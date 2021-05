Vi har testet LG C1 OLED TV (OLED65C1)

LG C1 OLED er oppfølgeren til en av fjorårets beste TV-modeller, og er en av de beste TV-modellene – uansett pris. Den mangler det nye OLED evo-panelet man finner i G1 OLED, men selv med denne mangelen byr C1 på fargeglade, lyssterke og fyldige bilder med støtte for de fleste typer HDR. Det er nok fortsatt rom for forbedringer på et par områder, men uansett setter LG C1 OLED standarden for OLED-TVer anno 2021.

Tominuttersanmeldelse

LG C1 OLED er oppfølgeren til modellen Techradar kåret til den beste TVen i 2020, LG CX OLED. Dermed forstår du også hvorfor vi hadde enorme forventninger til C1 OLED. Og tross forventningene leverer den på alle områder.

Dette skyldes at LG har gjort en rekke mindre forbedringer fra fjorårets modell. Nå er LGs Alpha a9 Gen. 4-prosessor tatt i bruk, noe som gir bedre oppskalering og virtuell surroundlyd. Med fire separate HDMI 2.1-porter er den klargjort for PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og alle andre nyere konsoller du måtte finne på å koble til den. Gamere vil også kunne glede seg over den nye Game Optimiser-menyen, der du raskt kan justere lysstyrke, kontrast og VRR underveis.

Som med den forrige modellen, får du dessuten støtte for både Google Assistant og Amazon Alexa. Du henter opp disse via knapper på fjernkontrollen, i tillegg til et nesten komplett reservoar av strømmetjenester som Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime Video og mange flere.

LG C1 er likevel ikke helt feilfri. Vi støtte på problemer med hvordan den nye Alpha a9 Gen. 4-prosessoren oppskalerer ansikter, og med hvor reflekterende glasskjermen er i dagslys. Men problemene er få, og det er langt mellom dem.

Man får naturligvis TVer med vesentlig høyere oppløsning – som for eksempel LG Z1 OLED, som kan skilte med 8K-oppløsning og nye LG G1 Gallery Series, der de ettertraktede OLED evo-panelene er tatt i bruk, paneler som gir bedre lysstyrke. Vi mener uansett at LG C1 OLED byr på den beste balansen mellom pris og ytelse. Dermed kan du sette den høyt oppe på listen over potensielle TV-kjøp i 2021.

Pris og lanseringsdato

Tilgjengelig fra mars 2021.

Leveres i formater fra 48" til 83".

Prisene begynner på rundt 15 900 kroner.

LG C1 OLED inngår i LGs TV-sortiment for 2021, der man også finner modeller som nye LG A1 OLED, LG G1 OLED og LG Z1 OLED, i tillegg til QNED-modeller som QNED99, QNED95, QNED90 og QNED85. LG C1 er den rimeligste av modellene som rommer den nye Alpha a9 Gen. 4-prosessoren, men den er likevel ikke i det billige segmentet.

Sammenlignet med forgjengeren LG CX OLED, er LG C1 OLED en anelse dyrere ved lansering i Norge. Men nå som LG C1 finnes hos alle forhandlerne, vil du nok kunne finne førstnevnte til reduserte priser. Ettersom det ikke er så stor forskjell på disse modellene, annet enn prosessoren, kan det lønne seg å kjøpe LG CX OLED, hvis du skulle komme over den til en kraftig rabattert pris.

Men hvordan står C1 OLED seg i prismessig sammenligning med andre OLED-TVer? 65-tommeren av nye Sony A80J OLED koster eksempelvis nærmere 30 000 kroner, og er dermed temmelig mye dyrere for norske kjøpere. Panasonic HZ980 ligger i 55-tommersvarianten i leiet 14–16 000 kroner, og den mangler HDMI 2.1-støtte.

Design

Unibody-stativet føles trygt og solid

Syltynn nær toppen

Reflekterende glasskjerm

Fantastisk Magic Remote

Det er kanskje litt rart å snakke om hvordan en TV tar seg ut fysisk, for det er jo selve bildet som virkelig betyr noe. Men det er ikke til å komme fra at LG C1 OLED tar seg utrolig flott ut designmessig. TV-fronten er utført i en ren minimalisme, med et langstrakt sølvaktig stativ som holder TVen oppreist og bare en millimeter eller to mellom bildeflaten og skjermens ytterkant.

Hvis du heller vil montere den på veggen, er det stort sett bare bildeflaten du vil se. Velger du å bruke stativet, ser også dette flott ut. Stativet gir et lavt tyngdepunkt, og holder C1 trygt på plass.

Hvis du vender TVen rundt og betrakter den fra siden, ser du hvor tynn denne OLED-skjermen er. Denne er tynnere enn smarttelefonen din, og tar seg dessuten enda bedre ut. Nedre del er langt tykkere, og det er her du finner festet til stativet, komponentene og høyttalerne. Men selv ikke denne delen av TVen er større enn de fleste LED-LCD-modellene.

Den eneste virkelige ulempen med designet til C1 er at glasskjermen er temmelig reflekterende. Hvis det du ser på skjermen er lyssterkt og fargesprakende vil effekten av dette gjenskinnet minskes. Mørkere scener vil uansett skjemmes litt av refleksjoner hvis det slipper dagslys inn i rommet. Bortsett fra denne svakheten, er designet ellers praktfullt.

Når det gjelder tilkobling, har C1 fire fullspekkede HDMI 2.1-porter som støtter 4K ved 144 Hz, i tillegg til tre USBer, RF tuner WiFi, Bluetooth og en optisk digital lydutgang. Dessuten støtter en av HDMI-portene eARC/ARC, som er supert for deg som har en AVR eller lydplanke og ikke liker måtte ty til flere fjernkontroller parallelt.

Og når vi er inne på fjernkontroller, leveres LG C1 OLED med den fantastiske fjernkontrollen LG Magic Remote som støtter Bluetooth og har innebygget mikrofon til talebaserte søk. Fjernkontrollen henter energi fra to AA-batterier, og ligger svært godt i hånden. Det vi liker best, er at grensesnittet kan styres med Wii-aktige håndbevegelser eller med retningsknappene. Du kan også benytte de fire hurtigknappene nederst for å åpne de mest populære appene.

Smart-TV

Støtte for nesten alle de store strømmetjenestene

Raskt og responderende brukergrensesnitt med AirPlay og Casting

Integrert Amazon Alexa og Google Assistant

Hvis du har brukt en LG-TV det siste tiåret, vet du hva du kan vente deg med C1 OLED. Nemlig WebOS. WebOS er fleksibelt, og kan legge til nye kanaler så snart de dukker opp, med støtte for en lang rekke partnere. Ettersom de hverken har knyttet lojalitetsbånd til Google, Amazon eller Apple, støtter WebOS alle sammen innenfor et lynraskt brukergrensesnitt med utstrakte muligheter for brukertilpasning.

Den eneste store endringen dette året ligger i at det er lagt større vekt på hovedskjermen ThinQ AI, som du får opp hver gang du trykker på hjem-knappen. Her finner du de oftest benyttede appene i tillegg til enhetene du har koblet til ThinQ AI.

Når vi er inne på appene, støttes nesten alle de store: Netflix, Amazon Prime, Hulu, Vudu, Sling TV, Disney Plus, Paramount Plus og Apple TV. Til strømming av musikk er mulighetene noe mer begrenset, men du kan uansett boltre deg i innhold fra blant andre Spotify, Plex, Pandora og Amazon Music.

Du finner hele listen over WebOS-apper på LGs nettsider

Selv om det ikke er kommet til mange nye funksjoner i WebOS, ut over den nye hovedskjermen med flere rader, er det likevel kommet noen oppgraderinger det er verdt å nevne. Sportsintegrasjonen er kanskje den viktigste. Hvis du forteller C1 hvilke favorittlag du har, vil WebOS gi deg oppdaterte resultater og orientere deg om når de neste kampene spilles.

En langt mer nyttig sak er at støtten for Amazon Alexa og Google Assistant er direkte integrert i TVen, slik at du får adgang til dem ved å trykke på de korresponderende knappene på fjernkontrollen. Du får også støtte for AirPlay og Casting direkte fra telefon og nettbrett. I våre tester hadde vi vanskeligheter med å få AirPlay til å fungere skikkelig, mens Casting fungerte perfekt.

Bildekvalitet

Har ikke tatt i bruk det nye LG OLED evo-panelet, men tar seg likevel bra ut

Oppskaleringen er fremragende, med ett unntak

Støtter HDR10, HLG og Dolby Vision, men ikke HDR10+

LGs utvalg av OLED-TVer i 2021 kan deles i to kategorier: OLED-TVer med LGs nye evo-paneler og OLED-TVer uten. Hvis du ennå lurer, har ikke LG C1 dette, og selv uten dette nye panelet er den en av de beste OLED-TVene vi har testet.

OLED evo-panelet skaper ekstra lysstyrke gjennom et nytt belysningselement i form av lysavgivende piksler. Dette får du ikke med LG C1 OLED, men vi opplevde likevel ikke noen problemer med lysstyrken. I vårt moderat belyste oppholdsrom tok bildet seg strålende ut. Riktig nok var de mørkeste partiene litt skjemmet av gjenskinn, men den gode lysstyrken kompenserte for det meste for denne lille ulempen.

C1 utretter dessuten mirakler ved hjelp av den innebygde lyssensoren. Den måler bakgrunnsbelysningen og justerer bildet i henhold til denne. Oppfatter TVen at det er mye lys i rommet, kjører den opp lysstyrken i skjermen. Den maksimale lysstyrken er likevel ikke så høy som i nye Samsung QN900A QLED, men den nærmer seg likevel 1000-nits-merket som rivaliserende LED-LCD-TVer streber etter.

C1 OLED støtter de fleste HDR-variantene, inkludert HDR10, Dolby Vision og HLG. Det viktigste unntaket er HDR10+. Det betyr at du ikke får oppleve serier fra Amazon Prime på deres beste, men fra tjenester som Netflix, Vudu og Disney+ får du glede av Dolby Vision-innholdet.

Da vi så på innledningen til Falcon and The Winter Soldier tok det røde i Captain Americas skjold og himmelens dype blåtoner seg fabelaktig godt ut. Vi ble ikke blendet av høylysene, men de mørke partiene tok seg langt fyldigere ut på LG G1 OLED enn på hvilken som helst av LED-LCD-modellene vi har prøvd de foregående 12 månedene.

Ettersom pikslene selv avgir lys, blir det ingen lyslekkasje, og objekter som beveger seg over skjermen tar seg renere ut enn på en LED-LCD-TV. Det er fremdeles noe bevegelsesuskarphet, men LGs håndtering av bevegelse er blitt vesentlig bedre de senere årene.

Det eneste aspektet ved bildekvaliteten som virkelig kan forbedres, er Alpha a9 Gen 4-prosessorens håndtering av ansikter. De blir litt rødlige og kornete. Ser man for eksempel en serie som The Grand Tour på Amazon Prime, vil man oppdage et rødskjær i vertenes ansikter, mens ansikter fra HD oppskalert til 4K får en merkbar kornethet. LG er åpenbart oppmerksomme på dette, men det må fremdeles gjøres en innsats på dette området.

Heldigvis gjør prosessoren en glimrende jobb med oppskaleringen. Filmer fra tidlig 2000-tall ser ut som om de ble produsert og distribuert i 4K, selv om de faktisk strømmes i HD.

Gamingfunksjonene i årets OLED C-serie er virkelig verdt litt oppmerksomhet. Med innstillingen Game Optimiser får du en direkte mulighet til å justere lysstyrke, skygge og VRR. Du har også støtte for ALLM når TVen oppfanger et innkommende spillsignal via en av de fire HDMI 2.1-portene, samt en Prevent Input Delay-funksjon som sender signalforsinkelsen til under 10 ms.

Naturligvis kan ikke alle spill spilles i 4K/120 Hz for øyeblikket. Det er faktisk få som overskrider 1440p/120 Hz eller 1080p/120 Hz, men du vil glede deg over dem som gjør det. Forza Horizon er blant de få utvalgte, og det ser helt fantastisk ut på C1 OLED.

Hvis du er gamer og filmentusiast, har LG C1 OLED masse å by på – på begge fronter. Dette er vel verdt en oppgradering fra enhver LED-LCD-TV.

Det er også verdt å merke seg at LG C1 gir rom for omfattende brukertilpasning med utstrakte muligheter for kalibrering. Hvis du liker å justere bildekvaliteten med hvitbalanse og individuell fargekalibrering, vil du kose deg med denne. Synes du slikt er litt for krevende, vil forhåndsinnstillingene med nøytrale fargetoner uansett ta seg flott ut.

Lydmessig ytelse

40 W Dolby Atmos-lyd

2.2-kalassystem

Dialogen kan tidvis bli utydelig

Dolby Atmos-gjennomgang med eARC

Det er ikke bare innenfor det bildemessige LG C1 OLED byr på forbedringer. AI Sound-oppskaleringen er en flott sak, som omdanner enkle lydspor i stereo til virtuell 5.1.2 Dolby Atmos-lyd med en solid porsjon vertikalitet. Dette gjør LG C1 OLED langt bedre enn vanlige TV-høyttalere.

Likevel er det ikke bedre enn en frittstående lydplanke, særlig om du skulle velge deg en av de beste lydplankene som Sonos Arc, men lyden fra denne TVen skulle likevel duge for de fleste.

Det kan imidlertid oppstå visse promlemer om du har lydutjevning aktivert. Da kan musikken og lydeffektene låte fantastisk, mens dialogen har en tendens til å drukne.

Hvis du skulle oppleve dette problemet selv, kan du motvirke dette ved å sette lydprofilen til Enhanced Dialogue eller aktivere volumutjevning. Begge kan bety at du mister litt av den dundrende bassen, men resultatet er en mer balansert lyd som det er mer behagelig å høre på over tid.

Men hvis du har en lydplanke, eller kommer til å kjøpe en i nær fremtid, støtter C1 ARC og eARC vie én av de fire HDMI2.1-portene. Dermed vil du kunne sende Dolby Atmos-lyd fra TVen til lydplanken og begrense deg til én fjernkontroll for å styre lydstyrken. Det er utrolig praktisk, og noe du burde vurdere.

Burde du kjøpe LG C1 OLED?

Kjøp den hvis …

… du vil ha en av årets beste TVer

Selv om det finnes dyrere TVer med en enda høyere maksimal lysstyrke, gir LG C1 den beste balansen mellom pris og ytelse. Her får du 99 % av ytelsen til de langt dyrere modellene uten å utslette bankkontoen. Den er dyrere enn flere av billigmodellene, men med denne kvaliteten må likevel prisen betegnes som moderat.

… du vil ha en brukervennlig smartplattform

Etter å ha testet ut alle de viktige smartplattformene på markedet, kan vi forsikre deg om at WebOS er blant de aller beste. Det er raskt og robust, og støtter nesten alle de viktige tjenestene. Det er dessuten godt egnet for brukertilpasning, og støtter de to store smartassistentene.

… du er en gamer med ny konsoll

Med sine fire HDMI 2.1-porter som støtter 4K ved 120 Hz, er denne TVen virkelig noe gamere har lengtet etter. Game Optimiser gir gamere en snarvei til VRR og Nvidia G-Sync. Dette er en super spillskjerm.

Ikke kjøp den hvis …

… du kommer over et supertilbud på LG CX OLED

Med den nye Alpha a9 Gen 4-prosessoren er LG C1 blitt en bedre TV enn LG CX OLED, men ikke veldig mye bedre. Hvis du kommer over et supertilbud på fjorårets flaggskip-modell, vil vi anbefale deg å slå til.

… du misliker gjenskinn

Selv om skjermen i glass er nydelig, er den også temmelig reflekterende. Hvis du tidligere har slitt med gjenskinn, eller vet at TVen vil treffes av mye dagslys, burde du nok heller velge en QLED-TV.

… du vil gjerne ha endra høyere lysstyrke

LG C1 OLED er mer lyssterk enn sine forgjengere, men den drar ikke nytte av LGs nye OLED evo-paneler, som er skapt fra grunnen av for å gi høyere maksimal lysstyrke. Hvis du tidligere er blitt skuffet over lysstyrken i OLED-skjermer, kunne du heller sjekket ut LG G1 OLED, som har det nye OLED evo-panelet.