Dónde comprar la PS5: las últimas novedades del stock de la PlayStation 5

La PlayStation 5 lleva en el mercado bastante tiempo, pero sigue siendo muy difícil encontrar stock para comprarla ¿La causa? La pandemia y la escasez mundial de chips. Esos procesadores son imprescindibles para el funcionamiento de la PS5. Este problema sigue existiendo en España, donde muy pocos jugadores han podido comprar una PS5.

A pesar de que la consola se puso a la venta hace más de un año, conseguir una PS5 es una tarea titánica. En los últimos meses, se han dejado ver algunas en varias tiendas como Amazon o Game. Todo está en calma desde hace ya algunas semanas, sobre todo ahora que Sony está produciendo más PlayStation 4 mientras continua la escasez de chips para la PS5. Contrasta mucho con Microsoft, que ha parado la producción de la antigua Xbox One y priorizado la fabricación de chips para su Xbox Series X.

Además, y por si se te había pasado, Microsoft adquirió Activision Blizzard por una cifra récord. Sin embargo, los usuarios de PS5 no se verán afectados, ya que seguirán sacando juegos de Activision para la consola de Sony.

Como muchas personas aún no han tenido la oportunidad de actualizar a la PS5, los desarrolladores siguen lanzando sus juegos en PlayStation 4. Mira Horizon Forbidden West, ¿y qué pasa con Gran Turismo 7? Por lo general, podrás actualizar la versión de PS4 de un juego a la versión de PS5 de forma gratuita o por un precio bastante reducido.

Además, la PS5 sigue mejorando. Gracias a una reciente actualización beta, sabemos que los usuarios recibirán una interfaz renovada, así como algunas funciones de Xbox trasladadas a la consola de Sony.

Otra buena noticia para los jugadores de PlayStation es que PlayStation Plus se ha actualizado. Ahora, una versión combinada de PS Plus y PS Now te da acceso a cientos de juegos, tanto nuevos como clásicos. Sony está poniéndose al día con el Xbox Game Pass de Microsoft.

Aunque los problemas de stock pueden continuar durante este 2022, las posibilidades de comprar una PS5 están en aumento. ¿No has tenido éxito todavía intentando comprar una PlayStation 5? Sigue leyendo para saber cómo tener en tus manos la consola lo antes posible.

Obviamente, lo suyo es comprar la PS5 en una tienda online de fiar. Hay muchos vendedores que intentan aprovecharse de la falta de stock y podrían intentar timarte. Por mucho que quieras tener en tus manos esa PS5: no te dejes engañar y elige siempre un vendedor de confianza.

A continuación, compartimos una descripción general de los principales puntos de venta donde deberías poder comprar la PS5, incluida una actualización de su stock..

¿Dónde se puede comprar la PS5?

Game

Actualmente, Game dispone de una cola de reservas para cada remesa que recibe de la PS5. Lo único que necesitas es estar registrado en su página web y apuntarte a la lista de espera. Cuando lleguen unidades, avisarán por orden de registro para que puedas comprarla. Ten en cuenta que, una vez recibas el correo, debes ser rápido, pues aunque funcione por orden, si no la compras rápido pueden pasar tu turno al siguiente en la lista.

Amazon

La PS5 llega a cuentagotas cada cierto tiempo a Amazon. A fecha de este artículo, hay stock disponible, pero por cientos de euros más que el precio de venta recomendado. Si tienes cuenta de Amazon, puedes registrarse para recibir actualizaciones cuando haya stock.

PCComponentes

De momento, PCComponentes sigue sin stock para la PS5, tanto en versión oficial como reacondicionada, y eso que es de los pocos vendedores que disponen de consolas reacondicionadas. Como ocurre con Amazon, puedes suscribirte con tu correo electrónico para recibir alertas cuando haya algo de stock, pero te recomendamos que seas rápido, ya que las pocas veces que ha habido disponibilidad, la PS5 ha durado minutos, literalmente.

FNAC

FNAC es una de las tiendas con más paquetes para la PS5: consola y mando; consola y juegos; consola, auriculares y base de carga para los mandos... pero ninguno de estos paquetes tiene por ahora disponibilidad ni en web, ni en tienda. A diferencia de las tiendas que hemos mencionado arriba, FNAC no dispone de alertas de stock, por lo que te recomendamos echarle un vistazo de vez en cuando a su web.

Phone House

Phone House, al igual que Amazon, dispone de stock actualmente, pero sus precios son desorbitados, llegando casi a los 1.000€ por consola a través de terceros. Tampoco se pueden crear alertas, dado que stock como tal... sí que hay...

MediaMarkt

La PS5 suele estar disponible cada semana en MediaMarkt, pero la consola se agota en menos de 5 minutos. Sin embargo, parece que cada vez vemos que hay más stock en las tiendas físicas de MediaMarkt. Te recomendamos que te acerques físicamente a cualquiera de sus tiendas para comprobarlo por ti mismo.

El Corte Inglés

El Corte Inglés también dispone de una amplia variedad de paquetes de PlayStation 5, aunque todos por ahora agotados (eso sí, temporalmente). Los pedidos están limitados a una unidad por persona. Por desgracia, no existe ningún tipo de alerta de stock.

Worten

Worten sí dispone de Xbox Series X (también con problemas de stock) a través de terceros, pero ni la PS5 ni la PS5 Digital Edition están disponibles ahora mismo en su web. Por suerte, sí que puedes crear una alerta que recibirás en tu correo en cuanto tengan stock de la consola. ¡Date prisa cuando lo recibas!

¿Puedo comprar accesorios de PS5?

Comprar la PS5: consejos útiles

¿Cómo comprar la PS5? Los mejores consejos

1. Mira en todas las tiendas

Con la lista anterior puedes hacerte una idea de cuándo llegará el stock de la PS5 a las principales tiendas. Sin embargo, puede ser útil echarle un vistazo a los minoristas y otras tiendas de vez en cuando. Nunca vas a saber si la PS5 estará disponible en ese momento.

2. Ten preparados tus datos de pago

Ya has ahorrado para comprarte la PS5. Si consigues tener una PS5 en el carrito, es importante que pongas tus datos de pago como un rayo. Ten en cuenta que hay bastantes personas en tu misma situación. Te recomendamos que guardes tus datos de pago en una página separada desde la que puedas acceder rápidamente cuando sea el momento adecuado.

3. Inicia sesión

Probablemente ya hayas creado una cuenta en alguna de tus tiendas favoritas, pero te recomendamos que inicies sesión en esos sitios web. De esta manera, te ahorras (quizás) segundos importantes durante el proceso de compra, en caso de que alguna de ellas vuelva a tener stock.

4. Marca como favorito la página

Si hay rumores de que va a llegar stock, tienes que estar atento a la página donde esté la PS5. Si tienes que buscarla en Google, perderás unos segundos importantes.

5. No te rindas

Hay una gran probabilidad de que tengas la oportunidad de comprar una PS5 en un futuro cercano, aunque tendrás que ser rápido. ¿No la has conseguido todavía? No te rindas y actualiza la página varias veces. En ocasiones, la página se 'actualiza' con nuevas consolas en unos pocos minutos.

¿Dónde comprar la PS5? Preguntas frecuentes

Puede ser que aún no sepas toda la información que necesitas sobre la PS5. A continuación, contestamos algunas de las preguntas más frecuentes

¿Cuándo se podrá comprar la PS5?

La PS5 está actualmente agotada en casi todas las tiendas. En las últimas semanas, ha habido tiendas web donde la nueva consola de Sony estuvo a la venta durante un tiempo (unos pocos minutos). Actualmente, no estamos seguros de que haya tiendas web que vayan a tener la PS5 en stock a corto plazo, pero debes estar atento.

Te mantendremos informado cuando haya otra tienda que ofrezca PS5.

¿Habrá muchas oportunidades para comprar la PS5?

¿No has podido pedir una PS5 hasta ahora? No te preocupes, es probable que las tiendas vuelvan a tener PlayStation 5 en stock en un futuro cercano. No entres en pánico, pero estate atento cuando la consola vuelva a estar disponible.

¿Cuál es el precio oficial de la PS5?

El precio de la PS5 es de 499€. Es exactamente el mismo que la Xbox Series X, pero no es ninguna sorpresa. Ambas consolas están igualadas y, especialmente en estos tiempos, una gran diferencia de precio puede ser la razón por la que los usuarios elijan la opción más barata.

La edición digital de la PlayStation 5 tiene un precio de venta de 399€. Esto hace que la consola sea mucho más cara que la Xbox Series S, que se vende por 299€. A pesar de ello, ten en cuenta que la PS5 Digital Edition tiene el mismo hardware que el modelo insignia de Sony, mientras que la Xbox Series S tiene menos rendimiento que la Series X.

La edición digital de PS5 permite a los jugadores con menor presupuesto disfrutar de lo mejor que tiene Sony sin comprometer la calidad. La opción de jugar juegos físicos de PS4 y PS5 llegará a su fin, pero para cualquier nómada digital, no supone ninguna desventaja.

¿Deberías comprar la PS5 o la PS5 Digital Edition?

Puedes comprar dos versiones de la PS5. Existe la versión estándar y la Digital Edition. Con la primera, 'solo' juegas tus juegos a través de discos físicos de PS4 y PS5, pero también tienes la opción de descargar y jugarlos digitalmente. Con la Digital Edition dependes completamente de los títulos digitales. Sin embargo, puedes jugar a juegos de PS4 descargados en la edición digital de la PS5.

Puede que la PS5 Digital Edition, 100€ más barata, no tenga unidad de disco, pero por lo demás, la consola es casi idéntica a la versión estándar. Esto significa que puedes comprar la PS5 por relativamente poco dinero, sin comprometer la calidad.

Eso sí, ten en cuenta que "solo" hay 825GB de almacenamiento disponible en el SSD. Con juegos grandes como Red Dead Redemption 2 o CyberPunk 2077, el espacio de almacenamiento se llenará en seguida, sobre todo si no tienes un disco duro externo para tus juegos de PS4.

Por ahora es difícil conseguir una PS5, sea cual sea su versión. Pero si necesitas despejar tus dudas, nuestra comparativa de las dos consolas te ayudará a disiparlas.