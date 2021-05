La mejor videoconsola: PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch y más

¿Estás buscando la mejor videoconsola del 2021? Estás en el lugar correcto. El panorama ha cambiado significativamente desde los primeros videojuegos. Por aquel entonces solo había una o dos consolas para elegir. Había menos opciones, pero también era más fácil elegir la consola adecuada para ti. Fue algo como: ¿eres fan de Mario? Compra una Nintendo. ¿Fan de Sonic? Elige Sega. Fácil.

Avanzamos hasta 2021 y encontrar la consola adecuada para ti, una que se adapte a tu presupuesto y a tus gustos de juegos, es mucho más difícil. Claro, hay títulos exclusivos que podrían desequilibrar la balanza y ahorrarte tiempo de decisión. Pero hoy en día la mayoría de los juegos nuevos son multiplataforma de todos modos.

También hay capacidades de resolución y velocidad de fotogramas a tener en cuenta. Esto puede hacer que sea aún más difícil determinar qué consola se adaptará a tus necesidades.

Afortunadamente, estamos aquí para ayudarte a tomar una decisión un poco más fácil. No tenemos favoritos y no tenemos preferencia por una empresa u otra. En esta guía que vas a leer, simplemente te mostramos los números y capacidades, y te contamos todas las cosas que debes considerar sobre el mejor hardware para jugar. De esa manera, puedes tomar una decisión mejor informada.

Hemos incluido todas las mejores consolas de juegos del mercado, y sopesamos sus pros y contras más notables, junto con enlaces a otras páginas dedicadas y reseñas si deseas profundizar aún más.

Si prefieres jugar en tu PC, aquí están los mejores ordenadores gaming del 2021.

Sony PlayStation

PlayStation 5 La oferta más nueva de Sony Specifications CPU: AMD Zen con 8 núcleos a 3.5GHz (frecuencia variable) GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz (frecuencia variable) Arquitectura de GPU: Custom RDNA 2 Interfaz de memoria : 16GB GDDR6 / 256-bits Ancho de banda de memoria : 448GB/s Almacenabiento interno: Custom 825GB SSD Almacenamiento utilizable : 667.2GB Rendimiento de IO : 5.5GB/s, 8-9GB/s (comprimido) Almacenamiento ampliable : Ranura de NVMe SSD Almacenamiento externo : Soporte para USB HDD (solo para juegos de PS4) Unidad óptica : Unidad 4K UHD Blu-ray (para la edición estándar) Reasons to buy + Jugabilidad 4K / 120, soporte 8K/60 + Mandos hápticos revolucionarios + Nueva interfaz bonita y rápida + Tiempos de carga más rápidos Reasons to avoid - El tamaño hace que sea complicado encontrarle un sitio - El SSD de 825 GB se llena rápidamente - Sin Dolby Vision ni Atmos

Con una edición estándar y una edición digital un poco más económica (que viene sin unidad de disco), la PS5 es la PlayStation más reciente de Sony, y es tan impresionante como cabría esperar.

Sony ha reinventado las partes clave de la experiencia de PlayStation con la PS5, desde una configuración más simple y una nueva interfaz de usuario bien pensada, hasta un mando revolucionario y beneficios extra para los miembros de PS Plus, y el resultado es una consola que es un verdadero paso adelante respecto a sus predecesoras, la PlayStation 4 y la Play 4 Pro, y no podemos evitar quedarnos impresionados.

Claro, hay algunos problemas con la poca cantidad de juegos propios que hay para la consola en el lanzamiento, pero gracias a títulos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure y Demon's Souls, la PS5 logra eclipsar en este terreno a su competencia de la generación actual, la Xbox Series X.

La retrocompatibilidad de la PS5 compensa de alguna manera esto, ya que da acceso a la biblioteca de excelentes títulos de la PS4, muchos de los cuales son exclusivos. Dicho esto, la compatibilidad con versiones anteriores de la PS5 no es tan completa como la que ofrece la Xbox Series X, que puede reproducir títulos de todas las generaciones anteriores de Xbox. Sin embargo, la PS5 es definitivamente una mejora sobre la PS4 en términos de retrocompatibilidad y, en general, la PlayStation 5 parece una inversión sólida y estamos seguros de que la experiencia mejorará con el tiempo.

Es posible que sientas la tentación de comprar un televisor 4K/120Hz con HDMI 2.1 para aprovechar al máximo las capacidades máximas de la consola, pero incluso sin uno, disfrutarás de tiempos de carga increíblemente rápidos, y una nueva y bonita interfaz de usuario que mejora lo que Sony hizo anteriormente.

La PS5 hará felices tanto a los nuevos jugadores de la nueva generación y como a los propietarios de una PS4 que buscan sumergirse en el futuro de los juegos, y para estos últimos es una consola que cierra la brecha entre la última generación y la actual de manera tan perfecta que probablemente no necesitarás volver a encender tu PS4.

Desde grandes actualizaciones como el SSD NVMe ultrarrápido y la potente GPU que permiten velocidades de fotograma más altas y trazado de rayos, hasta toques sutiles como el micrófono incorporado en el mando que puede servir como un sustituto de un auricular, la PS5 parece como si estuviera construida para la facilidad de uso y la potencia pura.

Cómprala si: quieres disfrutar de la próxima generación sin perder tus juegos de PS4, estás cansado de cargar pantallas y deseas velocidades de fotograma más altas y planeas comprar una consola de próxima generación en los próximos seis meses.

Lectura clave: asegúrate de consultar nuestro análisis completo de la PS5.

PlayStation 4 Pro La forma más barata de tener 4K nativo Specifications Dimensiones: 32,50 x 29,50 x 5,3 cm (Ancho x Largo x Alto) GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ RAM: 8 GB GDDR5, 1 GB DDR3 Resolución máxima: 2160p Optical Drive: DVD/Blu-ray Almacenamiento: 1TB (ampliable) Reasons to buy + Todo lo bueno de PlayStation 4 + 4K nativo y mejorado + Una opción 4K más asequible Reasons to avoid - No es compatible con Blu-ray 4K - No es la consola 4K más potente del momento

Cualquier cosa que pueda hacer la PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro puede hacerlo un poco mejor. Sin embargo, la PS4 Pro se encuentra por debajo de la PS5 en términos de potencia y capacidad.

La PlayStation 4 Pro ejecuta los mismos juegos que la PlayStation 4 estándar, por lo que si consigues una, no tendrás que comenzar tu biblioteca desde cero y tampoco tendrás que pagar más por nuevos títulos 4K. Sin embargo, es posible que veas una mejora en su apariencia y rendimiento en comparación con la PS4 estándar, aunque no llegarán al nivel de la PS5.

La PlayStation 4 Pro era la consola más poderosa en la línea de PlayStation (hasta que apareció la PS5), capaz de reproducir 4K nativo y mejorado en juegos que han sido parcheados para hacerlo posible. Incluso los juegos que no han sido parcheados específicamente pueden aprovechar la mayor potencia de esta consola: encontrarás que las imágenes se ven un poco más nítidas y, en general, los juegos se ejecutarán de manera más fluida gracias al modo Boost de la PS4 Pro.

Al igual que la PS4 estándar, esta consola tiene una excelente biblioteca de juegos y algunos fantásticos títulos exclusivos, así como compatibilidad con Playstation VR. La PS4 PRo también ofrece acceso a nuevos juegos de PS5, como Spider-Man: Miles Morales, ya que muchos lanzamientos nuevos también son multiplataforma, pero no esperes que esto dure mucho.

Aunque es capaz, no todos los juegos se reproducirán en 4K nativo en la PS4 Pro; muchos de ellos se actualizarán, ya que la consola simplemente no tiene el grado de potencia necesario para mantener la resolución nativa de 4K y ejecutar un juego grande con velocidades de cuadro consistentes: si es eso lo que quieres, la PS5 probablemente sea una mejor opción.

La PS4 Pro también tiene el mismo problema que la PS4 en el sentido de que no tiene una buena retrocompatibilidad. Tampoco tiene un reproductor de Blu-ray Ultra HD incorporado, por lo que si estás buscando una consola que reproduzca tus medios físicos 4K, esta no es la tuya. Sin embargo, seguirá reproduciendo Blu-rays y DVDs estándar, y puede reproducir streaming en 4K desde servicios compatibles.

Si no tienes un televisor 4K HDR y las imágenes súper nítidas no son algo que mejore drásticamente tu disfrute de un juego, es posible que esta consola no valga la pena el dinero extra que gastarás en ella, especialmente si ya tienes una PS4 estándar. Pero es una puerta de entrada a los juegos 4K más barata que la PS5.

Cómprala si: quieres juegos nativos 4K y HDR, exclusivos de PlayStation, juegos de realidad virtual, 4K nativo por menos de 400€.

Lecturas clave: Echa un vistazo a nuestro análisis de la PS4 Pro

Disponible en versiones estándar o slim, la PS4 es la consola básica de Sony, situada debajo de la PS4 Pro y la nueva PlayStation 5 en términos de potencia.

Desde su lanzamiento hace siete años, la PlayStation 4 ha sido una de las favoritas de los fans, incluso consolidando su lugar como la segunda consola más vendida de todos los tiempos.

La mayor fortaleza esta consola son sus juegos exclusivos: en un mundo de títulos en línea cada vez más basados en servicios, PlayStation continúa impulsando títulos para un jugador con una buena narrativa, como Uncharted, Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn y The Last of Us. Con la PS4 también puedes jugar a algunos títulos multiplataforma de PS5, aunque es una ventaja con fecha de caducidad.

También ofrece acceso a experiencias de realidad virtual, aunque tendrás que comprar los auriculares PlayStation VR por separado si quieres aprovechar esta capacidad.

Si estás interesado en la resolución 4K de la que todo el mundo habla, aquí no la vas a encontrar. Si bien incluso la Xbox One S económica ofrece escalado a 4K, la PS4 base es de 1080p sin más, y tampoco reproduce discos Blu-ray. La PlayStation 4 tampoco es la mejor en cuando a retrocompatibilidad. Si bien Sony ha decidido hacer que la PS5 sea compatible con versiones anteriores y puedas jugar a todos los juegos de la PS4, la PS4 no ofrece un puente similar a la generación de la PS3, por lo que si esperas poder jugar con tu vieja biblioteca de PlayStation 3 en una PS4, no va a funcionar.

Si estás buscando entrar al ecosistema de PlayStation de la manera más asequible posible y te gustan las exclusivas de la compañía, entonces esta es la consola que debes elegir. Sin embargo, vale la pena señalar que los juegos intergeneracionales solo durarán un tiempo, y más adelante es probable que se conviertan solo en versiones de PS5.

Cómprala si: quieres juegos de última generación, pero no necesitas 4K, quieres juegos exclusivos de PlayStation, VR en una consola por menos de 350€.

Microsoft Xbox

Xbox Series X El último lanzamiento de Microsoft Specifications CPU: 8 núcleos @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Tamaño de la matriz : 360.45 mm2 Procesos: 7nm Memoria: 16 GB GDDR6 w/ 320b bus Ancho de banda de memoria : 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Almacenamiento interno: 1TB Custom NVME SSD Rendimiento de I/O: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s Almacenamiento ampliable: Tarjeta de expansión de 1TB Almacenamiento externo: USB 3.2 HDD Unidad óptica: 4K UHD Blu-ray Reasons to buy + Tiempos de carga significativamente más rápidos + Compatibilidad con Dolby Vision y Atmos + Jugabilidad 4K/60fps (soporte 4K/120Hz) + Retrocompatibilidad para una gran variedad de juegos Reasons to avoid - Falta una biblioteca de inicio - Mejoras mínimas en la interfaz de usuario - Se requiere TV compatible para una experiencia visual completa

Es la consola Xbox más reciente y posiblemente la mejor, pero la Xbox Series X no es una compra esencial, al menos no en este momento. Pero eso no quiere decir que no sea una pieza de hardware fantástica, con mucho potencial.

La Xbox de próxima generación es súper rápida, sorprendentemente silenciosa y ofrece el tipo de rendimiento que antes solo habíamos visto en PC para títulos de alta gama, lo que garantiza que los juegos, tanto antiguos como nuevos, se ven y funcionan mejor que nunca.

Sin embargo, los PC gaming nunca tienen este precio con esas especificaciones, y la Xbox Series X tiene mucha potencia bajo el capó por menos de 500€. El resultado es una consola que no solo es técnicamente impresionante, con tiempos de carga drásticamente reducidos y una fidelidad visual significativamente mejorada en los juegos, sino que emplea numerosas características de calidad de vida para hacer que tu experiencia de juego sea más placentera.

Sin embargo, aunque es difícil negar la potencia bruta del hardware de la Xbox Series X, y sus nuevas características para ahorrar tiempo son ciertamente bienvenidas, tiene carencias en algunas áreas críticas.

La biblioteca de lanzamiento no es tan atractiva como la de la PS5, ya que le faltan exclusivas "imprescindibles" o títulos nuevos que hagan que quieras salir corriendo y comprar la nueva Xbox desde el primer día. Para aprovechar realmente al máximo la Xbox Series X en el lanzamiento, te recomendamos que elijas una suscripción a Xbox Game Pass que te permita acceder a cientos de juegos por una tarifa mensual y así ayudes a la plataforma Xbox a diferenciarse de sus competidores. Realmente compensa y suaviza el golpe de esta pobre alineación de lanzamiento y con la transmisión a móvil disponible como parte de Game Pass Ultimate, la Xbox finalmente puede ofrecer una portabilidad que se acerca a la Nintendo Switch (pero no mucho).

La compatibilidad con versiones anteriores de Xbox Series X es un importante punto de venta de la consola y es más completa de lo que ofrece la PS5, lo que da acceso a todos los juegos anteriores de la plataforma Xbox y hace que el cambio a la nueva generación sea absolutamente perfecto. Sin embargo, ponerte a jugar a títulos antiguos en tu nueva consola en lugar de a los nuevos le quita bastante gracia a la nueva generación, incluso si algunos juegos están optimizados.

La falta de Halo Infinite, o cualquier otra exclusiva de Xbox de gran éxito, es muy notable una vez que la novedad de las mejoras de hardware desaparece y si ya tenías una Xbox One o Xbox One X más antigua, probablemente te encuentres con que sigues jugando a los mismos títulos, solo que en una consola mejor. Además, nos gustaría haber visto una actualización de la interfaz de usuario como la PS5, para remarcar el hecho de que esta es una nueva generación de consola.

Con todo, la consola insignia de Microsoft es tan poderosa como cabría esperar, pero pospondríamos la compra de una en el lanzamiento, a menos que ya hayas invertido mucho en el ecosistema Xbox o simplemente quieras la mejor experiencia de consola Xbox posible en este momento. Para todo los demás, puede valer la pena esperar hasta que la biblioteca de juegos de próxima generación sea más amplia.

Cómprala si: quieres tiempos de carga mínimos y una jugabilidad más fluida, una excelente experiencia multimedia audiovisual, quieres mantener el acceso a tus juegos y accesorios antiguos de Xbox, y más control sobre tu almacenamiento.

Lecturas clave: asegúrate de consultar nuestro análisis completo de la Xbox Series X, y quizás quieras verla comparada con la PS5.

Xbox Series S La siguiente generación es más asequible Specifications CPU: 8 núcleos 3.6GHz (3.4GHz con SMT) custom AMD 7nm GPU: 4 teraflops a 1.565GHz RAM: 10GB GDDR6 Velocidad de fotogramas: Hasta 120fps Resolución: 1440p con escalado a 4K Unidad óptica: Sin unidad de disco Almacenamiento: 512GB NVMe SSD Memoria utilizable: 364GB Reasons to buy + La Xbox más pequeña que se ha hecho + Diseño compacto, especificaciones potentes + Completamente silenciosa + Tiempos de carga más rápidos Reasons to avoid - Juego predefinido en 1440p - El SSD de 512 GB se llena rápidamente - Sin unidad de disco

La Xbox Series S es una consola de próxima generación que adopta un enfoque radicalmente diferente. Está diseñada para ofrecer los mismos saltos generacionales que la Xbox Series X, como altas velocidades de fotograma, trazado de rayos y tiempos de carga súper rápidos, a un precio considerablemente más bajo, e inevitablemente, esto significa que viene con algunas carencias clave.

Tiene mucho menos almacenamiento que la Serie X y tiene como objetivo una resolución de 1440p para juegos y escala a 4K cuando se conecta a una pantalla ultra HD. Un par de títulos se ejecutan en 4K nativo, como Ori and the Will of the Wisps, pero esta es una máquina diseñada para ejecutar juegos a una resolución más baja.

La Xbox Series S también prescinde de la unidad 4K HD Blu-Ray de la Serie X y, aunque esto puede ser perder demasiado para algunos usuarios, la Xbox Series S es un dispositivo mucho más barato y pequeño como resultado, y aun así es capaz de mover juegos de próxima generación.

Los juegos de la Xbox Series S son impresionantes, con velocidades de cuadro más suaves, mayores resoluciones (en comparación con Xbox One y Xbox One S) y tiempos de carga más rápidos... aunque no se vean tan bonitos como en la Serie X por la falta de salida 4K.

Dicho esto, para los jugadores que no tienen reparos en comprar juegos digitalmente o suscribirse a Xbox Game Pass, tendrán el pack completo de funciones de próxima generación en la consola más barata de Microsoft. La Xbox Series S es un gran punto de entrada a los juegos de próxima generación, sin el considerable desembolso económico que hace falta para conseguir una consola de próxima generación en toda regla.

Como ya hemos mencionado, hay algunos inconvenientes a considerar. Si prefieres comprar juegos físicos o has acumulado una gran colección de juegos de Xbox One a lo largo de los años, la falta de unidad de disco de la Xbox Series S puede echarte para atrás.

También está disponible con almacenamiento SSD de 512 GB; no hay opción de mayor capacidad. Y aunque este SSD es mucho más rápido que las antiguas unidades mecánicas de Xbox One X y Xbox One S, puede llenarse rápidamente.

El otro factor que puede disuadir a las personas de comprar la Xbox más asequible de Microsoft es el hecho de que tiene una salida de 1440p para juegos. Esta resolución más baja es una de las favoritas en el espacio de los juegos de PC debido a la calidad de imagen superior que proporciona a más de 1080p y la menor cantidad de potencial gráfico que requiere, lo que ha permitido a Microsoft crear una máquina de especificaciones más bajas que aún cuenta con características de próxima generación.

Si tienes una Xbox One X, la caída a 1440p desde el 4K nativo puede ser notable, y la Xbox Series X es la consola para ti si buscas la mejor calidad de imagen posible. Dicho esto, debido a que la Xbox One X pudo ofrecer juegos como Forza Horizon 7 a 4K/60fps, y aún sacaba algunas imágenes espléndidas, es fácil pensar que la Xbox Series S es un paso atrás, pero no lo es.

En cuanto a las partes internas del sistema, la Xbox Series S se distingue de la One X con su CPU mucho más potente y su GPU con mayor capacidad técnica, cortesía de la arquitectura RDNA 2 de AMD, que tiene funciones de vanguardia como el trazado de rayos. Sí, la Serie S tiene menos teraflops que la Xbox One X (cuatro contra seis), pero los teraflops ya no son el factor definitorio en cómo se determina la potencia de una GPU.

Para los propietarios de Xbox One que buscan actualizarse sin quedarse en números rojos, la Xbox Series S es una gran opción, si puedes aceptar lo que ha sido diseñada para lograr. Sin embargo, si ya tienes la Xbox One X y una pantalla 4K en casa, te sugerimos que consideres la Xbox Series X en su lugar.

Cómprala si: tienes un presupuesto limitado, pero aun así quieres juegos de próxima generación, planeas comprar principalmente juegos de Xbox Game Pass y Xbox Live Gold, y estás cansado de sentarte a través de largas pantallas de carga.

Xbox One X La potencia preparada para el futuro Specifications Dimensiones: 30 x 24 x 6 cm (Ancho x Largo x Alto) GPU: 6 TFLOPS, AMD Radeon™ RAM: 12 GB de GDDR5 Resolución máxima: 2160p Unidad óptica: 4K/HDR Blu-ray Almacenamiento: 1TB Reasons to buy + 4K nativo y mejorado + Reproductor de Blu-ray 4K Reasons to avoid - Descontinuada - Falta de exclusivas - No tan potente como la nueva Serie X

Ahora que ya se ha lanzado la Xbox Series X de próxima generación, la Xbox One X ya no es la consola Xbox más poderosa del mercado. Si puedes conseguir una, sigue siendo una consola potente y capaz, pero dado que se ha descontinuado, eso podría resultar un desafío.

En esencia, la Xbox One X es la contraparte de Microsoft de la PS4 Pro de Sony, y es bastante buena. Al igual que la PS4 Pro, esta consola genera 4K nativos y mejorados, así como HDR en juegos que se han parcheado para admitir estas funciones. Pero debido a sus especificaciones mucho mejores, la Xbox One X ofrece 4K nativo en muchos más juegos que la PS4 Pro. Y a menudo es más consistente en mantener la salida de 4K.

Las capacidades 4K de la Xbox One X hacen que genere una resolución más alta que la Xbox Series S, que se encuentra en 1440p. Sin embargo, eso no quiere decir que la One X sea más potente que la Serie S: la nueva Xbox Series S tiene una CPU más potente que la One X y una GPU con mayor capacidad técnica, cortesía de la arquitectura RDNA 2 de AMD que permite el trazado de rayos.

Aun así, por muy buena que sea la salida 4K de la Xbox One X, si realmente estás buscando una consola Xbox potente y lista para el 4K, la nueva Xbox Series X seguramente te será más fácil de conseguir.

Al igual que con todas las consolas Xbox, la One X tiene una excelente retrocompatibilidad y acceso a Xbox Game Pass, así como un reproductor de Blu-ray Ultra HD incorporado para su colección de medios físicos. Sin embargo, también como otras consolas Xbox, tiene una falta de títulos exclusivos que realmente demuestren lo que puede hacer.

Algo que también vale la pena señalar es que es posible que tengas que comprar un disco duro externo que se vende por separado para esta consola. Si bien su almacenamiento integrado de 1 TB parece mucho, los archivos de juegos 4K son grandes y se llenarán rápidamente, pero este es un problema que comparte con la Xbox Series X y PS5 de próxima generación.

Cómprala si: quieres soporte nativo 4K y HDR, y reproductor de Blu-ray Ultra HD.

Lecturas clave: Xbox Series X vs Xbox One X: ¿merece la pena pasarse a la consola de próxima generación de Microsoft?

¿Buscas una consola de nivel de entrada pero no te interesa lo que PlayStation tiene para ofrecer? ¿Por qué no echas un vistazo a la Xbox One S de Microsoft? Esta consola ha reemplazado a la Xbox One original por muchas razones: tiene un diseño mucho más pequeño y elegante, y es un poco más potente.

Algo que esta consola puede hacer y que la consola PS4 estándar no, es el escalado a 4K. Las capacidades de 4K de la Xbox One S no están al mismo nivel que las de PS4 Pro, PS5, Xbox One X o Xbox Series X, ya que las imágenes de 1080p se estiran en gran medida para adaptarse a una pantalla de 4K, pero esta mejora rudimentaria es, dentro de lo que cabe, impresionante en una consola con un precio a partir de solo 299€.

Para compensar la falta de buenas exclusivas, las consolas Xbox tienen capacidades de compatibilidad con versiones anteriores mucho mejores que las consolas PlayStation. En Xbox One S podrás comprar y jugar títulos originales de Xbox y Xbox 360, muchos de los cuales se han convertido en auténticos clásicos.

Si has tenido una consola Xbox antigua y todavía tienes los juegos, o si quieres ponerte al día con un montón de títulos excelentes que te perdiste, entonces la Xbox One S es una excelente manera de hacerlo.

Un área donde la Xbox One S supera por completo a su contraparte directa, la PlayStation 4, es el entretenimiento doméstico en general, mientras que ambas consolas pueden hacer streaming desde una variedad de aplicaciones de entretenimiento como Netflix y Amazon, la Xbox One S también tiene Blu-ray 4K incorporado.

Sin embargo, las consolas PS5 y Xbox más nuevas (con la excepción de la Serie S) también tienen esta capacidad, por lo que no es tan esencial como lo era cuando se lanzaron estas consolas. Sin embargo, dado el bajo coste de la Xbox One S, si estás buscando una videoconsola y quieres continuar usando tu gran colección física de Blu-rays Ultra HD, la Xbox One S definitivamente te va a conquistar, ya que es una de las formas más baratas de tener un reproductor de Blu-ray Ultra HD.

Un problema que Xbox ha comparado con PlayStation son los juegos exclusivos. Donde PlayStation tiene una colección bastante amplia de exclusivas, Xbox es algo deficiente. Franquicias como Halo, Gears of War y Forza están en casa en esta plataforma, pero su recepción en la crítica no ha alcanzado las alturas de Horizon Zero Dawn y Uncharted. Lo que sí tiene esta consola de su lado es Xbox Game Pass, que por una tarifa mensual da acceso a una biblioteca rotativa de juegos.

Aunque ofrece 4K mejorado, el método de escalado de Xbox One S es mucho menos inteligente que el método utilizado por PlayStation 4 Pro, por lo que si estás buscando una experiencia 4K realmente pulida, es mejor gastar el dinero extra en una PlayStation 4 Pro, una Xbox Series X, Xbox Series S o una PS5.

¿Prefieres sin discos? La Xbox One S All-Digital Edition sería una mejor opción si puedes conseguir una, pero esto podría ser difícil, ya que ha sido descontinuada. La consola digital cuenta aproximadamente con las mismas especificaciones que la Xbox One S, pero sin la unidad de disco, lo que la convierte en una consola más ligera y cómoda.

En su lugar, recomendamos echar un vistazo a la Xbox Series S antes de comprar una Xbox One S o Xbox One S All-Digital Edition, ya que esta alternativa más barata a la Xbox Series X ofrece las ventajas de los juegos de próxima generación con una etiqueta de precio no muy diferente a la de Xbox One S.

Cómprala si: quieres 4K asequible pero mejorado, un reproductor de Blu-ray Ultra HD, excelente compatibilidad con versiones anteriores, y una consola por menos de 300€.

Nintendo Switch

Nintendo Switch La opción híbrida Specifications Dimensiones: 10 x 24 x 14 cm (Ancho x Largo x Alto) con Joy-Cons GPU: 768MHz / 307.2MHz (sin conectar) Nvidia custom Tegra SOC RAM: 4 GB Resolución máxima: conectada 720p, sin conectar 1080p Unidad óptica: No Almacenamiento: 32GB (ampliable) Duración de la batería: entre 3 y 7 horas Reasons to buy + Consola portátil y para casa + Grandes exclusivas propias Reasons to avoid - No es tan potente como otras consolas para casa. - Selección de juegos de terceros menos extensa - Todavía no hay un servicio en línea completo

La Nintendo Switch tiene ahora tres años y todavía es muy popular.

Esta es la opción más exclusiva del mercado en este momento, ya que puedes usarla tanto como consola de TV como portátil.

En la Switch encontrarás una biblioteca de juegos en rápido crecimiento que es la oferta más diversa de Nintendo en años. Desde emocionantes exclusivas como Super Mario Odyssey hasta indies esenciales como Stardew Valley, Switch de Nintendo ofrece todo tipo de experiencias.

No tiene la misma potencia que las consolas PlayStation 4 y Xbox estándar y ciertamente no jugarás a títulos en 4K ni tendrás HDR (de hecho, su pantalla es de 720p de resolución bastante baja) así que, si estás buscando una consola que gane la guerra de especificaciones, no es esta precisamente.

También es menos probable que encuentres los más nuevos y mejores juegos de terceros en esta consola. Si bien ahora tiene títulos como Doom, Skyrim y LA Noire, muchos de estos han estado disponibles en otras plataformas durante meses, si no años. Estamos observando lentamente ese cambio, pero es posible que los últimos y mejores lanzamientos acaben por no llegar aquí simplemente debido a la falta de especificaciones.

Por supuesto, si la PlayStation ofrece VR, Nintendo ofrece algo especial en forma de Nintendo Labo. Este periférico de cartón es una de las cosas más innovadoras que hemos visto en años y tiene el potencial para ser genial.

También vale la pena tener en cuenta que es probable que tengas que comprar una tarjeta microSD separada para esta consola en algún momento, ya que su memoria interna es limitada.

Cómprala si: quieres una consola que puedes usar en el televisor de tu casa y mientras viajas, acceso a juegos exclusivos de Nintendo, y no necesitas la resolución más alta ni las especificaciones más potentes.

Lectura clave: análisis en profundidad de la Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite Una gran consola portátil Specifications Dimensiones: 9 x 21 x 1,3 cm GPU: NVIDIA Custom Tegra Pantalla: Capacitive touch screen / 5.5 inch LCD / 1280x720 resolution Almacenamiento: 32GB (ampliable) Duración de la batería: Entre 3 y 7 horas Reasons to buy + Más cómoda de llevar que la Switch + Buena selección de colores + Diseño cómodo Reasons to avoid - Limitada a juegos portátiles - No es tan cómodo como la 3DS

La incorporación más reciente a la familia Nintendo viene en forma de Nintendo Switch Lite, una alternativa portátil a la Switch original.

La Switch Lite cuenta con la misma potencia que el original, pero viene es más pequeña y liviana.

También vale la pena señalar que la Lite es un dispositivo exclusivamente portátil y, aunque puedes conectar Joy-Cons, está destinada a ser de un solo jugador. Eso significa que no puedes acoplarla y en realidad no trae ningún Joy-Cons en la caja. Tampoco puedes jugar a todos los títulos de la biblioteca de Switch, principalmente aquellos que necesitan acoplarse o son juegos con modo fiesta. Si bien los Joy-Cons se pueden acoplar, la pantalla es demasiado pequeña para jugar correctamente.

La Switch Lite es para aquellos que no están especialmente preocupados por el modo acoplado y prefieren poder jugar fuera de casa. La pantalla más pequeña hace que el juego portátil sea más cómodo.

Al igual que la Nintendo Switch, es posible que necesites una tarjeta microSD separada para esta consola en algún momento, ya que su memoria interna es restrictiva.

Cómprala si: quieres una alternativa más portátil y cómoda a la Nintendo Switch.

Lectura clave: análisis en profundidad de la Switch Lite.