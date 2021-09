Beste PS5 SSD: vergroot de SSD-opslag van je PlayStation 5

Welke SSD voor de PS5 is de beste? En misschien wel belangrijker: welke SSD's zijn geschikt voor de PlayStation 5? De PS5 is al een tijdje uit, maar het is pas sinds 15 september 2021 mogelijk om de SSD-opslag van de console te vergroten.

De PS5 is standaard uitgerust met een NVMe SSD met 825GB aan opslag. Hiervan houd je doorgaans slechts 667GB over, aangezien de rest wordt gebruikt voor het besturingssysteem. Aangezien PS5-games vaak een groter formaat hebben dan de PS4-variant, zal je mogelijk merken dat je standaard SSD-opslag snel vol raakt. Gelukkig is het voortaan mogelijk om je SSD-geheugen te upgraden.

De beste SSD's die je in deze handige lijst terugvindt, voldoen aan de vereisten die Sony heeft opgegeven. Dit betekent dat ze perfect werken op jouw PS5 of PS5 Digital Edition. Met een van deze nieuwe SSD's ben je in staat om meer games op je console te installeren, waardoor je makkelijker kunt afwisselen tussen de beste PS5-games van het moment.

Hieronder vind je onze lijst met beste SSD's voor je PS5.

PS5 SSD: vereisten

PS5-games kunnen enkel worden afgespeeld vanaf de interne opslag van je PlayStation 5 of via een ondersteunde M.2 SSD die je in de SSD-sleuf van je console hebt geïnstalleerd. Sony zegt dat de solid state drive moet voldoen aan de volgende vereisten:

PS5 SSD: vereisten Formaat PCIe Gen 4.0 (x4) M.2 NVMe SSD Capaciteit 250GB, 500GB, 1Tb, 2TB of 4TB Leessnelheid 5.500MB/s of sneller Totaal formaat (inclusief heatsink) 110 x 25 x 11,25 mm Vormfactor 2230, 2242, 2260, 2280 of 22110 Heatsink Vereist

De SSD's die je in de lijst hieronder tegenkomt, voldoen aan de vereisten van Sony óf zijn zelfs beter. Zo ben je er zeker van dat de SSD's hieronder volledig compatibel zijn in jouw PS5. Houd er rekening mee dat elke SSD over een heatsink moet beschikken. Als je voor een SSD zonder heatsink kiest, dien je er zelf een te installeren en ervoor te zorgen dat het geheel niet groter wordt dan de bovenstaande vereisten van Sony.

Beste SSD's voor de PS5

De snelste SSD in deze lijst is verreweg de Seagate FireCuda 530 Heatsink 1TB M.2 SSD. Deze kan verbluffende leessnelheden aan tot wel 7.300MB/s. Het beschikt daarnaast over een hoogwaardig aluminium blok dat als koellichaam fungeert. Dit betekent dat je SSD (en dus je PS5) koel blijft voor optimale prestaties.

De Seagate FireCuda Heatsink SSD is beschikbaar in de volgende opslagcapaciteiten: 500GB, 1TB, 2TB en 4TB. Het is belangrijk om te weten dat de 500GB-variant niet over dezelfde leessnelheid beschikt, deze bedraagt namelijk 7.000MB/s. De Seagate FireCuda 530 SSD is ook beschikbaar zonder heatsink, maar let op: je dient er dan zelf een te installeren.

De WD Black SN850 SSD wordt aanbevolen door Mark Cerny, de hoofd systeemarchitect van de PlayStation 5. De SSD is compatibel met de PS5 en is een geweldige optie dankzij de razendsnelle leessnelheid van 7.000MB/s en een ingebouwde heatsink. De solid state drive voldoet aan de vereisten van Sony, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over of de SSD in je PS5 past.

Afhankelijk van hoeveel opslag je nodig hebt, is de WD Black SN850 SSD verkrijgbaar in varianten met 500GB, 1TB of 2TB aan opslagcapaciteit. Het is ook mogelijk om de WD Black SN850 zonder heatsink te kopen voor een lagere prijs, maar dan dien je zelf een heatsink te installeren.

De Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000s is een geweldige SSD met ingebouwde heatsink. Hierdoor nemen je snelheden niet af als de SSD warm wordt. Met een leessnelheid van 7.000MB/s ligt het een stuk boven de vereiste 5.500MB/s van Sony. Het is bovendien een van de betaalbaardere 1TB-opties. Volgens Gigabyte zelf is de SSD volledig compatibel met de PS5.

De Aorus NVme Gen 4 7000s is volgens zijn vermelding iets groter dan de aanbevolen maximale hoogte die door Sony wordt aanbevolen, maar er is bevestigd dat deze SSD wel in de SSD-sleuf van de PS5 past met de cover van de sleuf eraan bevestigd.

De Patriot Viper VP4300 is iets langzamer dan sommige andere SSD's op deze lijst, maar is nog altijd beter dan Sony's aanbevolen leessnelheid van 5.500MB/s. Deze is in staan om 5.800MB/s aan te kunnen. Daarnaast past de SSD goed in de SSD-sleuf van je PS5. Er is bovendien een heatsink aanwezig, waardoor de installatie snel verloopt en je in no-time weer kunt gamen.

De Samsung 980 Pro is een populaire keuze voor eenieder die op zoek is naar een supersnelle SSD. Als je deze SSD wil gebruiken in een PS5 zal je echter zelf een heatsink moeten kopen en installeren. Het is hierbij belangrijk dat de heatsink het geheel niet dikker of dunner maakt dan de hoogte van 11,25 mm. Anders past de SSD namelijk niet in een PS5.

Als het moeten toevoegen van een eigen heatsink jou afschrikt, raden we je aan om een van de bovenstaande SSD's in deze lijst te overwegen. Deze beschikken namelijk al over een ingebouwde heatsink.

Lees ook onze Samsung 980 Pro review

PS5-opslag uitgelegd

Je kunt de opslag van de PS5 op drie manieren aanpassen: door een NVMe SSD te installeren die door Sony wordt aanbevolen of door een externe HDD of SSD aan te sluiten via USB. Sony heeft bevestigd welke NVMe M.2 SSD's ondersteund worden. De vereisten vind je in een tabel bovenaan deze gids.

Alle games die je installeert op de interne SSD van de PS5 of een extra NVMe SSD die je installeert, profiteert van de kracht van de PlayStation 5, met name als het aankomt op laadsnelheden. Het probleem is echter dat NVMe SSD's niet bepaald goedkoop zijn. Je moet dus bereid zijn om wat extra geld neer te leggen als je de opslagcapaciteit van je PS5 wil uitbreiden.

Een andere oplossing om meer ruimte vrij te maken op de hoofdschijf van je PS5 is om een externe HDD of SSD aan te sluiten. Omdat deze opslagmethoden zich buiten de console bevinden, worden het 'externe' schijven genoemd.

Deze externe schijven kunnen echter enkel worden gebruikt om PS4-games op te installeren en te spelen. Deze zullen niet profiteren van de voordelen van de interne NVMe SSD. Vanwege een systeemupdate is het voortaan ook mogelijk om je PS5-games op te slaan op de SSD, maar je moet ze naar de interne schijf verplaatsen als je de games daadwerkelijk wil spelen.

Wat is een NVMe SSD?

Het is belangrijk om te weten wat een NVMe SSD is, aangezien dat het soort SSD is die in je PS5 past. NVMe staat voor Non-Volatile Memory Express en is een superieure opslagoplossing in vergelijking met standaard HDD's en SSD's. Een NVMe SSD gebruikt de PCIe-sleuf voor dataoverdracht, wat betekent dat ze 25x zoveel data kunnen verzenden dat de langzamere SATA-variant. Deze wordt gebruikt in de PS4 en PS4 Pro.

NVMe-schijven communiceren direct met de processor van het systeem, wat leidt tot razendsnelle prestaties die momenteel niet door een andere opslagoplossing kunnen worden geëvenaard. Aangezien de PS5 gebruik maakt van deze oplossing, is het belangrijk dat je weet wat dit type SSD inhoudt.

Is een NVMe SSD hetzelfde als een SSD?

Wees niet bang, het is een makkelijke fout om te maken. Sony refereert vaak naar zijn opslag als 'SSD', terwijl standaard SSD's op SATA vertrouwen. Dat is een langzamere manier om gegevens binnen een systeem over te dragen dan een NVMe SSD. Een SSD is overigens wel sneller dan een standaard HDD (en bovendien minder storingsgevoelig vanwege het ontbreken van bewegende delen). Voor de beste snelheid ga je echter voor een NVMe SSD. Deze solid state drive heeft een ander formaat dan een SATA-drive.

PS5-opslag in een notendop

Wil je alle informatie die je nodig hebt in één oogopslag zien? In de onderstaande tabel vind je een duidelijke gids over hoe de PS5-opslag werkt.