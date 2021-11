Tipsene og triksene som gjør deg bedre i Call of Duty: Vanguard

Call of Duty har gjenoppstått - igjen. Denne gang i form av Call of Duty Vanguard, der spillerne transporteres tilbake til frontene under WW2 (andre verdenskrig).

Selv om det ikke er store endringer fra den velkjente malen, har utvikleren, Sledgehammer Games, lagt til akkurat nok nye funksjoner som gjør at den nye first-person-shooteren føles frisk og spennende. Dette betyr at uansett om du er fersk Call of Duty-spiller eller veteran, må du forholde deg til de nye grepene i multiplayeren.

Men fortvil ikke, vi er her for hjelpe deg. Nedenfor har vi satt sammen en liste med tips og triks for Call of Duty Vanguard-multiplayeren, så du beholder MVP-spoten i hvert game.

Endre FOV med en gang

(Image credit: Activision)

Hvis du har brukt tid i en first-person shooter, vet du hvor viktig FOV (Field of View/synsvinkel) egentlig er. Jo mer av kartet du kan se, desto større sjanse har du for å oppdage spilleren som kommer fra siden, eller sniker seg innpå deg. Det er veldig enkelt å endre FOV-innstillingene, og gjør du det, kommer det til å bety enormt mye når du skal spille denne multiplayeren. Åpne innstillingsmenyen, klikk på grafikk-fanen, rull ned til gameplay-delen og justér FOV-knappen til ønsket innstilling. Denne veldig etterlengtede funksjonen er en virkelig nyttig, spesielt for konsollspillere.

Hver fordel/tillegg/ammunisjon har teller (counter)

(Image credit: Activision)

Selv om de underliggende spillreglene til Vanguard vil oppleves som splitter nye ved lanseringen, har utviklerne bak spillet fortsatt brukt tid på å skape en balanse i spillet. Det betyr at kombinasjon av tillegg eller perks i Gunsmith ikke gjør deg for OP (Overpowered). Vi foreslår å kjøre Radar-tillegget de første spilltimene. Tillegget kommer til å avsløre skuddene til alle på motstanderlaget.

Det er ingen Dead Silence-funksjon heller, så du bør ha god sjanse til å overleve tidlig i spillet. Interessant nok finnes det en motgift mot Radar-tillegget: Å bruke subsonisk ammunisjon.

Ta i bruk sprengbare miljøer

(Image credit: Activision)

Selv om Vanguard ikke går så langt som Battlefield 2042 når det gjelder ødeleggelse av konstruksjoner og bygninger i spillet, har utvikleren Sledgehammer Games tatt med sprengbare miljøer inn i de nye kartene. Ikke alle vegger eller gulv kan blåses bort. Men de som kan, gir deg nye måter å flankere fienden, eller nye muligheter til å unnslippe når du blir angrepet. Rainbow Six Siege-spillere kan gjenkjenne mye her når det kommer til spilltaktikk. Det må også sies at det føles fantastisk å kunne knuse seg gjennom en vegg på denne måten.

Bruk suppression og blind fire taktisk

(Image credit: Activision)

Battlefield-spillere kjenner til viktigheten av suppression, men det er et ganske nytt konsept i CoD. Vanguard er det første spillet i serien som bruker supression som en aktiv del av spillet. Det fungerer slik: Spillere under kraftig ild vil oppleve at bevegelseshastigheten deres blir merkbart redusert og FOV (synsvinkel) blir kraftig påvirket. Som alt i Vanguard, passer supression inn i de underliggende spillreglene, med egne tellere. Bruken av blindfire (hvor du kan skyte fra en dekning uten å se, og dermed forstyrre innkommende skyting) er veldig nyttig. Det samme er fordeler/perks som Low Profile.

Bruk Combat Pacing for å finne ditt spilltempo

(Image credit: Activision)

Combat Pacing er et nytt tillegg i CoD. Det er et filter som deler kamper inn i tre klasser - Tactical, Standard og Blitz. Hver klasse er definert av spillehastigheten. Tactical gir et langsommere, roligere spill med en høyere TTK (time to kill) som ligner på klassiske Battle Royales. Standard er den klassiske, den du kjenner fra tidligere CoD-spill. I Blitz handler alt om action og et fokus på større kart og flere spillere. Her er det bare å finne det tempoet som fungerer for deg!