Playstation 5: Seks vanlige feil du gjør med din PS5

I to år har Playstation 5 eksistert i våre hjem. Det er mer enn nok tid til å gjøre seg opp en mening eller 6 om konsollen. Man lærer så lenge man lever sier de, og dette er 6 ting vi har lært for å få det meste ut av din PS5.

Selv om det fortsatt er produksjons -utfordringer er det nå lettere å anskaffe seg konsollen og med «Black Friday» (Åpnes i ny fane) rett rundt hjørnet gir vi deg noen tips for å yte maks med din PS5.

Playstation 5

Laste ned samme spill to ganger

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

En av de vanligste PS5 feilene som man kanskje ikke merker i starten. Etter hvert som dette gjentas, vil man derimot få et lagrings og administrasjons-problem.



Sony gir fortsatt ut PS4-spill, noe som er topp, men dette gjør at du som PS5-spiller laster kanskje ned dobbelt versjon av samme spill. Eller, så laster du kanskje ned feil versjon av spillet, noe som betyr en dårligere versjon av spillet.

For å unngå dette, så anbefaler vi at du alltid dobbeltsjekker ditt spillbibliotek for frekke PS4 titler som kan ha lurt seg med som du ikke spiller. Sjekk også hvilken versjon av spillet du er på vei til å laste ned.

Bruke begrenset SDD lagringsplass på PS4-spill

(Image credit: Guerrilla Games)

Playstation 5 har en begrenset lagringsplass på 667GB. Så det er ikke noe vits å bruke lagringsplass på noe du ikke bruker. Om du laster ned «God of War Ragnarok» (Åpnes i ny fane) og «Call of Duty: Modern Warfare 2» (Åpnes i ny fane) har du nesten brukt opp all lagringsplass alt.

PS5-spill er ganske sultne på lagringsplass, så det kan være en god idé å investere i den beste SDD (Åpnes i ny fane)for PS5. En ekstern harddisk er også en god løsning.

PS4 spill trenger ikke bli lagret intern, så de kan man legge til på en ekstern harddisk eller SSD. Om du veksler mellom å spille PS4 og PS5 spill anbefaler vi ekstern SDD.

Gi PS5 nok pusterom

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

Å plassere PS5 kan være en utfordring, spesielt om du deler hus med noen. Kanskje du også har flere spillkonsoller som også tar opp plass rundt TV´n din. Uansett, så kan det fort hende at du ikke har beregnet nok pusterom for din kjære PS5. Dette er en vanlig feil som går utover gamingen din. Heldigvis kan dette ordnes fort.

Om det er trangt om plassen for din PS5, må du i det minste forsikre deg om at det er nok rom over og bak konsollen. Der sitter nemlig viftene til PS5. Å ha PS5 stuet bort i et kabinett kan se bra ut, men er ingen god plan. Hvis maskinen blir for varm merker man fort at det går utover ytelsen.

Sløse lagringsplass på videoer

(Image credit: Sony)

Som nevnt er det trangt med lagringsplass på PS5 konsollen. Du vil ikke sløse en eneste gigabyte.

En liten snik av en lagrings-snok er bilder og video fra spill. Hvis du ikke følger med, kan det fort hope seg opp med video fra gamingen din. Det spiser lagringsplass over tid. For å begrense dette så skrur man av «auto-caption» funksjonen. Den er i seg selv en god idé om man vil minnes tidligere gaming-prestasjoner, men ikke så bra om du vil spare på lagringen.

Enkelt å skru av og en enkel måte å øke ytelse på din PS5.

Kjøpe feil SSD

(Image credit: Future)

Denne er til deg som kjøper før du leser deg opp på SDD-kortet du har i handlekurven. SDD er en god måte å øke lagringsplassen din, men kjøp en som hjelper konsollen, ikke motsatt.

Ikke alle SDD er like. Eksterne kan for eksempel bare kjøre PS4 spill på en PS5-konsoll. Det er heller ikke alle SDD som møter minimumskravene til konsollen og du må forsikre deg om at den du velger har en heatsink installert. Den hjelper å holde SDD´n kjølig nok. Uten en kan den det bli farlig varmt, noe som kan gå utover konsollen din. Mange SDD-modeller har dette innbygd og de koster ikke mye mer.

Tenk også størrelse når du kjøper SSD. 500GB blir overraskende fort fylt opp.



Til slutt så må du tenke ytelse og fart. Din SDD må møte minimumskravene til PS5. Om du kjøper en som overstiger disse kravene vil du få raskere ladetid, installasjon og overføringer.

(Image credit: Sony)

En kardinalfeil å gjøre uansett hva slags tech du eier, og en feil sikkert alle har gjort en gang i livet. Spesielt når du gleder deg til å spille og maskinen vil at du skal oppdatere først. Utrolig frustrerende, men dessverre nødvendig. Et hett tips her er å sjekke i god tid, før du vet at du er alene hjemme, om PS5 har den nyeste oppdateringen.

Det vil ikke skade konsollen din å hoppe over eller utsette en oppdatering. Likevel vil du etter hvert merke mangler og måtte oppdatere en hel kveld isteden for noen minutter.

En PS5 er en herlig, og fortsatt relativt ny konsoll, som er lett å bruke. Likevel er det lett å gjøre alle overnevnte tabber. Så husk, følg med på lagringsplass, nok pusterom og SDD. Da vil du og din konsoll leve et balansert og lykkelig liv sammen. Game on!