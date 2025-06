Nintendo Switch 2 ha llegado y ya está causando sensación en el mundo de las consolas. He estado probando la última consola portátil híbrida de Nintendo desde su lanzamiento y me encantan las muchas mejoras que ofrece en comparación con la Switch original.

Dicho esto, la PlayStation 5 sigue encabezando nuestra guía de la mejor consola de 2025, una lista seleccionada a mano basada en mis propias pruebas personales. Aunque todavía es un poco pronto para que la Switch 2 se asegure su lugar preciso en ella, no cabe duda de que no alcanzará el primer puesto.

Probablemente te preguntes por qué la PS5 es tan especial, no solo en comparación con la Nintendo Switch 2, sino también con otras consolas importantes de la competencia, como la Xbox Series X y la Series S. Aquí tienes las principales razones por las que ahora mismo es la número uno.

Ofrece un rendimiento todoterreno ideal

La Nintendo Switch 2 es fácilmente la consola más portátil, pero la PS5 gana cuando se trata de rendimiento bruto. Es una consola todoterreno fantástica, con tiempos de carga rápidos, framerates fluidos y compatibilidad con funciones gráficas de gama alta como el trazado de rayos y la resolución 4K.

Es significativamente más potente que la Xbox Series S, más barata, e incluso supera a la Xbox Series X en la mayoría de los escenarios del mundo real, a pesar de ser ligeramente más débil que la gigantesca caja de Microsoft sobre el papel en lo que respecta a la velocidad de su CPU y GPU. Warhammer 40.000: Space Marine 2, por ejemplo, se ejecuta con más fluidez en PS5 que en la Serie X, y no es el único juego en el que ocurre.

La mayoría de los títulos también ofrecen la posibilidad de cambiar entre los modos «Rendimiento» y «Calidad», con el primero apuntando a una tasa de fotogramas de 60 fps y el segundo alcanzando los 30 fps a resolución 4K. Personalmente, siempre elijo la velocidad de fotogramas más alta, pero los que tengan más ojo para los detalles o uno de los mejores televisores para juegos también están bien atendidos.

Las descargas son rápidas gracias a sus capacidades Wi-Fi 6 (si tienes un router compatible, claro), y el espacio de almacenamiento interno de 1 TB del nuevo modelo PS5 Slim debería ser más que suficiente para la mayoría de las bibliotecas de juegos. Si no lo es, puedes hacerte fácilmente con cualquiera de las mejores unidades SSD para PS5, o recurrir a uno de los muchos discos duros externos baratos para PS5.

Todo esto da como resultado una experiencia de juego agradable y sencilla que bien merece los 550 euros que cuesta (o los 500 euros de la variante de consola totalmente digital).

Estás jugando con uno de los mejores mandos que existen

La PS5 viene con el mando inalámbrico DualSense, ¡y no es decir poco! Lleva todo lo bueno del DualShock 4 a nuevas cotas, con un diseño renovado que no sólo tiene un aspecto elegante y moderno, sino que además se siente de maravilla en las manos.

Es cómodo durante largas sesiones (especialmente en comparación con los mandos Joy-Con 2), con una distribución de botones icónica y práctica que resulta fácil de coger y jugar. Los exclusivos gatillos adaptables se usan de formas interesantes, ya sea para simular la sensación única de cada arma en The Last of Us Part 1 o para añadir peso extra a las plataformas en Astro Bot.

Junto con la detallada respuesta háptica, tienes el gamepad perfecto para todo, desde relajarte con unas rondas de Call of Duty: Black Ops 6 hasta sumergirte por completo en una aventura atmosférica como Silent Hill 2.

Competidores como el mando inalámbrico Xbox siguen siendo muy buenos, no me malinterpretes, pero no son ni de lejos tan innovadores o emocionantes como el DualSense, incluso casi cinco años después de su debut original.

La única carencia clara del mando es la pésima duración de la batería. Dura unas seis horas en la mayoría de las situaciones, lo que me obliga a buscar el cable de carga con más frecuencia de la deseada. Aun así, no es más que una pequeña objeción frente a un mando que, por lo demás, es perfecto.

Los exclusivos siguen siendo apuestas seguras

(Image credit: Sony / Shift Up)

No se puede hablar de la PS5 sin referirse a sus exclusivos, que tienen una gran reputación por su calidad. Incluso con títulos fenomenales como Stellar Blade y Horizon Forbidden West ya disponibles en PC, la PS5 sigue ofreciendo la mejor relación calidad-precio para jugarlos.

Aunque Sony es especialmente conocida por experiencias cinemáticas como God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2 Remastered, si profundizas un poco más descubrirás que realmente hay algo para todos los gustos en la biblioteca exclusiva. Gran Turismo 7 ofrece la mejor experiencia de conducción de su clase, con montones de contenido y unos gráficos increíblemente realistas.

Demon's Souls es una forma estupenda de disfrutar de combates desafiantes, mientras que Ghost of Tsushima Director's Cut y Rise of the Ronin ofrecen dos aventuras históricas distintas. Astro Bot, por su parte, es un fantástico juego de plataformas, al igual que el pack gratuito para consolas Astro's Playroom.

Nuevos lanzamientos como Death Stranding 2: On the Beach siguen reforzando la biblioteca de exclusivos, y con Ghost of Yotei en camino, los propietarios de PS5 tienen mucho que esperar.

Y lo que es mejor, la sólida retrocompatibilidad de PS4 también te da acceso a una amplia biblioteca de algunos de los mejores juegos de PS4. Si estás desesperado por jugar a algo como Bloodborne, no vas a conseguir esa experiencia en ningún otro sitio.