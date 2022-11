6 errores comunes que la gente comete con la PS5

Con dos años de experiencia en PS5 (opens in new tab) a nuestras espaldas, hemos empezado a aprender un par de cosas sobre cómo sacar el máximo partido a la consola de Sony. Aunque los problemas de suministro siguen siendo un problema, en general ya es más fácil hacerse con una PS5, y con el Black Friday (opens in new tab) a la vuelta de la esquina, podrías encontrar existencias en alguna de las grandes tiendas online.

Es un momento excelente para hacerse con una consola y algunos de los mejores televisores en oferta (opens in new tab) para jugar como es debido, pero hay algunos errores que se cometen fácilmente y que los propietarios de la PS5 deberían intentar evitar.

Descargar dos veces el mismo juego

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Uno de los errores más comunes puede que no te moleste al principio, pero puede crear irritantes problemas de administración y almacenamiento de archivos.

Sony sigue lanzando títulos de PS4 y, aunque la retrocompatibilidad de PS5 es estupenda para los jugadores que pasan de la consola anterior, significa que puedes descargar fácilmente dos versiones del mismo juego por accidente. O puede que descargues la versión equivocada, lo que significa que puedes jugar a una versión de menor calidad no optimizada para las capacidades de la PS5.

Revisa siempre tu biblioteca en busca de títulos de PS4 furtivos a los que no estés jugando, y selecciona la versión del juego que quieres descargar seleccionando el icono "..." junto al botón de descarga en PlayStation Store.

Uso del espacio del SSD en los juegos de PS4

(Image credit: Guerrilla Games)

La PS5 tiene un almacenamiento útil relativamente escaso, de 667GB, por lo que no tiene sentido malgastarlo en cosas que puedes almacenar en otro sitio. Después de todo, si instalas God of War Ragnarok (opens in new tab), Horizon Forbidden West y Call of Duty: Modern Warfare 2, prácticamente te habrás quedado sin espacio.

Los títulos de juegos de PS5 requieren bastante espacio, por lo que es probable que quieras invertir en uno de los mejores SSD para PS5 a pesar de todo, pero incluso eso está quizás por encima de la inversión en almacenamiento que te gustaría para los juegos más antiguos de PS4. ¿La mejor alternativa? Utilizar una unidad USB externa.

A diferencia de los juegos de PS5, que deben almacenarse internamente, puedes jugar a los de PS4 desde una unidad USB externa. Si vas a pasar de PS4 a PS5 y tienes una biblioteca de juegos antiguos, comprar una unidad SSD externa puede ser una opción mejor (y más barata) que comprar una interna más cara.

No dar espacio a la PS5 para respirar

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

Lo sabemos: no siempre hay espacio donde elegir para colocar la consola, especialmente si tienes otras como la Xbox Series X (opens in new tab) o la Nintendo Switch (opens in new tab). Sin embargo, a riesgo de ser pesados: es un error común que repercute en tu juego, y lo arreglas rápidamente.

La PS5 es voluminosa, por lo que tratar de encajarla en un mueble abarrotado puede ser difícil, pero debes asegurarte de que tiene mucho espacio alrededor de la parte trasera y de las rejillas de refrigeración montadas en la parte superior. Esto es especialmente cierto si guardas la PS5 en un mueble de televisión con un flujo de aire reducido. Si la consola se calienta demasiado, notarás un impacto en el rendimiento de tus juegos.

Desperdiciar espacio de almacenamiento en los vídeos

(Image credit: Sony)

Como hemos mencionado antes, la memoria interna de la PS5 es bastante nefasta, así que no querrás desperdiciar ni un solo giga.

Algo que come espacio sigilosamente es la captura del juego. Si no vigilas tu videoteca y dejas activada la captura automática, puedes ver cómo tu disco duro se consume con el tiempo. La función de captura automática es una buena idea en principio, ya que graba el momento en que ganas un trofeo en el juego, pero, en la práctica, puede convertirse en una carga para tu consola.

Para desactivar este ajuste, dirígete a "Capturas y transmisiones" en Ajustes, luego a "Capturas automáticas" y selecciona "Trofeos".

Comprar el SSD equivocado

(Image credit: Future)

Esta va dirigida a todos los que compran antes de leer las especificaciones. Como ya hemos mencionado, comprar una unidad SSD es una forma estupenda de mejorar tu almacenamiento, pero es esencial que te asegures de comprar una que no afecte al rendimiento de tu PS5.

No todas las unidades SSD son iguales. Las unidades SSD externas solo pueden ejecutar juegos de PS4 en una PS5, por ejemplo. No todas las unidades SSD cumplen las exigentes especificaciones mínimas de la consola de Sony. Además, debes asegurarte de que el SSD interno tiene un disipador instalado. Sin él, algunos SSD pueden calentarse peligrosamente y dañar la consola.

Si no quieres instalar un disipador en tu SSD, muchas opciones vienen con ellos preinstalados, y no te costará mucho más comprar uno.

Naturalmente, el tamaño es importante, así que asegúrate de tener una buena idea de cuánto espacio necesitas antes de comprar una SSD. Una unidad SSD de 500GB puede ser más asequible, pero es posible que la llenes rápidamente, por lo que una unidad SSD de 1TB es una mejor inversión,

Por último está la velocidad, si tu SSD cumple con los requisitos mínimos de Sony, funcionará lo suficientemente rápido como para jugar, y los tiempos de carga serán mínimos. Aun así, algunas de las unidades de mayor rendimiento mejorarán de verdad los tiempos de instalación, transferencia y carga de los juegos. Sin embargo, una mayor velocidad de lectura/escritura suele ser un componente más caro.

Saltarse las actualizaciones

(Image credit: Sony)

Saltarse las actualizaciones es un pecado capital para cualquiera que tenga tecnología, pero seamos sinceros: la mayoría de nosotros lo hemos hecho alguna vez. Por fin tienes una tarde libre para darle a ese juego nuevo, y entonces surge el problema: es hora de actualizar el software.

Sí, es molesto, y no, no te matará ni a ti ni a tu consola saltarse una de vez en cuando, pero a la larga, podrías encontrarte con que te estás perdiendo parches y actualizaciones de características clave, o peor aún, enfrentarte a problemas de compatibilidad más adelante y tener que ponerte al día.

La PS5 es una nueva y emocionante consola para cualquier gamer, pero es fácil pillar malos vicios que podrían darte problemas a largo plazo. Sin embargo, si cuidas el almacenamiento, el hardware y el software, estamos seguros de que tendrás una vida larga y sin estrés con tu nueva consola.