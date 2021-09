PS5 SSD upgraden? Vanaf 15 september is het mogelijk

Sony heeft aangekondigd dat de PS5 op 15 september een belangrijke systeemupdate krijgt. Op PlayStation Blog is te lezen dat er verschillende quality-of-life-verbeteringen naar de PlayStation 5 komen, waaronder de mogelijkheid om je opslaggeheugen te vergroten.

Gelukkige eigenaren van een PS5 wachten er al maanden op. Eindelijk is het mogelijk om je M.2 SSD-opslag van je console te upgraden. Gebruikers kunnen de faceplates van de PS5 afhalen en een van Sony's aanbevolen M.2 SSD's installeren. Hierdoor kun je zowel PS5-games als PS4-games direct op je nieuwe interne schijf plaatsen.

De nieuwe update voor de PS5 voegt ook ondersteuning voor 3D-audio toe voor ingebouwde tv-speakers. Dit was voorheen enkel mogelijk met een koptelefoon zoals de Sony PS5 Pulse 3D.

Je kunt de microfoon van jouw DualSense-controller gebruiken om de akoestiek van de ruimte te meten en op basis daarvan de instellingen van de 3D-audio configureren.

Op het gebied van audio is er nog meer goed nieuws. Met de Pulse 3D-headset van Sony heb je nu ook toegang tot een equalizer binnen de geluidsinstellingen van de PS5. Hierdoor kun je het geluid van de gaming-headset nog beter naar wens aanpassen.

Verder komen er verschillende verbeteringen naar de gebruikersinterface, waardoor het makkelijker is om je gamecontent te bekijken, personaliseren en beheren. Daarnaast kun je de console-ervaring verbeteren door het Control Center aan te passen. Ben je het beu om helemaal naar rechts te moeten scrollen om je console uit te schakelen? Verplaats de knop dan naar voren.

Er is een nieuwe trackers voor PlayStation Trophies toegevoegd. De trofeeën zijn nu gemakkelijker te bekijken dankzij een nieuwe verticale lay-out en een tracker voor het voortgangspercentage.

De Remote Play-functie van Sony is nu ook vernieuwd. Via de PS Remote Play-app voor Android en iOS kun je nu een mobiele dataverbinding gebruiken als wifi niet beschikbaar is. Vanaf 23 september is het mogelijk om je Share Screen-beelden te bekijken in de PS App.

Met de nieuwste PS5-systeemupdate komen er enkele welkome wijzigingen naar de console van Sony, waaronder de mogelijkheid om de SSD-opslag te upgraden. We hebben daarnaast ontdekt dat de interface van de PS5 veel intuïtiever is na deze update (we hebben de firmware al een tijdje gebruikt in bètatests). Dit komt door eenvoudige wijzigingen, zoals het duidelijker weergeven voor welk platform een gametegel geldt.

We wachten echter nog op een paar verbeteringen: 1440p-ondersteuning en VRR. De PS5 is momenteel standaard ingesteld op 1080p als je deze aansluit op een 1440p-scherm. Dit is een veelvoorkomende monitorresolutie die door veel gamers wordt verkozen. Er is bovendien geen ondersteuning voor variabele verversingssnelheden aanwezig, waarmee screen tearing kan worden voorkomen en eventuele kleine dalingen van de framerate worden gemaskeerd. De Xbox Series X ondersteunt deze aspecten wel. We hopen dat deze functies binnenkort naar de PS5 komen.