6 veel voorkomende fouten bij de PS5

Na twee jaar ervaring met de PS5 , zijn er een zestal zaken die we leerden om het maximum uit de console van Sony te halen. Hoewel leveringsproblemen nog steeds een ding zijn, kan je nu al iets makkelijker een PS5 vinden. Nu het Black Friday is geven we je een aantal fouten mee die je best niet maakt.

Er zijn heel wat Black Friday PS5 deals , het ideale moment om een console, accessoires of games aan te schaffen. Er zijn tegelijkertijd enkele zaken die (nieuwe) eigenaars van een PS5 beter vermijden.

Een game dubbel downloaden

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Van deze veel gemaakte vergissing ga je in het begin niet echt iets merken, maar het kan leiden tot gedoe met je bestanden en zelfs opslagproblemen.

Sony brengt nog steeds titels voor de PS4 uit. Hoewel het fijn is dat die ook compatibel zijn op de PS5, betekent dat ook dat je per ongeluk twee versies van een game kan kopen. Je kan zelfs per ongeluk de oude versie kopen, waardoor je met een game zit die niet optimaal werkt op je PS5.

Dubbelcheck steeds je bibliotheek of er geen PS4-titels (die je niet meer speelt) stiekem zijn opgeslagen. Check verder altijd de versie van de game die je wil downloaden door het icoontje '...' naast 'Download' aan te klikken in de PlayStation Store.

De beperkte SSD-opslag voor PS4-games gebruiken

(Image credit: Guerrilla Games)

De bruikbare opslagruimte van de PS5 is een magere 667GB. Het is dus niet zinvol om er dingen te bewaren die je ook ergens anders kan opslaan. Installeer God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West en Call of Duty: Modern Warfare 2 en je hebt al bijna niets meer over.

PS5-titels nemen redelijk wat ruimte in beslag, dus je wil misschien wel investeren in één van de beste SSD's voor de PS5. En als dat in jouw ogen al een te grote investering blijkt voor oudere PS4-games, is het alternatief een externe drive.

Je kan PS4-games gewoon spelen vanop een externe drive, in tegenstelling tot PS5-games die je intern moet opslaan. Stap je over van de PS4 naar een PS5 en heb je een hele voorraad van games, dan is een externe SSD waarschijnlijk een betere (en meer voordelige) optie.

Je PS5 geen ademruimte geven

(Image credit: Shutterstock / Wachiwit)

We snappen het wel, een console een plaatsje geven kan lastig zijn. Zeker wanneer je entertainment ook nog bestaat uit een Xbox Series X en een Nintendo Switch OLED. Dat kan zorgen voor de volgende veel voorkomende fout.

De PS5 is een grote console die veel plaats nodig heeft. Toch moet je ervoor zorgen dat er genoeg ademruimte is rond de ventilatoren, onderaan en bovenaan, zeker wanneer je je PS5 opbergt in een tv-meubel met beperkte luchtcirculatie. Als de console te warm wordt, zal dat de prestaties van je games negatief beïnvloeden.

Opslagruimte verspillen aan video's

(Image credit: Sony)

Zoals we al vermeldden, is het interne geheugen van de PS5 redelijk teleurstellend. Je wil dus geen enkele gigabyte verspillen.

Iets dat stiekem ruimte inneemt, is gameplayregistratie. Als je je videobibliotheek niet in de gaten houdt en automatisch opnemen ingeschakeld laat, verdwijnt de ruimte op je harddrive als sneeuw voor de zon. Het is op zich een leuke feature omdat het vastlegt wanneer je een in-game trofee krijgt, maar in de praktijk neemt het veel ruimte in beslag die je beter kan gebruiken.

Om deze opnames uit te schakelen, ga je naar ‘Opnames en Uitzendingen’ bij de instellingen, dan ‘Automatisch Opnemen’ waar je ‘Trofeeën’ selecteert.

De verkeerde SSD kopen

(Image credit: Future)

Deze is voor mensen die iets kopen zonder de specificaties te lezen (je weet wie je bent). Zoals we al zeiden is de aanschaf van een SSD een snelle manier om je opslagruimte uit te breiden. Het is wel belangrijk om eentje te kopen die geen negatieve impact heeft op je PS5.

Niet elke SSD is hetzelfde. Externe versies zijn bijvoorbeeld alleen goed om PS4-games te spelen op een PS5. Bovendien beantwoordt niet elke SSD aan de strenge minimumvoorwaarden van de console. Je moet ook zeker zijn dat je interne SSD beschikt over een koeling. Zonder kan een SSD gevaarlijk warm worden en je console beschadigen.

De juiste grootte is essentieel. Zorg dus dat je een goed beeld krijgt van hoeveel ruimte je nodig hebt voor je een SSD aanschaft. Eentje van 500GB zal goedkoper zijn, maar ook sneller vol. Eentje van 1TB ka een betere investering zijn.

Dan is er nog snelheid. Als je SSD gewoon beantwoordt aan de minimumvereisten van Sony zal die gerust snel genoeg draaien om te gamen. Sommige van de meer krachtige SSD's verbeteren de installatie, dataoverdracht en laadtijden van games toch aanzienlijk. Natuurlijk bevind je je dan wel in een hogere prijsklasse.

(Image credit: Sony)

Updates overslaan is eigenlijk een zonde voor eender wie iets van technologie bezit. Maar laten we eerlijk zijn: we hebben het allemaal wel eens gedaan. Heb je eindelijk een avond voor jezelf, klaar om je helemaal onder te dompelen in die nieuwe game waar je al zolang op wacht. En dan verschijnt er dat bericht, tijd voor een update...

Ja dat is vervelend. En nee, als je er soms eentje overslaat, gaat je console niet kapot. Maar op termijn ga je belangrijke veranderingen en features missen.

De PS5 is een geweldige toevoeging aan de collectie van elke gamer, maar het is makkelijk om hier en daar een slechte gewoonte op te pikken die je na een tijdje duur kan komen te staan. Draag je zorg voor je opslag, hard- en software, dan gaat je nieuwe console een lang en gelukkig leven tegemoet.