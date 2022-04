Pasos rápidos

Apaga y desenchufa tu PS5 de la red eléctrica

Retira las placas frontales de la PS5. No hay tornillos en este caso, solo hay que tirar suavemente de la carcasa de la PS5

Elimina cuidadosamente cualquier acumulación de polvo visible con aire comprimido o una aspiradora de baja potencia. Si la suciedad no desaparece, prueba a pasar suavemente un cepillo de limpieza o un paño de microfibra

Vuelve a colocar las placas frontales una vez que hayas terminado

Herramientas y requisitos

Una PS5, o PS5 Digital Edition

Un bote de aire comprimido, una aspiradora de baja potencia o un paño de microfibra humedecido en alcohol isopropílico

Cómo limpiar tu PlayStation 5

Si tu PS5 hace más ruido de lo normal o ha estado en un espacio cerrado durante un tiempo, puede que sea el momento de limpiarla. El polvo es un problema ineludible para todo tipo de hardware, y una acumulación puede provocar el sobrecalentamiento de los componentes. Y lo que es peor, podría provocar un fallo de hardware, así que si prefieres prevenir que curar, deberías considerar la posibilidad de limpiar tu PS5 cada pocos meses.

Por suerte, Sony ha diseñado la PS5 de tal manera que limpiar la consola es sorprendentemente fácil. Puedes retirar las placas frontales o las cubiertas externas de la consola sin necesidad de una caja de herramientas, y el diseño en general hace un buen trabajo para evitar que se acumule una cantidad excesiva de polvo en el interior de la consola.

Si buscas una guía detallada de cómo limpiar tu PS5, sigue los siguientes pasos.

Pasos a seguir

Apaga completamente tu PS5 y desenchúfala de la red eléctrica. Asegúrate de que la PS5 está tumbada de lado para facilitar la limpieza y retira el soporte de la consola.

(Image credit: Future)

Coloca la PS5 sobre una mesa limpia. No la coloques sobre una alfombra o moqueta de fibras largas, como recomienda Sony.

Retira las dos placas frontales con las manos. No hay tornillos de por medio, todo lo que tienes que hacer es agarrarla y aplicar fuerza hacia abajo y sentirás un clic cuando se desenganche.

(Image credit: Future)

Cuando hayas localizado las acumulaciones de polvo, utiliza aire comprimido para eliminarlos o una aspiradora de baja potencia . Si esto no funciona, prueba a usar un paño de microfibra humedecido en alcohol isopropílico y límpialo suavemente. Utiliza solo la cantidad necesaria.

para eliminarlos o una . Si esto no funciona, prueba a usar un humedecido en alcohol isopropílico y límpialo suavemente. Utiliza solo la cantidad necesaria. Comprueba las aletas a lo largo de los lados de la PS5 e inspecciona también los puertos delanteros en busca de cualquier depósito de polvo.

Una vez hecho esto, vuelve a colocar las dos placas frontales de la PS5. Vuelve a colocar el soporte en la PS5, conéctala de nuevo a la red eléctrica y devuelve la consola a su lugar en casa.

¿Con qué frecuencia debo limpiar mi PS5?

No deberías tener que limpiar tu PS5 muy a menudo, pero no hay una respuesta definitiva sobre la frecuencia con la que hace falta una limpieza. Las casas y las instalaciones de cada uno son diferentes, y la mayoría de las consolas no necesitan más que una limpieza superficial de vez en cuando. Si tienes mascotas, fumas o tienes el suelo enmoquetado, el polvo y el pelo pueden acumularse más rápidamente.

Por tanto, es una buena práctica revisar el hardware cada pocos meses. Al fin y al cabo, nadie quiere que su consola suene como un avión despegando cuando juega sus títulos favoritos. Si notas un aumento del ruido de los ventiladores, es un buen indicio de que tu PS5 puede necesitar una limpieza. Los ventiladores se pondrán en marcha a un ritmo más rápido para enfriar la PS5 de forma más eficaz, pero si trabajan demasiado tiempo, esto podría hacer que tu PlayStation 5 se sobrecaliente.

Conclusión

(Image credit: Sony)

La prevención es fundamental para mantener el polvo a raya. El uso de un purificador de aire puede ayudar a combatir cualquier acumulación, pero no hará todo el trabajo y tendrás que reemplazar los filtros regularmente. Aunque solo se trate de una limpieza externa, es conveniente limpiar las placas frontales de la PS5 con frecuencia, así como colocar la PS5 encima de una cajonera o una mesa para evitar que esté en el suelo. Por supuesto, asegúrate de que esas superficies también se limpian con regularidad.

Sony recomienda asegurarse de que las rejillas de ventilación de los laterales y la parte trasera de la consola PS5 tengan al menos 10 cm de espacio libre y no estén bloqueadas u obstruidas. En concreto, aconseja evitar colocar la PS5 en un espacio estrecho o reducido, y no permitir que el polvo se acumule dentro o alrededor de las rejillas de ventilación de la PS5.