PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: ¿qué consola digital deberías comprar?

Si estás pensando en comprarte una PS5 Digital Edition o una Xbox Series S, las dos consolas pueden parecer increíblemente parecidas, y elegir entre ambas estaría muy reñido para un gamer medio. Sin embargo, ambas consolas incorporan muchas características que las hacen únicas, lo que plantea la cuestión de cuál se adapta mejor a tus necesidades de juego. Así que hemos desglosado ambas consolas para responderte a la pregunta.

Dado que tanto la PS5 Digital Edition como la Xbox Series S pasan por completo de los discos, su precio de venta al público es mucho más barato que el de su homóloga con juegos físicos. Esta es una de las principales razones por las que los jugadores se decantarán por la versión digital, pero no facilita la decisión.

La verdad es que todavía hay mucho que considerar aparte de si necesitas o no una unidad de disco. La edición digital de PS5 es la misma, con idénticas especificaciones y almacenamiento. Pero la Xbox Series S ofrece un equivalente ligeramente rebajado de la Xbox Series X para adaptarse a los jugadores que buscan una nueva consola con un presupuesto ajustado, algo que merece la pena tener en cuenta a la hora de tomar la decisión final. Sin embargo, si tienes curiosidad por saber cuál es el rendimiento de la Xbox Series X en comparación con el último lanzamiento de Sony, tenemos la respuesta a tus preguntas en nuestra guía PS5 vs. Xbox Series X (opens in new tab).

Así que para hacer la decisión más accesible y evitar cualquier problema si te lanzas a decidir qué es lo mejor para ti, hemos creado esta guía para destacar las diferencias entre ambas consolas y si merece la pena considerarlas o no. Por supuesto, si eres un fan de PlayStation, puede que también merezca la pena echar un vistazo a nuestra guía PS5 vs. PS5 Digital Edition (opens in new tab).

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Shutterstock/m.andrei)

Sony ha aumentado el precio de la PS5 (opens in new tab) alegando el aumento de la inflación en todo el mundo, aunque la PS5 Digital Edition sigue costando 100€ menos, en comparación con la PS5 estándar. Ya está disponible y su precio inicial es de 449.99€. Por otro lado, la Xbox Series S de Microsoft es la consola de actual generación más barata, con un precio de 299,99€. Afortunadamente, Xbox no seguirá los pasos de PlayStation con subidas de precios, lo que la sitúa en una posición aún más competitiva respecto a PS5. Salió a la venta junto con la consola insignia de Microsoft, la Xbox Series X, el 10 de noviembre del 2020.

Así pues, la Xbox Series S tiene una ventaja de precio de 150 euros sobre la PS5 Digital Edition, pero eso no significa que sea una victoria clara para Microsoft. A menos que el precio sea el factor más importante.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: especificaciones

(Image credit: Future)

La PS5 Digital Edition es idéntica a la PS5 estándar, pero sin unidad Blu-Ray 4K. Su eliminación da a la consola una forma más simétrica, pero dejando a un lado la apariencia, no encontrarás diferencias de rendimiento entre las dos consolas PS5 de Sony. Consulta las especificaciones técnicas a continuación:

CPU: Ocho núcleos de hasta 3,5 GHz (frecuencia variable) personalizados AMD Ryzen Zen 2

Ocho núcleos de hasta 3,5 GHz (frecuencia variable) personalizados AMD Ryzen Zen 2 GPU: 10,3 teraflops, frecuencia variable, hasta 2,23 GHz

10,3 teraflops, frecuencia variable, hasta 2,23 GHz RAM: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Velocidad de fotogramas: Hasta 120fps

Hasta 120fps Resolución: Hasta 8K

Hasta 8K Óptica: Sin unidad de disco

Sin unidad de disco Almacenamiento: SSD NVMe de 825 GB

Si prefieres no usar soportes físicos y prefieres comprar tus juegos en formato digital, la Edición Digital de PS5 te conviene. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas advertencias.

Los juegos físicos suelen ser más baratos que los digitales y están más expuestos a grandes descuentos. Si no te gusta un juego, puedes cambiarlo o venderlo y recuperar parte de tu inversión. También hay algo reconfortante en poseer un disco frente a las copias digitales, hay un mayor sentimiento de propiedad, pero esto no es un problema para algunos.

Dado que los títulos digitales suelen costar el precio íntegro, si no más, esos 100 dólares que te has ahorrado al principio pueden desaparecer rápidamente una vez que hayas comprado unos cuantos juegos de PS5 por 70 euros. Así que, a menos que esperes a una oferta, no tendrás más remedio que pagar el precio completo en PlayStation Store.

Por otro lado, la Xbox Series S es fundamentalmente diferente de la Xbox Series X y, a su vez, de la PS5 Digital Edition. La consola más barata de Microsoft apunta a una resolución de 1440p en lugar de 4K, y tiene una GPU significativamente menos potente. Sin embargo, gracias a los avances en hardware de los últimos años, el sistema debería ser extremadamente capaz, aunque menos que la PS5 Digital Edition en cuanto a especificaciones brutas.

Echa un vistazo a las especificaciones de Xbox Series S a continuación:

CPU: Ocho núcleos a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) personalizados AMD de 7 nm

Ocho núcleos a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) personalizados AMD de 7 nm GPU: 4 teraflops a 1,550GHz

4 teraflops a 1,550GHz RAM: 10GB GDDR6

10GB GDDR6 Velocidad de fotogramas: Hasta 120 fps

Hasta 120 fps Resolución: 1440p con escalado 4K

1440p con escalado 4K Óptica: Sin unidad de disco

Sin unidad de disco Almacenamiento: SSD NVMe de 512 GB

La estrategia de Microsoft de dirigirse tanto a la gama alta como a la baja del mercado es interesante. Cabe destacar que la compañía cree que la Xbox Series S superará en ventas a su hermana más cara.

Aunque es fácil tachar a la Xbox Series S como la consola más débil y, por tanto, la de menor calidad de la familia, sigue ofreciendo una experiencia de nueva generación. Es compatible con todos los avances tecnológicos clave de los que presumen PS5 y Xbox Series X: ray-tracing, tiempos de carga superrápidos y 120fps. Sin embargo, su objetivo de resolución más modesto significa que puede alcanzar estos objetivos por casi la mitad de precio que la Serie X.

También significa que Microsoft ha sido capaz de crear la consola más pequeña y, posiblemente, la más estética hasta la fecha. La Xbox Series S es significativamente más pequeña que la Xbox Series X, y diminuta en comparación con la gigantesca PS5. Así que, si buscas algo más discreto y que se adapte mejor a tu sistema de entretenimiento doméstico, la Xbox Series S puede resultarte atractiva.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Xbox Series S solo viene con una unidad SSD de 512GB. Eso significa que el espacio se llenará rápido, pero Microsoft ha confirmado que los archivos de los juegos deberían ser un 30% más pequeños que en la Xbox Series X, ya que no utilizan texturas 4K, que pueden aumentar mucho el tamaño de los archivos. También hay una solución de almacenamiento ampliable con una tarjeta de memoria, con opciones de 512GB, 1TB y 2TB.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: juegos

(Image credit: Sony)

Los juegos son subjetivos, y por eso la competencia y la variedad son tan importantes. Afortunadamente, hay una avalancha de juegos de gran calidad para ambas consolas, pero el enfoque de Sony y Microsoft vuelve a ser diferente.

Con su magnífica biblioteca de juegos exclusivos para PS4, Sony está apoyando a sus estudios internos para que vuelvan a ofrecer títulos atractivos. Junto al catálogo anterior, el lanzamiento de PS5 se vio reforzado por Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls y Sackboy: A Big Adventure, todos ellos exclusivos de la consola. Más recientemente, hemos visto The Last of Us Part 1, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok.

Microsoft, por su parte, actualizó numerosas exclusivas de la pasada generación para la nueva, y desde entonces hemos visto juegos como Halo Infinite y Forza Horizon 5. Sin embargo, el atractivo de la serie Xbox gira en torno al fenomenal servicio Xbox Game Pass de Microsoft, que incluye cientos de títulos que se pueden descargar y jugar a la carta.

También incluye retrocompatibilidad para cuatro generaciones de juegos Xbox. Encontrarás compatibilidad total para los juegos de Xbox One, junto con juegos selectos de Xbox 360 y la Xbox original. Y lo que es mejor, todos ellos prometen verse y jugarse mejor que nunca. Dicho esto, Sony ha ampliado recientemente PS Plus con nuevos niveles, dando acceso a un catálogo de juegos más amplio a aquellos que se suscriban a Extra o Premium. Aunque Sony no ofrece juegos exclusivos desde el primer día como Microsoft, ahora no hay tanto en juego.

Ambos sistemas vienen acompañados de varias exclusivas temporales y títulos de terceros, por supuesto, como ya se ha visto con Yakuza: Like a Dragon en Xbox y Godfall en PS5. Por tanto, la elección se reduce en última instancia a los juegos que te atraigan o al ecosistema en el que ya hayas invertido.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: conclusión

(Image credit: Microsoft)

La decisión sobre qué consola digital comprar dependerá en última instancia de las preferencias personales. Ambas han dejado atrás la unidad de disco, por lo que los soportes físicos quedan descartados, y la Xbox Series S pretende abrir el mercado para que los juegos de nueva generación sean más asequibles.

El ahorro de 100€ de la PS5 Digital Edition es atractivo a primera vista, pero puede que a la larga acabes gastando más. Merece la pena tenerlo en cuenta si te quedas con las máquinas de Sony.

En cualquier caso, ambas consolas prometen ofrecer una experiencia superior a la de sus predecesoras. Hasta ahora, hemos visto una clara demanda de ambos sistemas sin disco, aunque quizá más en el caso de la Xbox Series S.

PS5 Digital Edition vs. Xbox Series S - Preguntas frecuentes

¿Es menos potente la PS5 Digital Edition La PS5 Digital Edition no es menos potente que la PS5 estándar. De hecho, la única diferencia entre las dos consolas es la unidad de disco. En términos de potencia, las dos consolas son idénticas a pesar del precio más barato de la edición digital. Si te gusta tener versiones físicas de los juegos, o ediciones de coleccionista, entonces tener una unidad de disco tiene sus ventajas. Pero si no te importa y pasas más tiempo descargando tus archivos multimedia, merece la pena considerar la edición digital sin sacrificar el rendimiento.

¿Tiene la Xbox Series S el mismo almacenamiento que la Xbox Series X? En comparación con la unidad SSD interna de 1TB de la Xbox Series X, la unidad SSD de 512GB de la Xbox Series S es ligeramente mediocre. Pero siempre existe la posibilidad de ampliar el almacenamiento con otro SSD para asegurarte de que tienes espacio de sobra para guardar tus títulos. Además, dado que la Xbox Series S es una versión más sencilla de la Series X, a diferencia de la edición digital de la PS5, que es una réplica idéntica a su consola insignia, el almacenamiento es uno de los pocos sacrificios que se hacen para coincidir con la etiqueta de precio más barato.