De beste 120 Hz 4K-TV-ene: De beste TV-ene til PS5 og Xbox Series X

Det å finne den beste 4K-TV-en med støtte for en oppdateringsfrekvens på 120 Hz er ikke en enorm jobb, rett og slett fordi det ikke finnes så mange modeller å ta av. En oppdateringsfrekvens på 120 Hz er en ganske vanlig standard for gaming i HD og QHD, men du må ha en TV med støtte for HDMI 2.1 for å kunne høyne oppdateringsfrekvensen på 4K-TV-er. HDMI 2.0 er fortsatt industristandarden for mange TV-er i 2021, selv enkelte dyre modeller.



En del toppmodeller innen gamingskjermer har hatt disse spesifikasjonene i noen år allerede, men gamere begynner nå å snuse på TV-er som klarer 4K i 120 Hz takket være lanseringen av PS5 og Xbox Series X, siden begge disse konsollene har ytelse nok til å ta i bruk slike krevende innstillinger – men man må likevel ha en TV som støtter det.

I denne oversikten har vi valgt ut de beste TV-ene som balanserer en nydelig 4K-oppløsning og bildekvalitet med så mange bilder i sekundet som mulig. Rent bortsett fra 4K og en oppdateringsfrekvens på minst 120 Hz har vi kun valgt ut gaming-TV-er som vi i TechRadar har gitt gode skussmål ellers. På den måten vet du at alle andre aspekter ved apparatet, som eksempelvis fargenøyaktighet, oppskalering, innsynsvinkel og lysstyrke fungerer like flott til vanlig TV-titting som til gaming.



Vi er også strenge med at TV-ene skal inkludere andre gamer-spesifikk funksjonalitet, som lav input lag, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (automatisk spillmodus) og videosynkroniseringssystemer som FreeSync og G-Sync, slik at du får alt du trenger til å vise nestegenerasjonsmaskinene fra sine beste sider.

120 Hz-paneler: Hvorfor er de bedre?

Betyr oppdateringsfrekvens så mye at du bør vurdere å kjøpe deg en ny TV? Vi mener at en gammel modell ikke klarer å vise frem ytelsen i de nye Sony- og Microsoft-konsollene (ei heller den man finner i en skikkelig gaming-PC, for den saks skyld). Er man gnien når det gjelder skjerm og TV så kommer ikke all den nye innmaten i spillmaskinene til sin fulle rett.



Hertz, måleenheten for hvor mange ganger noe skjer i løpet av et sekund, forteller deg om antallet bilder TV-en din kan vise hvert sekund. Siden både PS5 og Xbox Series X kan generere 120 bilder per sekund (FPS) i 4K (UHD), så trenger du en TV som klarer å vise opptil 120 bilder i sekundet (altså, 120 Hz).

Hvis du har et eldre TV-apparat, og dette kan også gjelde 4K-modeller, så er sannsynligheten stor for at den kun støtter 4K i 60 Hz. Det fungerte ypperlig med konsoller som Xbox One X og PS4 Pro, siden begge disse klarte 60 FPS i 4K-oppløsning i enkelte spill. Dog, hvis du oppgraderer til de seneste Sony- og Microsoft-konsollene (eller en heftig spill-PC), så merker man lite til at maskinene dytter ut flere bilder i sekundet enn 60, rent bortsett fra om man skrur ned oppløsningen til eksempelvis 1440p. Med andre ord vil man ikke få med seg stort av den nyfunne ytelsen i de nye konsollene.



Har man en høyere bildefrekvens i 4K får man en jevnere flyt og skarpere bilder på TV-en, og effekter som såkalt motion blur kan virke mindre kvalmende når man for eksempel snur seg raskt i et FPS-spill. Dette er spesielt kjekt i kjappe skytespill som «Call of Duty», der du er pent nødt til å snu deg på en femøring om du skal klare å overleve. Samtidig er det ikke slik at fordelene kun finnes i raske skytespill. Alle spill tar seg langt bedre ut i 120 Hz.

Dette er grunnen til at vi anbefaler på det sterkeste å kjøpe en av TV-ene vi presenterer nedenfor, hvis du har et budsjett som tilrettelegger for det, samt en nestegenerasjonskonsoll eller en kraftig gaming-PC.

HDMI 2.1: Hva gjør de nye inngangene?

HDMI 2.1 er en mer høytytende standard for overføring av data, noe som kan brukes til å fore TV-en din med flere antall bilder i sekundet og høyere oppløsning (gjerne samtidig). Når det er sagt så legger også denne standarden til støtte for to andre viktige gaming-funksjonaliteter: såkalt Variable Refresh Rate (VRR) og Auto Low Latency Mode (ALLM).



VRR er en funksjonalitet som gjør at TV-en din automatisk justerer bildefrekvensen basert på antallet bilder den får fra kilden (konsoller eller PC-er, for eksempel). Selv om Xbox Series X og PS5 tilbyr støtte for opptil 120 Hz i 4K så vil bilderaten i forskjellige spill fluktuere opp og ned basert på det som utspiller seg. På eldre TV-er førte dette til at skjermpanelet og konsollen ikke var synkroniserte, og at man fikk en rekke ugreie problemer som såkalt tearing (at kun deler av bildet ble vist før TV-en hoppet til neste bilde) og hakking.

Aktiverer man VRR vil TV-en din justere oppdateringsfrekvensen fortløpende, slik at den alltid er synkron med antallet FPS spillet kjører i. På den måten vil flyten i spillet virke jevn og glatt, uansett om ytelsen fra konsollens side ikke alltid er på topp.



Når det gjelder ALLM, så er dette en funksjon som forstår når det er et spill på skjermen, og automatisk justerer TV-innstillingene slik at man får så lite såkalt input lag som mulig. Det er en ganske enkel, men likevel fiffig, funksjon som sikrer at du ikke trenger å skifte manuelt mellom for eksempel spillmodus og filmmodus på TV-en.



Hvis du er ute etter en ny TV du skal bruke til gaming, så er HDMI 2.1 en essensiell funksjon som klargjør apparatet for fremtiden. Du vil kunne spille det seneste innen gaming i årevis fremover.

Toppvalgene

(Image credit: LG)

1. LG CX (OLED) Den beste for gamere, særlig hvis du eier PS5 eller Xbox Series X Tilgjengelige størrelser: 48", 55", 65", 77" | Paneltype: OLED | Input lag: 13 ms | Oppdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja, fire 2.1-innganger (40 Gbps) | FreeSync / G-Sync: Ja 13 980 kr Les mer hos Komplett Perfekte farger, sortnivå og kontrast Har flere HDMI 2.1-innganger Ingen HDR10+-støtte Litt vreng med mye bass

Toppvalget vårt innen både de beste TV-ene på markedet, for ikke å snakke om de beste OLED-TV-ene, er LG CX. Dette er en toppmodell på alle mulige måter, og som i tillegg tilbyr nær sagt all gaming-funksjonaliteten man trenger for å få det meste ut av neste generasjon konsoller.



For det første er alle de fire HDMI-inngangene på apparatet 2.1-kompatible. LG har kommet et godt stykke lenger enn de fleste andre produsenter, som først nå har begynt å legge til støtte for HDMI 2.1, gjerne i én av inngangene, via firmware-oppdateringer. Skaffer man seg en LG CX kan man faktisk plugge inn både Xbox Series X og PS5 til hver sin HDMI-port – og selv om du bare skulle ha én enhet som krever HDMI 2.1 anser vi LGs 4K-ytelse i 120 Hz som mer gjennomtenkt enn hos konkurrentene, siden hele apparatet er bygget fra grunnen opp med HDMI 2.1 i mente (snarere enn at støtten har blitt lagt til i etterkant.)

LG har også passet på å bygge CX-modellene slik at man kun får 13 ms input lag, ikke det beste vi har sett, men ikke langt unna. Det som imponerer mest inntreffer når ALLM automatisk slår oss over til spillmodus, og man ikke merker noen nedgang i farger og kontrast. Det at man må gjøre en hestehandel for å få mindre latenstid i TV-er, bytte bedre ytelse i spill mot et styggere bilde, er ofte et stort problem med en rekke TV-er, men ikke med LG CX.



Når man ikke spiller, så vil man sette pris på at LG CX har støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos når man strømmer innhold. Siden TV-en har et OLED-panel blir man servert en langt bedre ytelse når det gjelder sortnivå og kontrast sammenlignet med LCD-TV-er, og man får til og med støtte for 4:4:4 (ingen komprimering av fargene) når man kopler til en PC. Faktisk er det eneste aberet vi kan komme på at man ikke får støtte for HDR10+.

Les hele vår test av LG CX (OLED)

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q80T Den billigste bakbelyste QLED-TV-en fra Samsung med lite input lag Tilgjengelig størrelser: 49", 55", 65", 75", 82" | Paneltype: QLED (LCD) | Input lag: 8,7 ms | Oppdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja (kun HDMI #4) | FreeSync / G-Sync: FreeSync 19 900 kr Les mer hos NetOnNet Minimal input lag Game Motion Plus-modus Litt blooming og ujevnt lys Ingen Dolby Vision

Samsungs 2020-modeller har alle én HDMI-port med 2.1-støtte, men det er kun Q950TS, Q90T, Q80T og Q70T som har et 120 Hz-panel som faktisk kan dra full nytte av den nye teknologien. Av de ovennevnte modellene mener vi at det er Q80T som klarer balansegangen mellom fargekvalitet, ytelse og pris best.



Det mest besnærende med Q80T hvis man er en gamer er at panelet kun har en input lag på 8,7 millisekunder, hvilket er såpass lavt at det virker som om spillfigurene du styrer er direktekoplet til kontrolleren din. Såpass lave tall ser man gjerne ellers kun i gaming-skjermer, og Samsung klarer denne bragden ved å redusere mengden bildeprosessering som blir utført. Hvis du ønsker å få redusert uskarphet og vibrasjoner i bildet kan du aktivere Game Motion Plus-modusen, og få respektable 19,7 ms med input lag.

Vi liker også Q80T fordi den klarer seg godt når man bruker den til mer dagligdagse formål. TV-en tilbyr et luftig lydrom og et system som plasserer virtuelle lydkilder i rommet, slik at man får en (begrenset) surroundeffekt, selv uten at man har et hjemmekinoanlegg. Apparatet støtter HDR og HDR10+, noe som gir deg lyssterke og fargerike bilder, men her får man dessverre ikke støtte for Dolby Vision.



Samsung TV-er er også viden kjent for å være gode på AI-oppskalering. Kilden kan være både SD- og HD-innhold, som TV-en på intelligent vis vil analysere, sammenligne med Samsungs teksturdatabase, og så rette på ved å fylle inn pikslene man mangler for å få et 4K-bilde (og det hele ser svært så naturtro ut i den oppskalerte oppløsningen.) Ironisk nok gjør dette at Samsung-TV-ene er like gode til bruk med retro-konsoller som de er til nestegenerasjonskonsoller.

Det er heller ingenting i veien med å ta en titt på de andre Samsung-modellene i sortimentet, hvis man har mer eller mindre å rutte med. Q90T, som generelt er bedre på grunn av FALD-panelet, som har hele en lysstyrke på hele 2000 nits, er gjerne i dyreste laget for mange potensielle kjøpere, og har noen problemer med at enkelte moduser gjør bildet i overkant mørkt. Q70T er en billigere variant med lignende ytelse, men har sidemontert baklys, noe som reduserer kvaliteten på fargene, samtidig som de dypeste sortfargene ikke ser helt bra ut i helt mørke rom.



Vi foreslår at du ignorerer Q950TS (80 000 kroner for 75-tommeren), gitt at du ikke nettopp har blitt Lotto-millionær, men om man slår ut håret og går for toppmodellen får man i alle fall 8K-oppløsning, hvilket begge de to nestegenerasjonskonsollene støtter.

Les hele vår test av Samsung Q80T

(Image credit: Sony)

3. Sony X900H Framifrå ytelse i både lav og høy oppløsning Tilgjengelige størrelser: 55", 65", 75", 85" | Paneltype: LCD | Input lag: ~15 ms | Oppdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja (kun HDMI #4) | FreeSync / G-Sync: Nei 12 990 kr Les mer hos Elkjop AI-oppskalering for 1080p-gaming Nydelige farger og detaljer Ingen HDR10+ Android TV-menyer

En annen TV som har lagt til støtte for HDMI 2.1, VRR og ALLM i én port via firmware-oppdateringer er Sony X900H, en modell som også har figurert på vår liste over de beste TV-ene på markedet (den lå en periode rett bak Q80T.) Denne modellen har relativt lav input lag og nydelige farger. Sonys beste TV passer perfekt hvis man vil nyte nestegenerasjonsspill i nærmest fotorealistisk kvalitet uten at man opplever hakking.



Bildekvaliteten til X900H er beint frem nydelig, særlig i 4K med HDR og Dolby Vision. Bildet er fylt til randem med detaljer og har en svært god kontrast mellom lyst og mørkt, gitt at den baserer seg på baklys. X900H har ikke den typiske støyen, kornetheten, de gråsprengte svarttonene eller de andre vanlige problemene vi opplever med LCD-paneler. Den eneste svakheten er at det er et VA-panel, noe som vil tilsi at ytelsen er flott, men den fungerer best om man sitter rett foran skjermen, siden innsynsvinkelen er begrenset.

På samme måte som Samsung tar Sony i bruk en AI-prosessor for å oppskalere 1080p-innhold til 4K, og vi fikk nærmest bakoversveis av resultatet i vår test, både når det gjelder strømming og gaming i 1080p. I teorien, hvis et spill ikke støtter 4K i 120 FPS, så kan man kjøre det i en lavere oppløsning for å få en høyere bilderate, og siden oppskaleringen fungerer såpass bra vil man fortsatt få en god bildekvalitet.



Det som imponerer mindre er Android TV-brukergrensesnittet, men skal man kople til en Xbox Series X eller en PS5 kan man kjøre alle apper på disse.

Les hele vår test av Sony X900H

(Image credit: LG)

4. LG Nano 90 Denne midtsjikts-LCD-en har to HDMI 2.1-innganger og fjonge farger Tilgjengelige størrelser: 55", 65", 75", 86" | Paneltype: LCD | Input lag: 18 ms | Oppdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja, to HDMI 2.1-innganger (40 Gbps) | FreeSync / G-Sync: FreeSync 16 990 kr Les mer hos Elkjop To HDMI 2.1-innganger Eksepsjonell(e) farger og kontrast Blooming og flimmer Ikke den beste oppskaleringen

Dette er en midtsjiktsmodell som fungerer som et rimelig alternativ til LG CX. LG Nano 90 har to HDMI 2.1-kompatible innganger med VRR og ALLM, hvilket gjør at LCD-TV-en passer perfekt til bruk med de to nestegenerasjonskonsollene. Her kan man kople til begge to samtidig, om man er så heldig at man får fatt på begge to. Da vi målte input lag i spillmodusen bikket nåla såvidt 18 millisekunder, noe som gjør at modellen plasserer seg et stykke nedenfor de beste TV-ene, men det er likevel mer enn godt nok for de fleste.



Nano 90 ender opp på sisteplass i vår liste over de beste 4K-TV-ene som klarer 120 Hz fordi vi opplevde en del problemer med baklyset da vi testet apparatet. Lyssterke objekter kan gi en såkalt blooming-effekt (det er lyst i områdene rundt det som er lyssterkt), og LED-lysene kan i enkelte tilfeller slå seg helt av om bildet er særdeles mørkt, for så å blinke litt frem og tilbake før det slår seg helt på igjen. Samtidig er ikke modellen den beste om man slår av lyset, og ei heller like god på oppskalering som de andre modellene på listen.

På tross av disse problemene synes vi likevel at det var mer enn nok av positive aspekter ved LG Nano 90. Den har en utmerket HDR-kvalitet som ikke forringes om man sitter med krapp innsynsvinkel og den tar i bruk bittesmå såkalte nanoceller som filtrerer bort uønskede bølgelengder i fargespekteret. Fargene fremstår derfor som svært nøyaktige. Den er heller ikke så verst når det gjelder kontrast, selv om modellen har relativt få dimmesoner, og de innebyggede høyttalerne lød imponerende.

Les hele vår test av LG Nano 90