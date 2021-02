PS5 vs PS4 Pro: ¿merece la pena cambiar de consola?

PS5 vs PS4 Pro: es una pregunta que seguramente estará en la mente de cualquiera que tenga la PlayStation 4 Pro de Sony ahora que la PS5 está aquí.

La PS5 no solo es más potente, su GPU y CPU son mucho más capaces que las que se encuentran en la PS4 Pro, sino que también cargará juegos más rápido que nunca gracias a su SSD NVMe interno. El nuevo mando DualSense también cambia las reglas del juego, en nuestra opinión. Utiliza retroalimentación háptica y gatillos adaptativos para ayudar a que los juegos sean más envolventes de formas que nunca antes creíste posibles.

La PS5 es una fácil recomendación en una comparación cara a cara, pero el precio de la PS4 Pro la convierte en un competidor, especialmente si se tiene en cuenta que los juegos clave de la PS5 todavía están por llegar al sistema de última generación de Sony. Así que todavía queda algo de vida en la envejecida PlayStation 4 Pro.

El dilema de PS4 Pro vs PS5 enfrentará a muchos jugadores en los próximos meses. Así que, para ayudarte a elegir la consola más adecuada para ti, hemos creado una guía con todos los detalles esenciales sobre las dos consolas, incluidos precios, especificaciones y lanzamientos de juegos importantes.

PS5 vs PS4 Pro: precio

La PS5 de primer nivel de Sony cuesta 499€, mientras que la PlayStation 5 Digital Edition (idéntica, excepto que no posee lector de disco) tiene un precio de 399€.

Ambas versiones de la consola ya están disponibles en todo el mundo, ya que finalmente la espera por la consola de próxima generación de Sony ha llegado a su fin.

La PS5 cuesta 100€ más que el precio de lanzamiento de la PS4 Pro, que fue de 399€, pero eso era de esperar. Ya que es una nueva consola que utiliza tecnología puntera, mientras que la PS4 Pro se construyó sobre los cimientos de la PS4 existente y se consideró una actualización de generación media.

Dicho esto, a veces puedes ver a la PS4 Pro a un precio mejor que ese PVP durante las rebajas. La PS4 Pro bajó a solo 299€ en las rebajas de PS4 del Black Friday cuando se combinó con Death Stranding. Sea como sea, la PS4 Pro definitivamente será la opción más barata, y su precio caerá aún más ahora que la PS5 ha llegado a los estantes. Pero, ¿sigue mereciendo la pena, teniendo en cuenta que la PS5 es compatible con versiones anteriores?

PS5 vs PS4 Pro: especificaciones

La PS5 está equipada con especificaciones impresionantes para una consola, ofreciendo una CPU basada en AMD Zen 2 y una GPU RDNA 2 personalizada con más de 10.28 TFLOP de potencia informática. Lo que equivale a que la mayoría de los juegos se ejecutarán a 4K/60, con algunos juegos capaces de alcanzar 4K/120fps; incluso hay soporte para una futura resolución de 8K.

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CUs a 2,23 GHz (frecuencia variable) con arquitectura RDNA 2

10,28 TFLOP, 36 CUs a 2,23 GHz (frecuencia variable) con arquitectura RDNA 2 CPU: CPU basada en AMD Zen 2 con 8 núcleos a 3,5 GHz (frecuencia variable)

CPU basada en AMD Zen 2 con 8 núcleos a 3,5 GHz (frecuencia variable) Memoria: 16 GB GDDR6, interfaz de 256 bits, ancho de banda de 448 GB/s

16 GB GDDR6, interfaz de 256 bits, ancho de banda de 448 GB/s Almacenamiento: SSD personalizado de 825 GB con 5,5 GB/s (sin procesar), típico 8-9 GB/s (comprimido)

SSD personalizado de 825 GB con 5,5 GB/s (sin procesar), típico 8-9 GB/s (comprimido) Almacenamiento ampliable: ranura NVMe SSD, soporte USB HDD (solo para juegos de PS4)

ranura NVMe SSD, soporte USB HDD (solo para juegos de PS4) Óptica: lector 4K UHD Blu Ray

lector 4K UHD Blu Ray Imágenes: 4K nativo 120Hz + 8K

4K nativo 120Hz + 8K Audio: Tempest 3D

La PS5 también es capaz de utilizar la técnica gráficamente intensiva conocida como Ray-Tracing. Presente en algunos de los juegos de PC más bonitos que existen, como Control, Metro Exodus, y Battlefield V, el trazado de rayos es un medio innovador de renderizar luces y sombras de manera realista.

Pero dado que cada 'rayo' de luz tiene su propia fuente simulada, solo ahora tiene la potencia requerida para que sea viable en una consola. En otras palabras, el trazado de rayos hará que juegos como Horizon Forbidden West parezcan más realistas que nunca.

Y por si eso no fuera suficiente para tus córneas, también se dice que es compatible con 8K. Pero cuando se trata de si debes elegir entre las consolas 4K vs 8K, debes saber que el 8K no se generalizará hasta dentro de algunos años. De hecho, la opción de seleccionar 8K en la PS5 aún no existe y se agregará mediante una actualización de firmware en el futuro.

Dejando a un lado el trazado de rayos, otro gran salto generacional de la PS5 sobre la PS4 Pro es su unidad de disco duro sólido (SSD), una actualización que los jugadores de PC han disfrutado durante años. Los juegos pueden cargarse hasta 19 veces más rápido. Y, aunque el SSD en la PS5 es de solo 825GB (con solo 667.2GB disponibles), es un cambio bienvenido con respecto a las lentas unidades mecánicas de antaño.

Mientras tanto, la PS4 Pro todavía se ve frenada por su disco duro envejecido. Si bien el diseño de la interfaz de usuario de la PS4 nos pareció perfecta, ya que podías retomar fácilmente un juego donde lo dejaste desde el modo de espera o después de visitar otras aplicaciones, con el tiempo terminarás sintiendo envidia de la ausencia de pantallas de carga que disfrutan los jugadores de PS5. Incluso si actualizas la PS4 Pro con un SSD, no podrá ofrecer el mismo ancho de banda disponible en la PS5.

La PS4 Pro tampoco tiene el reproductor de 4K Blu Ray que afortunadamente tiene la PS5, ni tiene una opción sin lector de discos como sí ofrece la versión digital de la PS5.

PS5 también cuenta con un motor de audio completamente nuevo conocido como audio Tempest 3D. Es una forma de audio espacial y es capaz de manejar cientos de fuentes de sonido. Querrás hacerte con uno de los mejores auriculares para juegos para experimentarlo. El soporte para altavoces de TV no estará disponible en su lanzamiento, pero vendrá más adelante.

Mientras tanto, aquí están las especificaciones de la PS4 Pro:

CPU: AMD Jaguar x86-64 de ocho núcleos

AMD Jaguar x86-64 de ocho núcleos GPU: AMD Radeon con 4.2 teraflops

AMD Radeon con 4.2 teraflops RAM: 8 GB GDDR5

8 GB GDDR5 Almacenamiento: HDD de 1TB

El modelo actualizado de generación media demostró ser un salto decente de la PS4 básica: admite streaming en 4K desde Amazon y Netflix, pero la experiencia de juego en 4K nativos no es posible en todos los títulos, y entonces estarás limitado a solo 30fps.

Naturalmente, la PS5 es un salto de potencia saludable sobre la PS4 Pro, pero si te gustan los mejores gráficos, no puedes entender los juegos en un PC y no eres fan de Sony, también vale la pena considerar la consola más potente del mercado actual: la Xbox Series X.

PS5 vs PS4 Pro: diseño

Cuando se reveló el diseño de la PS5, dividió a todos los fans. Incluso en el equipo de TechRadar había quienes lo amaban y quienes lo odiaban. Esto se debe en parte a que el diseño de la PS5 es una desviación del enfoque habitual de Sony con su esquema de color de dos tonos y su forma futurista curva.

La PS5 también es la consola más grande que Sony haya fabricado, e incluso eclipsa a la PS4 Pro en cuanto a tamaño considerable. La PS4 Pro, por otro lado, se parece más a una consola tradicional y se adapta discretamente a cualquier configuración de entretenimiento. Es delgada, liviana con sus 3.3 kg y no es lo más mínimamente controvertida. No se puede decir lo mismo de la PlayStation 5.

Sin embargo, el tamaño gigantesco de la PS5 le da una ventaja significativa sobre la PS4 Pro: es muy silenciosa y también produce una cantidad mínima de calor. La PS4 Pro, mientras tanto, puede armar un escándalo al jugar a ciertos juegos, y también es culpable de expulsar mucho calor.

PS5 vs PS4 Pro: juegos

Si compras una PS4 Pro ahora, esperamos que tengas algo de tiempo libre en tu agenda: Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us y su secuela The Last of Us 2, The Last Guardian, y Marvel's Spider-Man son exclusivos de la consola de Sony, junto con otras increíbles experiencias multiplataforma como Red Dead Redemption 2 y Control.

¿Las buenas noticias? Casi todos esos juegos son retrocompatibles en PS5. Algunos, como GTA 5, Madden 21 y Destiny incluso tendrán grandes mejoras en PS5 y obtendrán una actualización gratuita de próxima generación. Mejor aún, la nueva ventaja de Sony para suscriptores de PS Plus, PlayStation Plus Collection, ofrece a los propietarios de PS5 acceso gratuito a 20 de los mejores juegos de PS4 para descargar en sus nuevas consolas desde el principio, incluidos títulos como God of War, Uncharted 4, Ratchet and Clank y Bloodborne, siempre que sigan siendo suscriptores del servicio. Es algo que la PS4 Pro, incluso con una suscripción a PS Plus, no se puede igualar. Eso son muchos juegos por poco dinero.

Además de eso, la PS5 tiene una serie de juegos que serán exclusivos de la próxima generación. Mientras que Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West también estarán disponibles en PS4 Pro, God of War 2, Demon's Souls y Final Fantasy 16 solo estarán disponibles para PS5. Gran Turismo 7 también parece que será definitivamente exclusivo de la próxima generación, y sabemos que Ratchet & Clank: Rift Apart también se saltará PS4. Entonces, si lo que te interesa es acceder a lo último y lo mejor, vale la pena señalar que la PS5 tendrá el liderazgo en ese frente para algunos juegos.

¿A qué más puedes jugar? Estos son algunos de los juegos de PS5 confirmados (hasta ahora):

Godfall

Gothic

Rainbow Six Siege

Outriders

WRC 9

Horizon Forbidden West

Demon's Souls

Battlefield 6

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless

God of War 2 (título provisional)

Final Fantasy 16

Hogwarts Legacy

Goodbye Volcano High

GTA 5

Gran Turismo 7

Ghostwire: Tokyo

Returnal

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Dying Light 2

Project Anthia

Sackboy: A Big Adventure

Destruction All-Stars

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld: Soulstorm

Solar Ash

Hitman 3

Astro's Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsnax

Resident Evil 8

Deathloop

Pragmata

Ratchet and Clank: Rift Apart

Lord of the Rings: Gollum

Watch Dogs: Legion

Gods and Monsters

Rainbow Six Quarantine

Assassin's Creed: Valhalla

Far Cry 6

FIFA 21

También vale la pena señalar que algunos de los juegos de próxima generación serán más caros. 2K Games anunció que NBA 2K21 en PS5 y Xbox Series X costará 10€ más que sus contrapartes de PS4 y Xbox One, llevando la versión estándar del juego a las consolas de próxima generación hasta los 70€. No es precisamente un pequeño aumento de precio, y en una entrevista con GamesIndustry.biz, la empresa de investigación IDG reveló que otras compañías también están considerando aumentar el precio base de los juegos de próxima generación, lo que significa que los juegos de PS5 probablemente te costarán más.

"Si bien el precio de desarrollo y publicación ha aumentado, así como los precios en otras fuentes de entretenimiento también han aumentado sustancialmente, los precios del software de próxima generación no han reflejado estos aumentos. Pasar de 59.99€ a 69.99€ ni siquiera cubre completamente estos aumentos de los costes, pero sí los mueve hacia la dirección adecuada".

Aunque no esperamos que este aumento de precios afecte a todos los juegos de PS5, es posible que veamos un aumento de precios para algunos juegos y franquicias AAA.

PS5 vs PS4 Pro: conclusión

Honestamente, hay pocas razones para comprar una PS4 Pro en este momento a menos que tu presupuesto sea estricto. La PS5 no solo es una opción más potente y rápida, sino que los esfuerzos de Sony por permitir la compatibilidad con versiones anteriores significan que incluso si compras una PS5, no te perderás las mejores experiencias de la PS4, y probablemente también las más antiguas. La mayoría también funciona mejor que nunca, con juegos como Ghost of Tsushima que ahora pueden ejecutarse a 60fps en PlayStation 5.

Si has estado esperando tanto tiempo para comprar tu primera PS4, también puedes esperar un poco más, saltarte una generación y hacerte con una PS5. O aprovechar que la PS4 Pro estará aún más barata una vez que se lance su versión más nueva.

Dicho esto, pasarte a PS5 si vienes de una Pro es un dilema más difícil. La Pro ya admite 4K para muchos juegos con un rendimiento decente, y necesitarás una cartera muy grande para hacerte con un televisor de 4K con soporte HDMI 2.1 para poder beneficiarte completamente de la potencia de la PS5 y velocidades de frame más altas. Como siempre, los primeros en pasarse a una nueva tecnología tienen que pagar un plus, por lo que vale la pena esperar un poco por ese juego exclusivo de próxima generación del que realmente no puedes prescindir.