Cómo instalar un SSD en tu PS5 para ampliar el almacenamiento

Instalar una unidad SSD M.2 en tu PS5 es la forma más eficiente de aumentar el almacenamiento de tu consola, algo esencial si descargas juegos en tu sistema constantemente. Sin embargo, la instalación de un SSD puede resultar desalentadora si eres un novato, pero una vez que sepas cómo hacerlo, sólo te llevará unos minutos instalar más almacenamiento en tu PS5. Para ello, y para que todo te sea lo más fácil posible, hemos elaborado esta guía para principiantes que te guiará a través del proceso.

La PS5 es una consola realmente extraordinaria desde el punto de vista del hardware, pero tiene una grave limitación de almacenamiento. Aunque en la caja pone que tiene 825GB de espacio útil, lo cierto es que sólo tienes 677,2GB si tienes en cuenta el sistema operativo y otros archivos esenciales. Si utilizas el modelo PS5 Slim, dispondrás de un poco más de almacenamiento, con 1TB de espacio útil (de los que aproximadamente 150GB están ocupados por el sistema).

Como los mejores juegos de PS5 cada vez ocupan más almacenamiento, pronto te quedarás sin espacio, independientemente del modelo que utilices. Instalar una unidad SSD M.2 en tu PS5 alivia esa preocupación. Por eso es esencial que te hagas con una de las mejores unidades SSD para PS5.

Por cierto, si has pensado en hacerte con un disco duro externo para ampliar el almacenamiento de tu PS5 sin tener que abrirla, que sepas que de ese modo no podrás ejecutar jugos desde ahí, ya que solo te sirve para almacenarlos para instalarlos más tarde. Por eso, instalar una SSD M.2 es la opción preferida, ya que te da compatibilidad nativa con la SSD NVMe interna de la PS5, aunque te lleve un poco más de esfuerzo el proceso.

Cómo instalar un SSD M.2 SSD en tu PS5

Antes de empezar, es importante tener en cuenta que no todas las unidades NVMe caben en tu PS5. Necesitarás un modelo Gen 4.0 con una velocidad mínima de 5.500MB/s secuenciales o superior. También se necesita un disipador de calor para el SSD que le vas a poner a tu PS5; algunos modelos vienen con ellos preinstalados, también puedes comprarlos por separado. A veces, el disipador también puede hacer las veces de cubierta M.2, como verás más adelante.

Aquí tienes las especificaciones completas según los requisitos de Sony:

Swipe to scroll horizontally PS5 requisitos para ampliar el SSD: Interfaz PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capacidad 250GB – 4TB Sistema de refrigeración El uso de una SSD M.2 con tu consola PS5 requiere una disipación eficaz del calor con una estructura de refrigeración, como un disipador térmico. Tú mismo puedes acoplar uno a tu SSD M.2, ya sea en formato de una cara o de doble cara. También hay unidades SSD M.2 que incorporan estructuras de refrigeración (como disipadores térmicos). Velocidad de lectura secuencial Se recomiendan 5.500 MB/s o más Ancho del módulo 22mm de ancho (NO admite 25mm de ancho) Forma M.2 tipo 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110 Tipo de socket Socket 3 (M Key) Tamaño total incluyendo el disipador inferior a 110mm (L) x 25mm (A) x 11,25mm (A)

Antes de empezar

(Image credit: Future)

Instalar un SSD M.2 en tu PS5 no tiene complicación, pero necesitarás un par de cosas. Además de la propia unidad SSD de PS5, necesitarás un destornillador de plano de tamaño considerable (que se utiliza para fijar y retirar el soporte, tanto si está montado en horizontal como en vertical), así como un destornillador Phillips n.º 1 (tamaño 01) que se utiliza para el propio puerto M.2.

También ayuda mucho tener la propia consola PS5 sobre una superficie plana, de madera sería genial, ya que la consola no se asienta a ras sobre su lado debido al diseño del panel lateral. Una buena iluminación también es importante para que puedas ver lo que estás haciendo.

(Image credit: Future)

Con el destornillador plano, puedes quitar el soporte que viene con la consola PS5. Puede estar montado horizontal o verticalmente, pero en cualquier caso, tendrás que quitarlo para llegar a lo que hay debajo de los paneles laterales. Simplemente gira el tornillo grande y se soltará. Después, aparta el soporte y el tornillo.

Abrir la PS5

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Tendrás que quitar la tapa lateral de la unidad de disco para poder acceder al puerto M.2 de la PS5. Esto puede ser un poco complicado y requerir algo de fuerza, pero es fácil cuando sabes cómo hacerlo. Lo que tienes que hacer es agarrar firmemente la esquina superior izquierda y levantarla. Luego, con la otra mano, desliza la tapa hacia la derecha y debería salir. No necesita más que un suave empujón si has aplicado suficiente fuerza en la parte superior; allí hay un clip de plástico que se desengancha del marco de acero.

Meter el SSD M.2

Una vez retirado el panel lateral, lo siguiente es quitar la tapa del puerto M.2 de la PS5, y aquí es donde resulta útil el destornillador Phillips. Una vez quitado, verás que hay un espacio para la SSD NVMe de tu elección, y ahí es donde llegamos a nuestra unidad elegida ahora, la PNY XLR8 Gaming Kit para PS5.

(Image credit: Future)

Lo que diferencia a este kit de otros SSD para PS5 que vienen envueltos en su propio disipador es que este incorpora un disipador independiente diseñado pensando en la consola. La cubierta sustituye a la gris original, lo que supuestamente mejora el flujo de aire. He utilizado esta unidad en mi consola y en mi PC gaming y puedo dar fe personalmente de su rendimiento.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Independientemente del modelo de SSD para PS5 que elijas, la regla es la misma. Todas las unidades deben insertarse cuidadosamente en un ángulo de 45 grados. Esto es para que los pines de conexión NVMe M.2 puedan hacer el contacto adecuado. A continuación, hay que sujetar suavemente la unidad y atornillarla en su sitio con el soporte que viene dentro del puerto.

Nuestra unidad de almacenamiento en particular cuenta con su propia cubierta M.2 dedicada que sustituye a la original. Esta utiliza una almohadilla térmica adhesiva que se adhiere a la propia NVMe para ayudar a la refrigeración. Y hablando de eso, hay un grueso disipador de aluminio que mantiene todo el puerto frío, lo que significa que deberías ser capaz de obtener un rendimiento secuencial ligeramente más rápido, ya que el propio SSD no está siendo estrangulado térmicamente.

Una vez hecho esto, sólo tienes que volver a colocar la cubierta de la PS5. Esto es mucho más fácil que quitarla; alinéala con la posición aproximada en la que debe quedar y empuja hacia la izquierda; cuando oigas y sientas un clic, sabrás que ya está. Ahora ya puedes volver a conectar el cable HDMI y el cable de alimentación de la consola para el último paso del proceso.

Formatear el SSD para PS5

¡Ya casi lo tienes!

Sólo hay una cosa que se interpone entre tú y ese almacenamiento adicional del que has dotado a tu PS5: el formateo. Si has instalado la unidad correctamente, aparecerá una pantalla al arrancar en la que se te informará de que es necesario formatear la unidad SSD M.2 que has colocado en la máquina antes de poder utilizarla.

Por suerte, esto sólo tarda unos segundos como mucho y, a continuación, te guían para usar la herramienta de análisis de rendimiento (benchmark) interno de Sony que indica las velocidades de lectura. En mi caso, nos salió un resultado de 6.198MB/s, muy por encima de los 5.500 MB/s secuenciales mínimos recomendados.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Una vez hecho esto, ya puedes empezar a transferir algunos de tus títulos más pesados a la unidad M.2 NVMe, o puedes saltarte todo esto y empezar a cargarla con cosas nuevas.

Si eres un usuario intensivo, como yo, seguro que te gusta tener tu lista de juegos pendientes instalados y listos para jugar sin tener que borrarlos y volverlos a instalar, lo que puede llevar horas dependiendo de tu conexión a Internet. Dado el tamaño de los juegos de hoy en día, como God of War Ragnarok (84GB), querrás todo el espacio que puedas conseguir, especialmente si utilizas la Edición Digital de PS5 o prefieres descargar juegos en lugar de comprar los discos. Sea cual sea el formato que uses, ¡hay que instalarlos para jugar!

Bueno pues ya está. Ya puedes descargar e instalar todos tus juegos favoritos con muchas menos limitaciones de espacio de almacenamiento. Ahora hay muchas menos barreras entre tú y los grandes éxitos, como Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales y Gran Turismo 7. Con más títulos de primera categoría en camino, no tendrás que preocuparte por el almacenamiento durante bastante tiempo, especialmente si has optado por 2TB o más.