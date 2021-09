PS5 eller PS5 Digital Edition: hvilken konsoll burde du velge?

Med to modeller av PlayStation 5 på markedet kan det være vanskelig å finne ut hvilken som passer best for deg. Burde du velge PS5, som er utstyrt med Blu-ray-drev, eller burde du heller spare litt penger og kjøpe PS5 Digital Edition?

Dette er et spørsmål mange trolig vil stille seg, og som det er lurt å tenke over. Hvis du sliter med å bestemme deg for hvilken konsoll som passer deg best, er vi her for å hjelpe deg å velge den perfekte PlayStation 5 til dine behov.

Men går det egentlig an å velge feil når du sammenligner PS5 og PS5 Digital Edition med hverandre? Det kommer an på hva du er ute etter.

Ved første øyekast skulle man tro at Sonys to tofargede, svarthvite konsoller er helt like hverandre. Men det er faktisk et par vesentlige ulikheter mellom den vanlige versjonen av PlayStation 5 og den heldigitale modellen som du burde kjenne til – og som kanskje kan påvirke beslutningen din.

Dessverre er begge konsollene utrolig vanskelige å få tak i, ettersom etterspørselen er langt større enn varebeholdningen. Det er også en risiko for at forhandlerne i tiden fremover vil være mindre ivrige etter å markedsføre den digitale modellen like mye, ettersom den koster mindre og ikke har diskenhet. Det hindrer i sin tur muligheten for å skape lokkende pakketilbud med fysiske spill som kan øke utsalgsprisen.

Er det verdt å betale litt mindre penger for PS5 Digital Edition? Trenger du virkelig 4K Blu-Ray-spilleren i PS5 i dagens digitaliserte verden? Det er en vanskelig og nesten filosofisk avveining. Svaret på dette spørsmålet avhenger av hva du trenger i din underholdningsstasjon, men du må også tenke på hva som gir deg mest for pengene.

Nedenfor finner du alle detaljene du må være oppmerksom på for å gjøre det beste valget for deg og lommeboken din. Les videre for å få med deg vår sammenligning av PS5 og PS5 Digital Edition på alle tenkelige områder. Her finner du både priser og spesifikasjoner, slik at du kan være sikker på at du velger riktig.

PS5 eller PS5 Digital Edition: pris

Vi begynner med det helt grunnleggende. Hva koster de ulike konsollene?

Hvis du velger standardutgaven med Blu-ray-stasjon, er den veiledende prisen 5899 kroner.

Hvis du heller velger PlayStation 5 Digital Edition, som har identiske spesifikasjoner med unntak av Blu-ray-stasjonen, er prisen i utgangspunktet 4799 kroner.

Begge versjonene ble lansert i Norge 19. november 2020, men hvis man ikke forhåndsbestilte, har det vært utrolig vanskelig å få tak i konsollen.

Du kan altså spare 1000 kroner på å velge heldigitalt, men da er det noen ting å tenke på.

For det første kommer du til å miste muligheten til også å bruke konsollen som en 4K Blu-ray-spiller, noe hjemmekino-entusiaster gjerne setter pris på å ha. Med tanke på at frittstående 4K Blu-ray-spillere ellers kan koste flere tusen alene, kan du spare mye penger på å ha en innebygget enhet enn å måtte kjøpe den separat.

For det andre vil de som har en diskstasjon kunne bytte, låne og byttelåne fysiske, diskbaserte spill med sine venner og fysiske butikker.

I løpet av en konsolls levetid ken dette innebære betydelige besparelser på bruktmarkedet. Så det du sparer ved å kjøpe den digitale konsollen, kan du tape over tid, ettersom du må betale de prisene Sony og spillutgiverne setter. Dessuten er det mange av oss som verdsetter å eie fysiske spill.

(Image credit: Kayane)

PS5 vs PS5 Digital Edition: spesifikasjoner

Her finner du de offisielle spesifikasjonene til PS5 fra Sony, inkludert det som skiller de to konsollene fra hverandre. De to modellene er identiske når det gjelder ytelse. Her er forskjellen stor sammenlignet med Xbox Series X og Xbox Series S, som er rimeligere, og dessuten har større innbyrdes prisforskjell.

Den eneste forskjellen på Sonys to konsoller er altså at den ene PS5-modellen har en Ultra HD Blu-ray-enhet. Ellers har de samme prosessor og samme disk – 825 GB SSD.

Prosessor: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”, 8 kjerner/16 tråder, variabel klokkefrekvens opp til 3,5 GHz

Grafikkort: AMD Radeon™ RDNA 2-basert grafikkenhet, Ray Tracing Acceleration, variabel klokkefrekvens opp til 2,23 GHz (10.3 TFLOPS)

RAM: 16 GB GDDR6, 448 GB/s båndbredde

Optisk enhet (standardenheten): Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

SSD: 825 GB, 5,5 GB/s lesehastighet

PS5-spill: Ultra HD Blu-ray™, upp till 100 GB/disk

Video ut: HDMI OUT port, støtter 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR

Lyd: Tempest 3D AudioTech

Mål: PS5: 390 mm x 104 mm x 260 mm (bredde x høyde x dybde)

– PS5 Digital Edition: 390 mm x 92 mm x 260 mm (bredd x höjd x djup)

Vekt: PS5: 4,5 kg

– PS5 Digital Edition: 3,9 kg

Innganger/utganger: USB Typ-A port (Hi-Speed USB) USB Typ-A port (Super-Speed USB 10GB/s) x2, USB Typ-C port (Super-Speed USB 10GB/s)

Nettverk: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Som nevnt er SSD-enheten som inngår i begge konsollene de samme, og de tilbyr en lagringsplass på 825 GB. Du får imidlertid bare en anvendbar lagringsplass på 667,2 GB. Det er en liten vektforskjell på PS5 og den digitale versjonen, men ellers er de identiske.

PS5 kjøres med tredje generasjons AMD Ryzen-brikke med åtter kjerner og produsentens nye Zen 2-arkitektur og Navi-grafikk. På grafikksiden har GPUen 36 regneenheter som kjøres på 2,23 GHz og gir 10,28 TFLOPs. Dessuten gir PS5 16 GB GDDR6-RAM med en båndbredde på 448 GB/s. Konsollen kan benytte seg av strålesporing (ray tracing) – altså avansert belysning som tidligere bare fantes i dyre PC-grafikkort. Her an du vente deg heftige lysrefleksjoner i favorittspillene dine.

3D-lyd er også en sentral del av opplevelsen med PS5. Uansett hvilken versjon av konsollen du velger, får du oppslukende 3D-lyd som drives av Tempest Engine.

PS5 har støtte for oppløsning opp til 8K (men først når det kommer en fastvareoppdatering), noe de fleste gamere uansett ikke trenger med skjermer på 1080p. Hvorvidt spill kommer til å kjøres i 8K er et spørsmål (noe kanskje de minst grafikkintensive vil kunne gjøre), men det betyr uansett at konsollet er fremtidssikret i tilfelle du bestemmer deg for å kjøpe en enda bedre TV. Dessuten har PS5 støtte for en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, slik at du får en jevnere avspilling i spill som tilbyr en høyere bildefrekvens – hvis du har en HDMI 2.1-kompatibel TV.

De fleste spillene kommer uansett ikke på kort sikt til å kunne utnytte disse mulighetene. Spider-Man: Miles Morales gir tilgang til en 60 fps-modus, slik at du dobler bildefrekvensen på 30 fps fra PS4.

Begge konsollene inkluderer en trådløs PS5 DualSense-kontroller som benytter adaptive avtrekkere og haptiske tilbakemeldinger, slik at du får økt virkelighetsfølelse i spillene.

Du kan også spille PS4-spill på begge konsollene (selv om de fysiske utgavene du har ikke fungerer på PS5 Digital Edition), og du kan dessuten kjøpe en ekstern harddisk for å få ekstra lagringsplass slik at du kan spille de eldre spillene dine mens du benytter SSD-lagringen og PS5-programvaren. Du kan imidlertid ikke lagre og spille PS5-titler fra en ekstern harddisk eller SSD-disker. Kanskje det blir mulig senere?

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 vs PS5 Digital Edition: spillene vil være de samme

Heldigvis er dette den enkleste delen. Foruten at den ene konsollen kan kjøre fysiske spill mens den andre utelukkende kan kjøre dem fra det interne lagringssystemet, vil PS5 og PS5 Digital Edition kunne kjøre de samme spillene på akkurat samme måte.

Med helt like spesifikasjoner vil du kunne kose deg med 4K-gaming med høy oppdateringsfrekvens på både standardutgaven av PS5 og det digitale motstykket. Du vil ikke oppleve noen som helst forskjell i selve spillingen.

Sony har allerede et stort utvalg av eksklusive spillutgivelser som kan spilles på begge konsollene, for eksempel Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, nyutgivelsen av Demon's Souls og en forbedret Miles Morales Spider-Man till PS5. Dessuten finnes det tredjepartsutgivelser som Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla og Resident Evil Village.

Når det gjelder bakoverkompatibilitet, er det imidlertid en viss forskjell. Ja, du kan spille PS4-spill på den heldigitale konsollen, men du kan ikke bruke konsollen til å spille spill fra ditt nåværende fysiske bibliotek.

Hvis du vil spille disse spillene, blir du nødt til å kjøpe dem på nytt – i digital utgave. Innføringen av Playstation Plus Collection for PS Plus-abonnenter bøter til en viss grad på dette. Abonnenter vil kunne glede seg over 20 av de beste spillene for PS4, med blant annet titler som of War, Uncharted 4 og Bloodborne. Det er en hyggelig bonus, og det gir deg et spillbibliotek selv om du er nykommere på PS-fronten. Men det er likevel hundrevis av spill på markedet som ikke kan spille på PS5 Digital Edition.

(Image credit: Sony)

Vurdering

Det er alltid vanskelig å komme med en vurdering når kjøperens økonomiske situasjon er blant de viktigste premissene. Hvis du er en gamer som ønsker å spille den nye generasjonens spill, men ikke har økonomi til å kjøpe deg standardutgaven, eller for den del ikke har interesse av å eie fysiske spill, er den digitale versjonen rett valg for deg. Du vil uansett få glede av den samme ytelsen der som om du skulle ha valgt den dyrere modellen.

Men vår magefølelse sier oss likevel at hvis du har råd, burde du velge standardutgaven med diskleser. Der kan du både spille av Blu-ray-plater og senere spare penger ved å bytte spill med venner eller kjøpe brukt.

Et siste element å ta med i betraktningen er digitalt eierskap – og det gjelder musikk, filker eller spill. Selv om vi ikke har kunne vurdere situasjonen for PS5 i det lange løp, er det ellers vanlig med digitale medier at man eier en tittel for alltid. Hvis Sony i året 2035, eller noe slikt, stenge utsalget av PS5-titler … hvordan skulle du da kunne laste ned spillene dine på nytt?

Online-elementene i dagens moderne spill innebærer at det ofte kommer patcher, og av og til kan disse også være påkrevet for at et spill skal kunne fungere. Men hvis Sonys servere skulle finne på å være nede på grunn av uforutsigbare omstendigheter, er det betryggende å ha en fysisk spillsamling.