PS5 vs Xbox Series X: wat is de beste console voor jou?

Het debat over welke console het beste is tussen de PS5 en de Xbox Series X blijft al sinds de lancering van beide consoles aanhouden en het kan dan ook voor verwarring zorgen bij mensen die voor het eerst een console kopen, omdat ze van de next-gen game-ervaringen willen genieten (of inmiddels eigenlijk current-gen). Beide consoles hebben veel (nieuwe) functies die ze uniek maken, maar ook ongeveer even krachtig. Er zijn aan beide kanten uitstekende exclusieve functies te vinden. Het is dus sowieso lastig om te kiezen tussen de twee opties als je een upgrade zoekt voor je huidige console en het kan al helemaal overweldigend zijn als je totaal nog geen ervaring hebt met consoles.

Ten eerste speelt je persoonlijke voorkeur een redelijk grote rol in het PS5 vs Xbox Series X-debat. PlayStation en Xbox zijn allebei grote namen binnen de game-industrie, dus er is een grote kans dat je al ooit eerder met een console kennis hebt gemaakt. Als je echter voor het eerst in aanraking komt met (één van) deze twee next-gen consoles, dan kunnen onze PS5 review en Xbox Series X review je misschien wat meer inzicht geven in wat deze consoles waardige tegenstanders maakt.

Waar het echter op neerkomt is dat er geen overduidelijke winnaar is als je deze twee consoles tegenover elkaar plaatst. Ze zijn beide goed ontworpen en kunnen 4K-gaming aan bij 120fps. De PS5 en de Xbox Series X zijn op zichzelf fantastische consoles. Daarnaast laten de beste PS5-games en de beste Xbox Series X-games ook goed zien wat deze consoles in huis hebben en op beide consoles bieden deze games voor elk soort gamer wel een ervaring om van te genieten.

Dit betekent dat de keuze echt afhangt van jouw persoonlijke voorkeuren en van wat voor game-ervaringen jij graag wil beleven. De PS5 biedt exclusieve games van een enorm hoge kwaliteit, zoals God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, en Gran Turismo 7, maar de Xbox Series X biedt daarentegen dan weer heel veel handige functies die de alledaagse game-ervaring verbeteren, zoals 'Quick Resume' en 'FPS Boost'.

Microsoft en Sony hebben alles uit de kast gehaald bij het creëren van deze next-gen consoles en ze blijven ook steeds nieuwe verbeteringen toevoegen. Samen met de beste Xbox Series X-accessories of de beste PS5-accessories kan je de ervaring nog verder verbeteren. Microsoft en Sony gaan elke week wel weer de strijd met elkaar aan door een nieuwe functie, game of deal aan te kondigen en die concurrentie is alleen maar gunstig voor de gamers.

Het goede nieuws is in ieder geval dat beide consoles een goede aankoop zijn om je setup mee te verrijken. Je kan niet echt een totaal verkeerde keuze maken. We hebben wel beide consoles grondig vergeleken en de resultaten tegenover elkaar gezet, zodat je de keuze kan maken die het beste bij jouw game-stijl past. Ben je op zoek naar een optie zonder disc-drive, zie dan onze gids voor de PS5 Digital Edition vs Xbox Series S.

PS5 vs Xbox Series X: belangrijkste info

Wat zijn het? De Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn de huidige generatie consoles van Microsoft en Sony. De consoles zijn een stuk krachtiger dan hun voorgangers en games zien er beter uit en werken ook vlotter.

De Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn de huidige generatie consoles van Microsoft en Sony. De consoles zijn een stuk krachtiger dan hun voorgangers en games zien er beter uit en werken ook vlotter. Xbox Series X en PS5 releasedatum: De PS5 verscheen in sommige delen van de wereld op 12 november 2020, maar in de Benelux was de releasedatum 19 november 2020. De Xbox Series X verscheen op 10 november 2020.

De PS5 verscheen in sommige delen van de wereld op 12 november 2020, maar in de Benelux was de releasedatum 19 november 2020. De Xbox Series X verscheen op 10 november 2020. Wat kan ik erop spelen? We hebben al tal van toffe games voorbij zien komen, zoals Marvel's Spider-Man Miles Morales op de PS5 en Halo Infinite op de Xbox Series X, maar er komen nog veel meer games aan. Vergeet ook niet dat beide consoles backwards compatibility ondersteunen.

We hebben al tal van toffe games voorbij zien komen, zoals Marvel's Spider-Man Miles Morales op de PS5 en Halo Infinite op de Xbox Series X, maar er komen nog veel meer games aan. Vergeet ook niet dat beide consoles backwards compatibility ondersteunen. Is de PS5 krachtiger dan de Xbox Series X? De processorprestaties lijken vrij gelijk te zijn, maar momenteel heeft de console van Microsoft een streepje voor qua brute kracht (op papier dan).

De processorprestaties lijken vrij gelijk te zijn, maar momenteel heeft de console van Microsoft een streepje voor qua brute kracht (op papier dan). Wat kosten de PS5 en Xbox Series X? De standaard versie van de PS5 kost (na een prijsverhoging) inmiddels 549,99 euro. De PS5 Digital Edition kost 449,99. De Xbox Series X kost 499,99 euro en de Xbox Series S is de goedkoopste next-gen console voor 299,99 euro. Naast het gebrek van een disc-drive is laatstgenoemde ook een stukje minder krachtig dan de Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X: design

Hoewel de consoles qua prestaties erg vergelijkbaar zijn, proberen ze zich qua design toch wel duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het zijn allebei flinke torens (als je ze verticaal neerzet), maar de PS5 spant de kroon met zijn omvang. Het is de grootste console die Sony ooit heeft gemaakt. De Xbox Series X lijkt met zijn rechthoekige ontwerp meer op een gaming-pc. Wat dan ook je voorkeur is op het gebied van het design, ze blijven in ieder geval allebei redelijk koel en stil tijdens het gamen.

Sony heeft ook ingezet op extra inlevingsvermogen met de nieuwe DualSense-controller. Zoals we van het bedrijf gewend zijn, ligt de focus bij games ook nog steeds op het leveren van geweldige exclusieve ervaringen. Microsoft legt de focus daarentegen grotendeels op de geweldige prijs-kwaliteit van Xbox Game Pass (en Xbox Game Pass Ultimate) om mensen te lokken naar zijn ecosysteem. Op Xbox is inmiddels ook Discord toegevoegd, zodat alle Xbox Series X-spelers nu op hun consoles via Discord kunnen chatten. Discord-integratie voor de PS5 is weliswaar ook op komst.

Beide consoles zijn daarnaast backwards compatible. Dat betekent dat je oudere games op je nieuwe console kan spelen. Helaas kan je via backwards compatibility op de PS5 alleen PS4-games spelen. Op de Xbox Series X kan je daarentegen games van elke Xbox-generatie spelen. Het gaat dan om het volledige Xbox One-aanbod van games, een selectie Xbox 360-games en originele Xbox-games. Als je nog oude Xbox 360-games thuis hebt liggen, dan is het fijn om te weten dat je die kan spelen op je nieuwe Xbox.

PS5 vs Xbox Series X: prijs en releasedatum

Sony's standaard PS5 (met disc-drive) kost inmiddels 549,99 euro en de PlayStation 5 Digital Edition (zonder disc-drive) heeft een adviesprijs van 449,99 euro. Beide versies van de PS5 hadden een releasedatum van 19 november 2020 in de Benelux (en 12 november in sommige andere regio's).

Net als we ook zagen bij de Oculus Quest 2, heeft de PS5 recentelijk een prijsverhoging gekregen. Volgens Sony is de prijs vanwege de wereldwijde inflaties gewijzigd. Oorspronkelijk was de prijs namelijk 499,99 euro voor de standaard PS5-versie en 399,99 euro voor de PS5 Digital Edition. Niet alle regio's hebben een prijsverhoging gekregen, maar helaas hebben we daar in de Benelux wel mee te maken, waardoor we nu 50 euro extra moeten betalen voor een PS5. Als je twijfelt of een goedkopere PS5 Digital Edition dan misschien een betere keuze is, dan kun je je wel het beste afvragen of dat ook op de lange termijn een goedkopere keuze is.

De Xbox Series X en Xbox Series S werden op 10 november 2020 wereldwijd gelanceerd voor 499,99 euro (Series X) en 299,99 euro (Series S). Gelukkig gaat Xbox PlayStation niet achterna met de prijsverhogingen (net als ook Nintendo voor de Nintendo Switch geen prijsverhoging invoert). Sommigen zouden daarom zeggen dat dit misschien wel het slechtste moment is om een PS5 te kopen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te weten dat Xbox een toekomstige prijsverhoging niet uitsluit.

Je kunt de consoles ook niet helemaal eerlijk met elkaar vergelijken. Microsofts digitale console is zwakker dan de andere drie consoles. Deze focust zich op een 1440p-resolutie in plaats van 4K en gaat daarbij voor 60/120fps. Hij is dan wel ook weer iets goedkoper, dus dat scheelt weer. De PS5 Digital Edition heeft echter dezelfde specs als de standaard PS5, maar dan zonder de disc-drive voor fysieke games.

Als het gaat om de beste prijs-kwaliteitverhouding, dan wint de Xbox Series S, maar je hebt dan wel te maken met een aantal minpunten. Op deze digitale Xbox en de digitale PS5 kan je bijvoorbeeld geen 4K Blu-ray-discs meer afspelen. Uiteindelijk komt het er vooral op neer of je al op de een of andere manier verbonden bent aan één van de twee merken. Maak je al gebruik van een bepaalde dienst die de een of de ander aanbiedt of heb je al een bibliotheek vol oudere games voor een bepaald platform om via backwards compatibility te spelen? Dan is de keuze misschien snel gemaakt.

PS5 vs Xbox Series X: specs

Wanneer het aankomt op specificaties, dan zien we dat beide fabrikanten erg hun best hebben gedaan om een ware krachtpatser van hun apparaat te maken.

De PlayStation 5 draait op een custom-built versie van de derde generatie AMD Ryzen-chipset, met 8 kernen in de Zen 2-architectuur en Navi-graphics. De CPU draait op 3,5GHz. De GPU biedt 36 compute units die draaien op 2,23GHz en 10,28 teraflops bieden. Deze onderdelen zijn gekoppeld met 16GB aan GDDR6 met een bandbreedte van 448GB/s. Het systeem ondersteunt ray tracing, een prestatie-intensieve belichtingstechniek die voorheen exclusief was voor high-end PC GPU's. Deze technologie wordt in de GPU-hardware voor de PS5 gemaakt.

De PS5 zal ook schermresoluties tot 8K ondersteunen, wat aanzienlijk hoger is dan de populairder wordende 4K-televisies. De PS5 kan ook een 120Hz verversingssnelheid aan, wat zorgt voor super vloeiende bewegingen in games. Dit zijn ongelooflijk prestatie-intensieve specs, dus we verwachten niet dat alle games deze standaard halen Toch zal 4K/60fps in ieder geval wel meer de standaard worden.

De PS5 maakt ook gebruik van zijn eigen meeslepende versie van 3D-audio bij het gamen met een headset. Sony levert deze ruimtelijke audio via de Tempest Engine, die honderden geluidsbronnen aankan, voor een meer realistische audio-omgeving. Het is vergelijkbaar met de Dolby Atmos-technologie, als je al met die vorm van ruimtelijke audio bekend bent.

Misschien wel het meest interessante element van de Sony bouw is de SSD-opslag. De 'solid state drive' in de PlayStation 5 is een op maat gemaakt stuk hardware, wat 825 GB aan opslagruimte biedt met een ruwe doorvoercapaciteit van 5,5 GB/s (en tot 9 GB/s aan gecomprimeerde data). Hierdoor heb je profijt van extreem snelle laadtijden bij het opstarten van een game en ook game-ontwikkelaars kunnen goed gebruikmaken van deze SSD-opslag.

De PS5 DualSense-controller is misschien wel de mooiste toevoeging aan de PS5. Wat betreft de technologie maakt de DualSense gebruik van haptische feedback, ter vervanging van de rumble-technologie van de DualShock 4. Haptische feedback betekent dat de controller trillingen of bewegingen zal uitvoeren die een levensechte aanraakervaring proberen na te maken, om zo de spelbeleving te verbeteren.

Ook 'adaptive triggers' zijn aanwezig. De L2- en R2-knoppen kunnen weerstand bieden bij het indrukken van de knoppen. Game-ontwikkelaars kunnen dit gebruiken om bijvoorbeeld een beter inlevingsvermogen te creëren bij het schieten met een pijl en boog of een geweer.

Verder zit er een microfoon verwerkt in de controller waardoor je zonder headset met vrienden kunt praten. Ook zien we dat de 'Share'-knop is ingeruild voor een 'Create'-knop. De koptelefooningang blijft behouden.

Met al deze nieuwe technologie aan boord komt het niet echt als een verrassing dat de DualShock 4 niet werkt (opens in new tab) met games die exclusief zijn voor de PlayStation 5. De DualShock 4 werkt wel nog geheid met PS4-games die je via backwards compatibility kunt spelen.

Microsoft belooft (opens in new tab) daarentegen dat de Xbox Series X wel werkt met alle oudere Xbox-controllers (in alle games).

De Xbox Series X ziet er ontzettend indrukwekkend uit op papier. Ook hier is er op maat gemaakte AMD-hardware die dezelfde Zen 2 en RDNA 2 architectuur heeft als bij de PS5. Dit maakt de Series X twee keer zo krachtig als de Xbox One X.

De GPU van de Xbox Series X beschikt over 12 teraflops aan rekenkracht, met 3.328 shaders verdeeld over 52 rekeneenheden, en draait op een vergrendelde 1.825 MHz. Interessant is dat er geen boostmodus voor de GPU is. Hij zal altijd op die snelheid lopen.

De processor is een op maat gemaakte AMD Zen 2 CPU met acht kernen en 16 threads met een pieksnelheid van 3,8GHz, en een basissnelheid van 3,6 GHz. Ontwikkelaars kunnen zelf kiezen of ze simultaneous multithreading (SMT) willen uitschakelen, om zo de 3,8GHz te kunnen behalen. Zo niet, dan wordt de 3,6GHz basissnelheid bereikt.

Ondanks dat 4K het doel is (al dan niet met 120Hz ververssnelheid), heeft Microsoft gezegd dat de Xbox Series X ook 8K-mogelijkheden heeft. De Xbox Series X matcht de prestaties van de PS5 door DirectX ray tracing-capabiliteit aan te bieden. Verder is er een supersnelle NVMe SSD aanwezig, die gebruikt kan worden als virtueel RAM-geheugen om laadsnelheden te versnellen tot wel 40 keer.

De Xbox Series X krijgt 16GB GDDR6 geheugen, een upgrade tegenover de Xbox One X's 12GB GDDR5. Deze specs laten ook zien dat de Xbox Series X qua pure prestaties iets meer aan zou moeten kunnen dan de PS5, maar tot nu toe hebben we daar niet echt iets van gemerkt in de praktijk.

Microsoft streeft er ook naar om de 'lag' aan te pakken door middel van functies als Auto Low Latency Mode (ALLM), een verbeterde draadloze verbinding met de Xbox-controller en Variable Refresh Rate (VRR). Er wordt dus ook optimaal gebruik gemaakt van de HDMI 2.1-standaard op moderne tv's. Als je speelt op een gaming-monitor, dan kan je ook de resolutie wijzigen naar 1440p als dat de resolutie van je scherm is.

Microsoft heeft bevestigd dat al je huidige Xbox One-accessoires werken met de Xbox Series X, inclusief controllers en headsets. Houd er wel rekening mee dat de nieuwe Xbox Series X-controller met enkele nieuwe functies komt. Deze zijn dan logischerwijs niet te gebruiken op oudere controllers. Er is niet zoveel nieuwe technologie aanwezig als op de DualSense, maar hij is wel op ergonomisch gebied nog verder verbeterd.

Microsoft maakte ook duidelijk dat bestaande Xbox One-spellen zoals Gears 5 zijn geoptimaliseerd voor de Xbox Series X, om zo te profiteren van de nieuwe kracht van de console. Als je liever fysieke disks in plaats van digitale aankoopt, dan is het goed om te weten dat er een 4K UHD Blu-ray diskdrive inbegrepen is.

Dankzij de 'Smart Delivery'-functie van de Series X kun je enkele spellen die je op oudere Xbox-consoles hebt gespeeld nu ook op de nieuwe Xbox Series X spelen. Onder meer Cyberpunk 2077 maakt gebruik van deze 'forwards compatibility'. Deze upgrade is overigens gratis.

Een andere belangrijke nieuwe functie is 'Quick Resume'. De Quick Resume-functie voor de console laat je 'bijna direct' verdergaan met meerdere games, zonder dat je door de laadschermen hoeft te gaan. Dat is echt enorm handig als je snel wil wisselen tussen meerdere games.

PS5 vs Xbox Series X: games

Na een aantal keer te zijn uitgesteld, is Halo Infinite nu eindelijk beschikbaar op de Xbox Series X. Deze game moest in de eerste instantie tegelijk met de nieuwe console uitkomen, maar toen hij eindelijk arriveerde in december 2021, was het zeker het wachten waard. We vonden dat de game een meeslepend verhaal had en dat de gameplay ons veel vrijheid bood. Deze campaign is fantastische voor Halo-veteranen en mensen die voor het eerst een Halo-game spelen.

Bij de lancering van de console kon je op de Xbox Series X games spelen zoals Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon, en het Vikingenspel Assassin's Creed Valhalla. In de (nabije) toekomst verwachten we ook nog Redfall, Starfield en nog veel meer games. Hier is de huidige lijst van de beste Xbox Series X-games.

De plannen van Microsoft werden nog duidelijker toen ze ZeniMax Media hadden overgenomen (het moederbedrijf van Bethesda) en ook aankondigde dat ze Activision Blizzard toe wilde voegen aan Microsoft Studios-line-up. Dat betekent namelijk dat games zoals The Elder Scrolls 6 waarschijnlijk exclusief worden voor Xbox en dat veel games van ZeniMax en Activision Blizzard in de toekomst het aanbod van Xbox Game Pass gaan versterken. Denk dan aan games zoals Doom Eternal.

Misschien wel net zo belangrijk als nieuwe games is het feit dat de Xbox Series X vanaf de lancering backwards compatible (achterwaarts compatibel) zal zijn met alle bestaande Xbox-platformen. Als je games hebt voor de originele Xbox, de Xbox 360 en de Xbox One, is de kans groot dat ze werken op Xbox Series X.

Xbox legt ook de nadruk op cross-gen play bij de lancering van de Xbox Series X. Dit betekent dat de Xbox Series X nog niet al te veel exclusieve titels heeft om je te dwingen tot een upgrade. De meer consumentvriendelijke benadering zal ervoor zorgen dat nieuwe Xbox Series X-spelers bijvoorbeeld in spellen zoals Halo Infinite nog altijd kunnen samenspelen met vrienden die nog een Xbox One in huis hebben. Bij titels van derden is het nog maar afwachten geblazen hoe lang ze cross-gen vriendelijk zullen zijn. Zelfs games van Microsofts eigen studio's zijn inmiddels alweer meer aan het focussen op de Xbox Series X.

Wat betreft PS5-games, weten we dat Astro's Playroom standaard op elke PS5 is geïnstalleerd en dat er genoeg aantrekkelijke exclusieve games te vinden zijn, zoals Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Demon's Souls. PS5-eigenaars krijgen ook toegang tot games als Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7. Verder is Final Fantasy 16 ook bevestigd als een exclusieve game voor PS5 en ook het vervolg op God of War (2018), God of War: Ragnarok, is inmiddels beschikbaar.

Wil je niet meteen al je spaargeld er doorheen jagen bij het kopen van je nieuwe PS5, weet dan dat de PS5 backwards compatible is. De console zal met het merendeel van de PS4-catalogus overweg kunnen en dankzij de vernieuwde PlayStation Plus-dienst, kan je ook PS1-, PS2- en PS3-games (PS3 via cloud streaming) spelen als je het Premium-abonnement neemt. Dan krijg je voor niet al te veel geld toch toegang tot een hele hoop games.



Sony geeft PS Plus-abonnees ook toegang tot de PlayStation Plus Collection. Hiermee kunnen PS5-eigenaren gratis tot 19 van de beste PS4-games vanaf de eerste dag naar hun nieuwe consoles downloaden, waaronder titels als God of War (2018), Uncharted 4 en Bloodborne.

Sony gelooft in tegenstelling tot Microsoft wel degelijk in wat sterker gesplitste consolegeneraties. Het benadrukt dan ook hoe belangrijk het is dat next-gen titels het maximale uit de PS5 gaan halen. Toch lijkt Sony ietwat terug te zijn gekomen op die uitspraak, aangezien spellen als Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West en Gran Turismo 7 toch ook naar de PS4 kwamen, terwijl ze eerst enkel voor de PS5 bestemd waren.

Natuurlijk is er ook de kwestie van gamestreaming. Google heeft met Google Stadia de wereld van streaming betreden (en weer verlaten), evenals Amazon's Luna. Microsoft en Sony zijn een partnerschap aangegaan om samen te werken op het gebied van streaming-technologieën. In de praktijk hebben we hier nog maar weinig van gezien.

Wel heeft Microsoft al zijn eigen Xbox Cloud Gaming-streamingdienst gelanceerd en die zit inbegrepen bij Xbox Game Pass Ultimate. Dit betekent dat Xbox-eigenaren Game Pass spellen kunnen spelen op hun Xbox-consoles, PC en ondersteunde Android smartphones/tablets. EA Play is inmiddels ook onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, wat de deal nog beter maakt dan voorheen.

Als je hoopt op een wat goedkopere optie voor Xbox Game Pass Ultimate, dan heb je misschien geluk. Momenteel is Microsoft een Xbox Game Pass Ultimate familieabonnement aan het testen in een aantal landen. Daarmee kan je met vier andere spelers gebruikmaken van de dienst voor 21,99 euro per maand. Als je dat over vijf mensen verdeeld, scheelt dat toch weer wat geld.

Xbox Cloud Gaming maakt Game Pass en Xbox een nog aantrekkelijkere optie voor degenen die graag platformflexibiliteit hebben en Game Pass heeft op zichzelf al een erg sterke prijs-kwaliteitverhouding.

PS5 vs Xbox Series X: oordeel

De PS5 en Xbox Series X zijn allebei fantastische consoles, maar momenteel zijn we iets meer onder de indruk van de geweldige Playstation 5-controller, de vernieuwde gebruikersinterface en de sterkere line-up van exclusieve games. Toch kunnen smaken verschillen, dus dat wil niet meteen zeggen dat het voor iedereen de beste optie is. De Xbox Series X is ook een fantastische console met uitstekende games als Forza Horizon 5 en aangezien deze twee apparaten zo vergelijkbaar zijn, is onze voorkeur ook niet enorm groot. Toch hebben de consoles allebei wel wat unieke eigenschappen.

Qua design staan ze namelijk enorm ver uit elkaar. Ze zijn beide wel stil én extreem sterk tijdens het gamen, maar de PS5 is echt een gigantisch apparaat. De Xbox Series X is iets kleiner, maar niet iedereen zal het rechthoekige ontwerp even mooi vinden, zeker niet als je hem horizontaal neerlegt.

Sony en Microsoft zetten allebei vol in op SSD-technologie. Niet alleen zorgt dit voor extreem korte laadtijden en andere snelheidsvoordelen bij games, maar ook zorgt de aanwezigheid van deze technologie bij beide apparaten ervoor dat ontwikkelaars van derden makkelijker hun nieuwe titels gereed kunnen maken voor beide consoles. Verder is het fantastisch dat ze beide backwards compatibility bieden. Toch gaat Microsoft daar iets verder mee en ondersteunt het bedrijf niet alleen meer oudere games, maar ook oudere accessoires.

Natuurlijk bestaat er ook nog altijd de strijd tussen de 'fanboys'. First party-titels zullen dan ook nog altijd belangrijk zijn, misschien wel belangrijker dan ooit tevoren. Sony is op dat vlak sterk begonnen, terwijl het gebrek van Halo Infinite bij de Xbox Series X-lancering deze console juist minder aantrekkelijk maakte. Beide bedrijven hebben inmiddels veel geld uitgegeven om andere bekende game-ontwikkelingsstudio's over te nemen om zo meer exclusieve content aan te kunnen bieden aan gamers die nog niet weten of ze een PlayStation of een Xbox willen.

Welke console je uiteindelijk kiest, weet dat deze generatie eigenlijk nog maar net is begonnen en dat er nog veel meer verrassingen zullen komen aan beide kanten. De strijd zal nog interessanter worden door de jaren heen.