para Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games parece ir más rápido que nunca, con una fecha de lanzamiento fijada para el 26 de mayo de 2026. Mientras tanto, un nuevo rumor podría ser una gran noticia para los usuarios de PS5 Pro.

Según el reputado filtrador Detective Seeds de X, GTA 6 funcionará a 60fps sólo en PS5 Pro, ya que los ingenieros de Sony están trabajando estrechamente con Rockstar para alcanzar este objetivo de rendimiento. Esto proviene del filtrador del remake de Oblivion, así que podemos afirmar que hay cierta credibilidad.

Detective Seeds sugiere que habrá múltiples configuraciones gráficas, pero, según se informa, solo estarán disponibles en la PS5 Pro, y no en la configuración básica. Tampoco parece descabellado, ya que es evidente que Sony y Rockstar han mantenido una sólida colaboración de marketing a lo largo de los años, y se rumorea que continuará hasta el lanzamiento de GTA 6.

Según la filtración, hay indicios claros de que los 60fps en la PS5 básica no están del todo descartados; los rumores también apuntan a que Sony y Rockstar también están optimizando otros títulos para 60fps, lo cual puede tener que veo con Red Dead Redemption 2.

Los fans han estado solicitando un parche de 60fps para el aclamado título, por lo que sería sorprendente que no estuviera destinado a la PS5 básica (sobre todo porque ya se ha conseguido mediante exploits de la consola). Se podría decir que la fidelidad visual de GTA 6 es muy superior a la de Red Dead Redemption 2, pero los dos todavía están en niveles similares; entonces, si la PS5 base recibe un parche de 60 fps para el título de 2018, ¿podría eso significar lo mismo para GTA 6?

(Image credit: Rockstar Games)

Con 60fps o sin ellos, no me voy a gastar 799€ en la PS5 Pro

Seguramente no soy el único al que le da igual si GTA 6 funciona a 60fps en consola. O sea, no me malinterpretes, me encantaría jugar a esa velocidad de fotogramas de alguna forma, y no digo que "30 fps está bien, no te quejes". Sin embargo, créeme que no voy a pagar los 799€ que cuesta una PS5 Pro solo para alcanzar ese objetivo de rendimiento.

Diría que GTA 6 de Rockstar Games es uno de los pocos títulos con los que me conformaría con gráficos de alta calidad a 4K a 30 fps en lugar de 60fps (solo si la optimización para 60fps no fuera posible) en consola. Quizás podría decirse que ese subidón me lo reservo para su eventual lanzamiento en PC, ya que sé que inevitablemente habrá velocidades de fotogramas mucho más altas. Pero si pude jugar Final Fantasy XVI en PS5 en su modo de gráficos de calidad, un juego de rol de acción trepidante, sin que arruinara la experiencia, puedo hacer lo mismo fácilmente con el que posiblemente sea el juego más esperado de todos los tiempos.

De nuevo, debo recalcar que los 60fps deberían ser una prioridad para los desarrolladores en consola, pero no creo que sea el fin del mundo si eso no sucede con GTA 6 en la PS5 básica.