Final Fantasy 16: fecha de lanzamiento, personajes, predicciones, tráiler y todo lo que se sabe

Está confirmado, Final Fantasy 16 (XVI) está en desarrollo y llegará para PlayStation 5. Este RPG es el próximo gran título de la larga y exitosa saga Final Fantasy. En cada nueva entrega, el desarrollador Square Enix cambia notablemente el escenario, los personajes y la forma en la que se juega al videojuego, y lo mismo pasa con en este caso. Por lo que se sabe hasta ahora, Final Fantasy 16 será una experiencia de un solo jugador, pero todavía no han dicho cuándo lo lanzarán.

Después de que saliera el primer tráiler, Square Enix publicó una página web sobre el juego, donde se confirman los personajes, la historia y la localización de esta nueva entrega. En el tráiler, pudimos ver tres personajes principales, que ahora sabemos que son Clive (el protagonista), Joshua (el hermano pequeño), y Jill, una amiga de la familia cercana a ambos hermanos.

Desde que el videojuego fue anunciado, los de Square Enix han estado muy calladitos, y apenas han soltado prenda, pero el productor Naoki Yoshida, ha dicho que la próxima gran revelación será en 2021. Esperamos que sea pronto y que podamos saber más detalles. Ya que Square Enix confirmó que asistiría al E3 2021, tenemos muchas esperanzas de que nos sorprenderán con más información en dicho evento (que se celebrará en junio).

A continuación, hemos recopilado toda la información disponible sobre Final Fantasy 16 hasta el momento.

Final Fantasy 16: fecha de lanzamiento, ¿qué sabemos?

De momento, todavía no se ha publicado la fecha de estreno de Final Fantasy 16, por lo que no creemos que salga pronto.

Dicho esto, el primer avance en formato tráiler fue realmente pulido, y mostró distintas escenas y batallas en tiempo real. El productor Naoki Yoshida dice que "representa solo una fracción de lo que nuestro equipo ha logrado desde el inicio del desarrollo de esto".

Sin embargo, el director Hiroshi Takai ha sugerido que todavía habrá que esperar bastante: "y aunque estamos poniendo nuestro corazón y alma en este proyecto todos los días, es posible que aún pase algún tiempo antes de que podamos ponerlo en vuestras manos."

Todos los fans de la saga recordarán lo desesperante que fue la espera para que saliera el Final Fantasy 15; lo revelaron en 2006 como un juego totalmente distinto, hasta que posteriormente reiniciaron su desarrollo para finalmente lanzarlo en 2016. Pero no será igual esta vez; Yoshida es una especie de maestro de la organización. Él es la mente tras la reinvención Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, que supuso un cambio extraordinario y es la evidencia de que FF16 está en buenas manos, en términos de programación e historia.

Yoshida dice que habrá una gran actualización con respecto al juego en 2021, por lo que esperar que tarden un poco más en lanzarlo tiene sentido.

Final Fantasy 16: imágenes

Imagen 1 de 9 Clive (izquierda), Joshua (centro) y Jill Warrick (derecha) Imagen 2 de 9 Arte conceptual del mundo de Valisthea Imagen 3 de 9 Se ha publicado esta nueva ilustración con el lanzamiento de la web. Imagen 4 de 9 Clive Rosfield es el personaje principal. Imagen 5 de 9 Se ha revelado que esta es una versión anterior de Clive Rosfield. Imagen 6 de 9 El Eikon Ifrit aparece en el tráiler. Imagen 7 de 9 ¡Se confirman nuevos colores para los Chocobos! Imagen 8 de 9 El Eikon Fénix, se encuentra dentro de Joshua Imagen 9 de 9 El logo principal de Final Fantasy 16, ilustrado por el legendario Yoshitaka Amano.

Final Fantasy 16: tráiler

Final Fantasy 16 de momento solo cuenta con un tráiler, que podrás ver a continuación.

Sorprendentemente, supone un avance fantástico del videojuego; no es solo un conjunto de pistas e imágenes sueltas para que nos volvamos locos imaginando qué esperar. Realmente da una idea clara del entorno, varios personajes y de cómo serán las peleas.

Al principio del tráiler, vemos unos mercenarios demacrados sentados alrededor de una fogata, que están a punto de lanzarse a la batalla. Luego, se pasa a mostrar a un joven llamado Joshua que parece tener algún tipo de poder mágico, aparentemente vinculado al Fénix; un Eikon, o invocación, en el lenguaje de Final Fantasy.

Este es el primer tráiler de Final Fantasy 16:

Final Fantasy 16: noticias y más información

Square Enix E3 2021

Square Enix ha confirmado que asistirá al E3 2021. Este año, el evento E3 será totalmente virtual, y tendrá lugar entre el 12 y el 15 de junio. Square Enix todavía no ha compartido cuál será su programación, pero es posible que hablen de Final Fantasy 16.

Aún no se ha revelado mucho sobre el juego desde que lo anunciaron y como Naoki Yoshida dijo que la próxima gran información saldrá en 2021, el E3 2021 podría ser el lugar y el momento perfecto.

¿Podría lanzarse el juego también para Xbox?

Final Fantasy 16 ha sido confirmado para PS5 y hay rumores de que habrá una versión para ordenador. Pero... ¿podría salir también para Xbox? Una información en la página australiana de PlayStation sugiere esta posibilidad.

Tal y como descubrió un usuario de Twitter, debajo de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy 16, que todavía está por confirmar, pone que el juego no estará disponible en otras consolas por un tiempo limitado. Lo interesante aquí es que si la lista dijera "otras plataformas", asumiríamos que el juego llegará para PC como se dijo anteriormente. Sin embargo, "otras consolas" indica que Final Fantasy 16 podría llegar posteriormente a Xbox Series X y Xbox Series S.

El destino de Final Fantasy 16 para plataformas distintas a la PS5 todavía está por confirmar, por lo que hasta que Sony o Square Enix no hagan declaraciones sobre el tema, todo son especulaciones.

¿Exclusividad para PS5 por tiempo limitado?

Un vídeo reciente compartido por PlayStation Brasil sugiere que una versión de Final Fantasy 16 para PC podría llegar posteriormente al lanzamiento para PS5, y no a la misma vez. Tal y como descubrió GamesRadar, el vídeo muestra los próximos juegos para PS5, entre los que se encuentra Final Fantasy 16, y la letra pequeña que se puede leer en la parte inferior afirma que "el juego no estará disponible en otras plataformas por un tiempo limitado tras el lanzamiento para PS5".

Ha habido cierta confusión con relación a las plataformas en las que se podrá jugar al Final Fantasy 16. Cuando el videojuego se anunció en un principio, el tráiler decía que también saldría para PC, pero lo modificaron rápidamente para mostrar que tan solo estaría disponible en PS5. Square Enix ha evitado hacer comentarios al respecto, y dijo a IGN: "No tenemos más información sobre si Final Fantasy XVI se lanzará en otras plataformas que no sean la PS5."

El analista de la industria de juegos Piers Harding-Rolls afirmó anteriormente que el videojuego sería exclusivo de PS5 durante los seis primeros meses, y como no hay confirmación oficial respecto a un lanzamiento para PC, esto podría ser posible.

Dada la falta de claridad que rodea al lanzamiento del videojuego, no nos sorprendería que fuera exclusivo para PS5 por tiempo limitado, y que tras cierto tiempo lo sacaran para PC; una vez más, no lo sabremos seguro hasta que Square Enix lo confirme.

Habrá un modo enfocado en la historia

El tráiler de Final Fantasy 16 está lleno de acción, pero en una entrevista de radio reciente (esta info llega desde Kotaku), el productor Naoki Yoshida dijo que, si bien Final Fantasy 16 estará "orientado a la acción", se está "convirtiendo en un Final Fantasy que cuenta tanto con historia como con acción".

Según Yoshida, se están haciendo adaptaciones para satisfacer a aquellos jugadores que prefieren la historia a la acción, y dijo: "Realmente queremos que la gente disfrute de la historia, por lo que estamos preparando un modo para aquellos que prefieran centrarse en la historia."

Cuando le presionaron un poco para que diera detalles sobre dicha historia, Yoshida fue más comedido, dijo: "Todavía hay muy pocas cosas que puedo decir, pero para mí, soy parte de la generación que estuvo allí desde el primer Final Fantasy en tiempo real."

Pero parece que la historia podría tocar temas más maduros, ya que agregó: "Creo que cuando te conviertes en adulto, también entiendes el sufrimiento. Y así, las personas que han crecido con Final Fantasy también conocen el mundo real. Pero incluso entonces, quieren volver a disfrutar de la fantasía. Pueden sacar algo de ello y son capaces de contemplar las cosas. Estoy pensando que me gustaría hacer de este, un tema [para el juego]".

La falta de noticias e información es intencionada

Puede que tengas la sensación de que no has oído hablar mucho de Final Fantasy 16 desde que se anunció, pero no te preocupes, no es cosa tuya: lo hacen a propósito. En una entrevista de febrero con The Washington Post (a través de VG247), el productor Naoki Yoshida explicó que, "No queremos decir algo que esté a medias y generar especulaciones sobre el juego. Con cualquier fan de Final Fantasy, dependiendo de qué título de Final Fantasy sea tu preferido, el punto que te emociona será diferente."

Square Enix ha lanzado una nueva página como avance

La página web que Square Enix lanzó para ponernos los dientes largos en octubre da más información sobre Final Fantasy 16.

De momento, la web muestra ilustraciones, personajes, mensajes de los desarrolladores y más detalles sobre el mundo de Valisthea.

Nos han presentado finalmente los tres personajes principales de Final Fantasy 16: Clive, el protagonista del juego, su hermano Joshua y su amiga Jill.

Paralelamente a esta página web de presentación, Naoki Yoshida, el productor del videojuego, ha compartido una publicación con nueva información en el Blog de PlayStation.

En esta publicación, Yoshida habla sobre el mundo, que se llama Valisthea, además de sobre el protagonista Clive y el rol que tienen en el juego los Eikon y los Dominantes.

Saltos en la línea de tiempo

El blog de PlayStation confirma que el joven caballero y el hombre tatuado que se ven en el tráiler, son la misma persona. Su nombre es Clive Rosfield y es el protagonista principal de Final Fantasy 16.

Parece probable que el juego se divida en dos partes, la primera centrándose en un joven Clive que protege a Joshua, y luego otra en la que podemos ver en el tráiler a Clive como una especie de mercenario a la caza de un Dominante, que podría ser Shiva o Titán.

¿Quién dirige Final Fantasy 16?

Como hemos comentado, Hiroshi Takai está a cargo de dirigir Final Fantasy 16. Ha trabajado anteriormente en los exitosos MMOs Final Fantasy: A Realm Reborn, y Final Fantasy 11 (el primero que fue en línea).

Ambos MMOs hacen un gran trabajo al capturar maravillosamente la esencia y el encanto de Final Fantasy y traducirlo bien en un entorno en línea, completo con personajes, historias y mundos con un diseño atractivo.

¿Quién es el productor del juego?

Como ya hemos dicho, Square Enix ha colocado a Naoki Yoshida como el productor del juego, y es él quien trajo de vuelta Final Fantasy 14 cuando estuvo cerca del fracaso, convirtiéndolo en uno de los juegos más exitosos de Square.

Cabe decir que esta información te parecerá un poco banal, o muy destacable, según cuánto hayas jugado y disfrutado de Final Fantasy 11 y A Realm Reborn.

Final Fantasy 16: personajes e historia

Clive, Joshua y Jill

Clive Rosfield es el protagonista principal del videojuego. En la página web de Final Fantasy XVI se explica que es el primogénito del archiduque de Rosaria, y está encargado de proteger a su hermano pequeño Joshua, que es el Dominante del Fénix (aunque todos se esperaban que fuera Clive).

Gracias a la vinculación de Joshua con el Eikon Fénix, a Clive se le otorga la bendición del Fénix, lo que le da la capacidad de usar parte de su poder.

Conforme avanza la historia, según se puede leer en la página, Clive "se ve envuelto en una gran tragedia".

Joshua Rosfield, el joven chico del tráiler, es el hermano pequeño de Clive.

En el blog de PlayStation se explica que es el Dominante del Fénix, Eikon del fuego. Estos significa que tiene al Eikon Fénix en su interior, lo que le da habilidades especiales y poderes.

Según podemos leer: "como Dominante, Joshua se puede transformar en Fénix y lucha para proteger a su nación". Esto nos da algo de información sobre el mundo que les rodea y cómo ven los demás a los Dominantes y a los Eikons.

Por último, Jill Warrick es la chica joven que conocimos por primera vez en el tráiler. Es amiga de Clive y Joshua porque, cuando era pequeña, "fue enviada a Rosaria como garante de paz entre ambas regiones."

Esto es solo especulación, pero creemos que parece bastante obvio que Jill es también una Dominante, pero posiblemente lo mantenga en secreto. Si nos preguntáis qué Dominante, creemos, por lo que vemos en el tráiler, que está vinculada a Shiva, el poder de hielo, porque vemos similitudes visuales. Claro que podríamos estar totalmente equivocados, ¡pero es muy divertido intentar adivinar las cosas!

¿Qué son los Eikons y los Dominantes?

Te sonará el término Eikon si has jugado al Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, donde se hablaba de ellos como los "Primordiales".

Los Dominantes son seres especiales que albergan el poder de un Eikon en su interior.

En la página oficial pone que los Eikons "residen en el interior de un ser humano, llamado Dominante, con la capacidad de invocarlo. En algunas naciones, la admiración que despierta su insólito poder les ha granjeado un puesto en la nobleza; en otras, son considerados meros instrumentos de guerra al servicio de un pueblo que los desprecia."

Final Fantasy 16: cómo y dónde está ambientado

Velisthea y la luz de los Cristales Madre

Sabemos que la historia de Final Fantasy 16 se desarrolla en un lugar llamado Valisthea.

El mundo cuenta con seis Cristales Madre distintos, que han estado ahí durante generaciones. Con el paso del tiempo, seis grandes potencias se han desarrollado alrededor de los Cristales Madre, viviendo, de momento, en paz.

Como suele pasar con Final Fantasy, las bendiciones otorgadas por los Cristales Madre permiten a su gente hacer magia y disfrutar de una vida de prosperidad y abundancia.

Por supuesto, los cristales también han sido la causa de numerosas guerras, formándose finalmente las seis naciones existentes actualmente.

El Gran Ducado de Rosaria, el Sacro Imperio de Sanbreque, el Reino Waloead, la República de Dhalmekia, el Reino de Hierro y el Dominio Cristalino.

Cada grupo ve el mundo a su manera, y obviamente, esto lleva a algunos desacuerdos políticos entre las naciones.

Sin embargo, tal y como podemos ver en el tráiler y gracias a las nuevas informaciones, sabemos que debido a la llegada de las "tierras estigias", la época de bonanza y armonía diplomática llega a su fin, y es aquí probablemente donde comenzaremos el juego; en medio de esto tiempos turbulentos.