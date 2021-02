Vi tester LG CX OLED-TV (OLED65CX)

Tominuttersanmeldelse

Selv om LG CX OLED ikke umiddelbart virker som et stort fremskritt fra LG C9 – som den erstatter – har LG gjort en imponerende jobb med å konsentrere seg om de små detaljene vi tidligere har irritert oss over. Sluttresultatet er et virkelig flaggskip innenfor kategorien OLED-TV. Denne TVen er perfekt på nesten hver eneste tenkelige måte, med en fascinerende filmopplevelse som gir filmer og serier den bildebehandlingen de fortjener.

Designet og spesifikasjonene minner mye om en tidligere modell, men har en pris som for øyeblikket ligger på 13 980 kroner for 55-tommeren og 19 980 for 65-tommeren. Dermed var den også billigere ved lansering enn de tidligere C-modellene. Forbedringen i tredje generasjons Alpha a9-prosessor har dessuten løst de problemene som heftet ved den forrige generasjonen – LG C9 – og dessuten forbedret håndteringen av ansikter i bildebehandlingen.

Nå kommer dessuten den nye generasjonens spillkonsoller – Playstation 5 og Xbox Series X – i stadig flere hjem. LG CX er en perfekt match til disse konsollene med sin forsinkelse på bare <1ms, VRR (variabel oppdateringsfrekvens), støtte for 4K/120fps og naturligvis den fantastiske kontrasten du får med OLED.

Hvis du kan ta deg råd til en LG CX, er dette utvilsomt et utmerket valg – og særlig hvis du kan finne den til nedsatt pris.

OPPDATERING: Det ble presentert flere nye TVer under CES 2021. Blant dem er det flere nye LG-modeller du sikker gjerne vil ta en titt på.

Hvis du vurderer å kjøpe en CX OLED som vi tester her, er den mest interessante CES-nyheten at LG lanserer LG C1 4K OLED som etterfølger til CX OLED, nå med størrelser i spekteret 48 til 83 tommer, fjerde generasjons a9 AI-prosessor og støtte for Dolby Vision/Atmos.

Pris og lanseringsdato

LG CX OLED leveres i en rekke ulike varianter – fra 48", som var nytt av året i 2020, via 55" og 65" til en imponerende modell på 77 tommer.

Den minste av disse modellene selges i skrivende stund for 12 990 kroner, 55-tommeren ligger rundt 13 980 kroner, og 65-tommeren – modellen vi har testet i denne saken – ligger på 19 980 kroner. Hvis du virkelig er i det spandable hjørnet, kan du få med deg en 77-tommer hjem for 39 990 kroner.

Design

LG CX OLED – Spesifikasjoner (Image credit: LG) Skjermstørrelser: 48", 55", 65", 77" | Tuner: Freeview HD | 4K: Ja | HDR: Ja (HDR10, Dolby Vision, HLG) | Panelteknikk: OLED | Smart TV: WebOS | Kurvet: Nei | Mål: 1449 (b) x 830 (h) x 46,9 (d) mm | 3D: Nei | Utganger: Fire HDMI (alle fire er 40Gbps HDMI 2.1), tre USB, RF tuner, Wi-Fi, Bluetooth, optisk digital lydutgang

LG OLED65CX er enkelt og greit helt fantastisk. Det kanskje mest imponerende – noe man gjerne ser med OLED – er hvor utrolig tynn den er. Rundt to tredeler av baksiden er nærmest urimelig tynn – bare noen få millimeter. Nå er kanskje ikke dette noe du tenker så mye på, med mindre du er av den typen som ofte ser på baksiden av TVen din.

Den nedre tredelen av OLED65CX stikker ut en hel del mer enn resten. Det er her man har fått plass til høyttalere, tilkoblinger, prosessor og tilhørende kretskort.

Det som gir OLED65CX et fundament i tilværelsen, er samme type stativ vi har sett med en rekke C-generasjoner nå. Selv om overflaten er flott og konstruksjonen solid, gir den et ganske klumpete inntrykk sammenlignet med resten av enheten og dens avsmalnede design.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, finnes det en rekke alternativer – og spesifikasjonene er gode. Her er det fire HDMI-porter, alle fullt i stand til å håndtere 4K opp til 120 bilder per sekund i 10-bit HDR 4:4:4. Dette er en viktig detalj hvis du planlegger å koble den nyeste generasjonens spillkonsoller til TVen.

En av HDMI-portene støtter dessuten ARC/eARC, slik at du får støtte for Dolby Atmos fra strømmetjenester eller 4K Blu-ray til en kompatibel lydplanke eller et hjemmekinoanlegg.

Vi må også nevne fjernkontrollen til LG CX. Dette er en av LGs såkalte Magic remotes, som du kan rette mot menyen på TVen din og styre valgene dine, i stedet for å gjøre dette ved hjelp av knapper. Dessuten har man et rullehjul til navigering i vertikale lister.

Selv om det kan være litt krevende å få taket på navigeringen, og det er fort gjort å klikke på hjulet i stedet for å rulle på det, er dette uansett en utmerket designidé vi setter stor pris på.

Det utrolig slanke designet til LG OLED65CX gjør det til et flott tilskudd til alle typer oppholdsrom eller hjemmekinorom.

(Image credit: LG)

Smart TV (webOS med ThinQ AI)

Akkurat som LGs øvrige OLED TVer, benytter LG OLED65CX LGs brukergrensesnitt WebOS for å kunne være litt smartere. Dette er for det meste en god idé. Den nøytrale hjemskjermen har en rekke ikoner som er enkel å nå, bruke og tilpasse.

Hvis du hviler musepekeren over ikonet til en strømmetjeneste, får du opp en undermeny med ting du har favorittmerket. Dermed har du rask og enkel tilgang til dine favorittserier.

I dagens medielandskap, med mengder av ulike strømmetjenester, er det en viss risiko for at den horisontale linjen med oversikten over apper kan bli veldig lang hos enkelte, men under disse omstendighetene er ikke dette en vesentlig ulempe.

Når det gjelder apper, finner vi de vanlige – altså Netflix, Viaplay, SVT Play, Youtube og HBO Nordic, såvel som nyere strømmetjenester som Disney+ og Apple TV+. Selv om det kanskje ikke dekker alt, har du uansett tilgang til svært mange timers film, serier og tradisjonelle TV-programmer.

Hvis du liker sport, vil du nok også like funksjonen som gir deg kontroll på interessante oppgjør, selv om du ser på noe annet for anledningen.

LGs hjem-hub gir deg informasjon om, og muligheten til å styre, andre smart-enheter innenfor det samme nettverket – forutsatt at de har støtte for felles funksjoner. Med forbedringene i grensesnittet kan du også endre og brukertilpasse informasjonen i enda større grad, og kontrollere hvor ofte du vil få anbefalinger og forslag om interessant materiale.

LGs webOS er fremdeles minimalistisk og brukervennlig, selv om vi fremdeles savner enkelte strømmetjenester.

(Image credit: TechRadar)

HD/SDR-opplevelse

OLED-teknikken har alltid vært godt tilpasset visning av SDR-materiale (standard dynamic range). Vi er ikke direkte overrasket over at OLED65CX håndterte alt SDR-materialet vi kastet etter den på en utmerket måte.

Fargemetningen er flott og velbalansert, og kontrasten er nærmest perfekt, takket være OLED-teknologiens mulighet til å la hver enkelt piksel styre sin egen lyssetting. Det gjør at skygger og mørke partier gjengis på en måte som LCD-skjermer ikke er i nærheten av å prestere.

Farge- og kontrastytelsen drar god nytte av den fantastiske sorte valøren, som er helt fri for grå innslag og lokale belysningsproblemer som man kan oppleve med neste alle LCD-modeller. Minst like viktig er det hvordan lyse partier ei et stort sett mørkt bilde beholder en konsekvent intensitet uten at lysstyrken ofres for å ikke svekke gjengivelsen av de mørkere valørene – noe man ellers ofte opplever med LCD-skjermer.

Kort fortalt leverer OLED65CX en glimrende bildekvalitet med SDR-materiale, og med høykvalitets-SDR fra for eksempel Blu-ray vil du bli forbløffet over hvor bra det kan bli når man har en TV som utretter magi , også innenfor et begrenset spekter av farger og lysstyrke.

LG har dessuten forbedret oppskaleringen, mye takket være den AI-baserte oppskaleringsteknikken man får med tredje generasjon av Alpha 9-prosessorene. Opplevelsen er blitt renere, mer konsekvent og detaljert ved oppskalering av HD-materiale til å passe med skjermens 4K-oppløsning. Dette er faktisk noe av det beste vi har sett av en 4K-TV så langt.

Den fantastiske lysstyringen helt ned til pikselnivå som OLED byr på, gjør sammen med LGs forbedrede bildebehandling OLED65CX til en vidunderlig opplevelse med SDR/HD-materiale.

4K/HDR-opplevelse

Uansett hvor godt OLED65CX håndterer HD/SDR, er det forbedringene innenfor 4K og HDR som virkelig betyr noe for en førsteklasses TV-opplevelse.

For det første er ytelsen innenfor svarte fargevalører blitt forbedret på to måter med OLED65CX sammenlignet med 2019-modellen LG C9. Det svarte er tyngre, og beholder mer dybde og nøytralitet, selv om det i ekstremt mørke scener kan forekomme en svak, gulaktig tone i svært sjeldne tilfeller.

Den forbedrede gjengivelsen av svart kombineres med større detaljrikdom og bedre skyggelegging enn LG B9 (som faktisk presterte tyngre sorte valører enn den dyrere C9). LG CX kombinerer kort fortalt de beste egenskapene fra de eldre modellene B9 og C9, og oppnår et utmerket resultat.

En annen stor forbedring er at OLED65CX lider mindre av støy i mørke områder, samt en klart forbedret kompresjon, som i større grad unngår de store, firkantede blokkene i mørke scener fra enkelte strømmetjenester. Dessuten går man ikke glipp av detaljene i skyggepartiene, noe som ofte ble konsekvensen i tidligere forsøk på å få bukt med problemet.

LG OLED65CX byr også på forbedringer i motsatt enda ev lysstyrkeskalaen. Selv om den ikke er målt til høyere lysstyrke enn forgjengeren, med litt over 800 nits i Vivid-modus (og henholdsvis 784 og 760 i standard- og filmmodus), ser den bedre ut i en direkte sammenligning med OLED65C9. Forskjellen er ikke oppsiktsvekkende, men den er tilstrekkelig til at HDR materiale får en større intensitet, uttrykksfullhet og realisme.

(Image credit: LG)

Når vi er inne på temaet kontrast på ekstremt lokale nivåer, klarer OLED65CX å plassere den mest lyssterke pikselen i et HDR bilde rett ved siden av den mørkeste, uten noen som helt forringelse. Til forskjell fra på LCD-skjermer, lider altså ikke kontrastrike scener av distraherende og inkonsekvente vekslinger i lysstyrke eller halo-effekter rundt små, lyssterke gjenstander.

Med OLED65CX har LG også forbedre fargene i bilde. Den bedre håndteringen av lysstyrke innebærer at også kraftige farger blir mer naturtro, og at fargeskiftninger mellom bildene håndteres på en mer balansert måte.

Materiale i naturlig 4K-oppløsning gjengis utrolig skarpt og detaljert, uten at det virket anstrengt eller kunstig – i hvert fall ikke hvis du velger bildemodusen Vivid.

Detaljene går heller ikke tapt når det er mye bevegelse i bildet. Prosessorkraften i OLED65CX håndterer bevegelser svært godt, uten at bildene blir utflytende eller unaturlige.

Det er bare når det gjelder svært komplekse bevegelser, som når mindre objekter beveger seg i en panorering, at det oppstår enkelte problemer. For virkelige entusiaster kan denne håndteringen slås av, uten at det medfører like store bivirkninger som med eldre LG OLED-generasjoner.

Viktige forbedringer har gjort OLED65CX til en fantastisk oppslukende opplevelse.

(Image credit: LG)

Nye bildemodi

Med LG OLED65CX kan du velge to bildemodi. Filmmaker Mode er blitt skapt gjennom et samarbeid mellom UHD Alliance og filmskapere for å kunne tilby en opplevelse som etterligne dem man bruker ved ferdiggjøring av filmer. Dette er en modus som kort fortalt slår av de fleste effekter og bildebehandlingsfunksjoner for å gi en så nøytral opplevelse som mulig. Mange vil oppleve disse bildene som litt blasse og hakkete. Det er heller ikke store forskjellen mellom Filmmaker Mode og LGs allerede eksisterende Cinema Home-modus.

Nye Filmmaker Mode kan likevel komme til nytte dersom enkeltprogrammer gir det muligheten til å aktiveres automatisk, noe vi ennå ikke har sett i praksis.

Her kan du også velge en modus kalt Dolby Vision IQ. Dette er stort sett en Dolby Vision-modus, kombinert med ekstra HDR-informasjon og en viss optimalisering sammen med en vurdering av rommets forutsetninger. Denne modusen utnytter en innebygget lyssensor for å justere bildet automatisk, slik at du alltid får en konsekvent opplevelse – selv om lysforholdene endres mens du sitter og glaner.

Du vil imidlertid ikke finne Dolby Vision IQ-modusen i menyene. Dette er noe som aktiveres hvis du både har aktivert Dolby Vision Home Cinema-modus og funksjonen LG AI Brightness. Denne funksjonen egner seg best i et vanlig oppholdsrom der lyset utenfra forandres i løpet av dagen, og ikke i et mørkt hjemmekinorom der du selv bestemmer forutsetningene.

LG OLED65CX er likevel ikke helt perfekt. Her mangler det blant annet støtte for HDR10+ – et system utviklet for å konkurrere med Dolby Vision. Man har heller ikke løst de begrensningene i lysstyrke som følger med OLED-teknologien, selv om det er implementert utmerkede løsninger som i stor grad kompenserer for dette.

Det finnes fortsatt rom for forbedringer rundt håndteringer av de mørkeste områdene i bildet, i tillegg til at skjermens overflate litt for lett reflekterer lyse objekter i rommet.

Men LG OLED65CX er en utmerket skjerm til gaming. I dens spill-modus er det bare en signalforsinkelse på 13 ms, og ulikt mange LCD-skjermer mister man heller ikke noe nevneverdig i farge- og kontrastytelsen når man benytter denne modusen.

Du kan også velge lav forsinkelse og variabel oppdateringsfrekvens. Hvis du også har en spillenhet som kan levere 4K/120fps/4:4:4/HDR, har du alle mulige forutsetninger for en fantastisk spillopplevelse.

En ulempe som følger med alle OLED-enheter er at du må tenke på hva du benytter den til og hva du ser på, slik at du minimerer risikoen for å få fastbrente elementer i bildeflaten. Unngå gjerne langvarig titting på bilder med lyssterke logoer og statiske elementer.

(Image credit: LG)

Lyd

Lyden i LG CX er stort sett utmerket. Det er imponerende hvilket lydnivå og lydbilde denne tynne enheten klarer å levere. Lyden fra LG CX har god bredde og grei høyde, særlig hvis du slår av Dolby Atmos-modusen. Den er automatisk aktivert, og du burde heller velge LGs utmerkede AI Sound i stedet. Den optimaliserer lyden ut fra hva høyttalerne kan håndtere, og gir et mer dynamisk og behagelig lydbilde.

Det eneste problemet vi opplevde med lyden fra OLED65CX, er at svært tung bass i for eksempel film kan gir spraking i høyttalerne og bortfall av enkelte toner. Men det er svært lite materiale vi har opplevd som er så ekstremt at dette skjer. Vi er for det meste imponert av lydbildet, selv om det er vanskelig å ignorere sprakingen når denne først inntreffer.

Andre alternativer du kan vurdere ...

Hvis du ønsker deg en enda sterkere bildeopplevelse enn den LG CX kan by på, uten å miste den gode gjengivelsen av de mørke valørene, er Samsung Q95T et utmerket alternativ, men til en noe høyere pris. Med Q95T får du dessuten bredere synsfelt, mens kombinasjonen av gode skyggevalører og svært høy lysstyrke gir en viss lysdemping i mindre lyssterke objekter.

Et annet lyssterkt alternativ, som dessuten kan spare deg en krone eller to, er Sony XH95/XBR-X950H. Den er ikke like tung i det sorte som OLED65CX eller Q95T, men du får et veldig lyssterkt, fargerikt og detaljert bilde med Sonys imponerende X1 Ultimate-prosessor.

Oppsummering

LG OLED65CX er kort og godt en utmerket TV, særlig for filmentusiaster som gjerne slår av alt lys omkring seg når det er filmkveld. Den gir kanskje ikke en revolusjonerende OLED-opplevelse, men de mange små forbedringene på ulike områder gjør at du glemmer både tid og rom når du bruker den. Og om det er noe som definerer en god TV, er det vel nettopp dette.