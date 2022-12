PS5 Slim: ¿cuándo veremos una PlayStation 5 más pequeña y ligera?

Hay muchas posibilidades de que Sony lance una PS5 Slim. La compañía japonesa siempre ha lanzado revisiones más pequeñas y ligeras de sus consolas domésticas, desde la PlayStation original hasta la PS4, lo que significa que una PS5 Slim no es una cuestión de si se hará, sino de cuándo se hará.

Sony buscará, pues, reducir algunos kilos del controvertido diseño original de la PS5. Sin embargo, con una PS5 Slim no solo se trata de atraer a los consumidores a los que el gigantesco tamaño de la consola les haya echado para atrás. Las consolas Slim son esencialmente un ejercicio de reducción de costes para las empresas. A medida que disminuyen los costes de fabricación y se dispone de piezas más eficientes, Sony puede crear una PS5 más pequeña que cueste menos de fabricar y ofrezca la misma experiencia en un paquete más pequeño.

De hecho, Sony ya ha empezado a recortar el tamaño de la PS5, al menos internamente. El nuevo modelo de la PS5 Digital Edition, CFI-1100B, es nada menos que 300 gramos más ligero que el modelo de lanzamiento, y Sony incluso ha decidido cambiar también el tornillo que acompaña al soporte de la PS5. Esta consola revisada también tiene un disipador térmico rediseñado, lo que se traduce en un sistema menos pesado.

Sin embargo, las revisiones de hardware tienen sus inconvenientes. Las consolas más finas suelen parecer más baratas que los modelos de lanzamiento, que a veces están sobredimensionados. Aunque no siempre es así, a veces el ahorro de costes se nota cuando se eliminan funciones. La PS4 Slim, por ejemplo, eliminó el puerto óptico que se encontraba en el modelo de lanzamiento.

Aun así, el diseño más pequeño de la PS5 Slim debería compensar la mayoría de las desventajas de un diseño más barato. En última instancia, Sony sustituirá el diseño original de la consola por su nuevo modelo, ya que busca maximizar sus márgenes de beneficio durante la producción. Si estás interesado en hacerte con una PS5 Slim, esto es todo lo que puedes esperar de la nueva y esbelta revisión del hardware de Sony.

PS5 Slim: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Es probable que la PS5 Slim sea más barata que la PS5 original, cuyo precio de lanzamiento era de 499€, aunque desde entonces ha subido a 549,99€ (opens in new tab). Es de esperar que cueste unos 100€, es decir, 450€, que era el precio de lanzamiento de la PS4. El precio original de la PS5 de 499€ probablemente se sustituirá por el de la PS5 Pro, como ocurrió con el lanzamiento de la PS4 Pro.

No está claro si Sony lanzará una PS5 Slim Digital Edition, pero es de esperar que siga el mismo esquema de precios que antes, con un descuento de 100€ sobre la versión en disco. Esto podría hacer que la consola digital de Sony resultara increíblemente atractiva, pero no estamos seguros de que Sony vaya a lanzar otro modelo digital en este momento.

Históricamente, Sony suele lanzar una versión Slim de sus consolas tres años después de su lanzamiento. Así ocurrió con PS3 y PS4, mientras que PS2 Slim y PS One tardaron cuatro y seis años en llegar respectivamente. Por ello, es probable que una PS5 Slim pueda llegar en algún momento del 2023 o principios del 2024.

PS5 Slim: diseño

(Image credit: Sony)

Aunque es imposible predecir con exactitud la pinta que tendrá la PS5 Slim, esperamos una reducción bastante drástica del tamaño y el peso totales de la consola. Es probable que el diseño de la consola no se aleje demasiado de la visión original de Sony, por lo que cabe esperar una versión más pequeña y compacta del diseño actual de la PS5.

La PS5 es la consola más grande que ha fabricado Sony hasta la fecha, y ocupa bastante espacio en el mueble del salón de nuestras casas, sobre todo si se coloca en vertical. Nos encantaría que Sony suprimiera por completo la necesidad del soporte para quienes coloquen la consola de lado, e imaginamos que será mucho más corta que la PS5 actual.

Sony ya ha adelgazado 300 gramos los modelos actuales de PS5, pero también esperamos ver más mejoras en la pesada estructura de la consola. Es la segunda consola más pesada que ha fabricado Sony hasta la fecha, con 2,5 kilos, un poco menos que la PS3.

Hasta ahora, hemos visto un intento no oficial de crear una PS5 Slim. En junio, un youtuber creó una PS5 Slim en la que la consola cabía en una pequeña carcasa, pero tenía truco, ya que separaba la unidad de alimentación en un gran bloque independiente. No creemos que Sony llegue a adoptar este enfoque, pero, en cualquier caso, fue un intento interesante.

PS5 Slim: especificaciones

(Image credit: Shutterstock/Hopix Art)

Es probable que la PS5 Slim tenga las mismas especificaciones que la PS5, pero ya hemos visto pequeñas mejoras de rendimiento en anteriores versiones Slim. Microsoft mejoró ligeramente el rendimiento de la Xbox One S y Nintendo añadió más potencia a la New Nintendo 3DS, permitiéndole jugar a determinados juegos. Sin embargo, Sony no suele mejorar el hardware de los modelos Slim y, con una PS5 Pro en el horizonte, no tendría mucho sentido.

Sony podría aumentar la capacidad de almacenamiento de la PS5 Slim, o al menos ofrecer dos modelos para aquellos que quieran un poco más de margen de maniobra a la hora de almacenar juegos. También existe la posibilidad de que los puertos de la consola cambien o se desplacen, como vimos con la PS4 Slim, que eliminó el puerto óptico.

