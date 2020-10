PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: welke digital-only console kies jij?

De PS5 Digital Edition en Xbox Series S beschikken niet over een diskdrive en gaan voor een volledig digitale aanpak. Wat zijn de verschillende tussen deze consoles? En welke voor- en nadelen hangen aan een diskloze variant?

Microsoft en Sony bieden allebei een volledig digitale versie van hun next-gen consoles. Hoewel je misschien zou denken dat het ontbreken van een diskdrive het enige verschil is, blijkt dit niet het geval voor de Xbox Series S. De PS5 Digital Edition is in essentie een diskloze PS5, maar de Xbox Series S verschilt enigszins met de Xbox Series X. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze verschillen, voordat je een van de nieuwe consoles probeert te bemachtigen.

Om je hierbij te helpen, hebben we alle details van deze digitale consoles voor je op een rijtje gezet. Zo kun je de juiste keuze maken op het gebied van jouw gamingbehoeften, die past bij jouw budget.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: prijs en releasedatum

(Image credit: Microsoft)

Door de 4K Blu-Ray-drive weg te laten bij de PS5 Digital Edition, heeft Sony honderd euro van de prijs af weten te snoepen, ten opzichte van de standaard PS5. De volledig digitale versie verschijnt net als de standaardversie op 19 november en kost €399.

In vergelijking brengt Microsoft met de Xbox Series S de goedkoopste next-gen console op de markt. De diskloze console heeft een prijskaartje van €299, dit is tweehonderd euro minder dan de Xbox Series X. Beide consoles verschijnen op 10 november.

De Xbox Series S is misschien een stuk voordeliger dan de PS5 Digital Edition, maar tenzij je een strikt budget hebt, wil dit niet zeggen dat de strijd tussen de twee consoles al gestreden is.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: specificaties

(Image credit: Sony)

De PS5 Digital Edition is letterlijk identiek aan de standaard PS5, op het feit dat het niet over een 4K Blu-Ray-drive beschikt na. De console krijgt hierdoor een iets symmetrischere vorm, maar op het gebied van technische specificaties verandert er niets tussen de twee nieuwe consoles van Sony. Dit zijn de specificaties:

CPU: 8 cores tot 3.5GHz (variabel), aangepaste AMD Ryzen Zen 2

8 cores tot 3.5GHz (variabel), aangepaste AMD Ryzen Zen 2 GPU: 10.3 teraflops, variabel, tot 2.23 GHz

10.3 teraflops, variabel, tot 2.23 GHz RAM: 16 GB GDDR6

16 GB GDDR6 Framerates : tot 120 fps

: tot 120 fps Resolutie : tot 8K

: tot 8K Optisch: Geen diskdrive

Geen diskdrive Opslag: 825 GB NVMe SSD

Als je het niet erg vindt om geen fysieke media te kunnen aanschaffen en je liever digitale games liever koopt, dan is de PS5 Digital Edition een logische keuze. Er zijn echter een aantal kanttekeningen om rekening mee te houden. Fysieke games zijn doorgaans goedkoper dan hun digitale tegenhangers. Daarnaast krijgen fysieke exemplaren vaker een grote prijsverlaging. Bovendien zijn deze disks in te wisselen om wat van je investering terug te krijgen. Sommigen zien fysieke game nog altijd als een mooi onderdeel voor hun tastbare collectie.

Digitale games kosten vaak de volledige prijs van een game of zelfs meer. Dit betekent dat de honderd euro die je in eerste instantie bespaart, snel kwijt bent als je een paar nieuwe PS5-games van €69,99 of zelfs meer koopt in de PlayStation Store.

De Xbox Series S kent aan de andere kant fundamentele verschillen met de Xbox Series X (en dus ook met de PS5 Digital Edition). De goedkopere console van Microsoft kan een lagere resolutie aan, namelijk 1440p in plaats van 4K. Ook heeft de Series S een minder krachtige GPU. Hoewel de console iets minder krachtig is dan de PS5 Digital Edition, moet de Xbox Series S dankzij hardware-ontwikkelingen in de afgelopen jaren nog steeds extreem bekwaam zijn. Bekijk de specificaties hieronder:

CPU: 8 cores tot 3.6GHz (3.4GHz met SMT), aangepaste AMD 7nm

8 cores tot 3.6GHz (3.4GHz met SMT), aangepaste AMD 7nm GPU: 4 teraflops bij 1.550GHz

4 teraflops bij 1.550GHz RAM: 10 GB GDDR6

10 GB GDDR6 Framerates: tot 120 fps

tot 120 fps Resolutie: 1440p met 4K-upscaling

1440p met 4K-upscaling Optisch: Geen diskdrive

Geen diskdrive Opslag: 512 GB NVMe SSD

Microsofts strategie om zowel het hoge als lage spectrum van de markt te bereiken is ronduit interessant te noemen. Het bedrijf stelt dat de Xbox Series S zijn duurdere broer op het gebied van verkoop gaat overtreffen.

Het is té makkelijk om de Xbox Series S weg te zetten als de zwakste console en daarmee als de minderwaardige van het stel. De console belooft nog steeds een next-gen ervaring. Het ondersteunt alle belangrijke technologische vorderingen die zowel de PS5 en Xbox Series X kennen: ray-tracing, supersnelle laadschermen en 120 fps. Door de iets lagere resolutie kan het deze specificaties leveren voor een lager prijskaartje.

Microsoft heeft de kleinste console gemaakt, die ook esthetisch aantrekkelijk is. De Xbox Series S is een stuk kleiner dan de Xbox Series X en al helemaal klein in vergelijking met de gigantische PS5. Als je op zoek bent naar iets discreets, die in elk huis past, dan is de Series S misschien wat voor jou.

Belangrijk om te vermelden is dat de Xbox Series S slechts met een 512 GB SSD geleverd wordt. Dit betekent dat de opslagruimte sneller vol zit. Microsoft zegt echter dan gamebestanden wel dertig procent kleiner zullen zijn dan op de Series X, omdat ze geen gebruik maken van 4K-kwaliteit.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: games

(Image credit: Sony)

Niet alle gamers hebben dezelfde smaak, daarom zijn concurrentie en variatie zo belangrijk. Gelukkig is er een stortvloed aan fantastische games op komst voor beide consoles, hoewel de aanpak van Sony en Microsoft hier opnieuw verschilt.

Met een grote bibliotheek aan exclusieve games voor de PS4, haalt Sony er opnieuw exclusieve titels bij om te helpen bij de verkoop van de nieuwe console. De launch van de PS5 wordt ondersteund door games als Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls en Sackboy: A Big Adventure. Meer blockbusters zijn onderweg, waaronder Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart.

Microsoft heeft echter geen nieuwe first-party titels bij de launch van de nieuwe console, nu Halo Infinite is vertraagd. De aantrekkingskracht van de Xbox Series S en X zitten hem in het fenomeen Xbox Game Pass. Een betaalde dienst die honderden games bevat om uit te kiezen. Er is ook backwards compatibility beschikbaar voor vier generaties aan Xbox-games. Dit betekent dat spelers opnieuw titels van de Xbox 360, originele Xbox en Xbox One kunnen spelen (die ook nog eens betere graphics en prestaties moeten hebben).

Beide systemen worden in de loop van tijd aangevuld met exclusieve games en third-party titels, zoals Yakuza: Like a Dragon op de Xbox en Godfall op de PS5. De keuze voor welke console je kiest, hangt voornamelijk af van de games die je interessant vindt of in welk ecosysteem je al geïnvesteerd bent.

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S: oordeel

(Image credit: 343 Industries)

De beslissing om te kiezen tussen de twee digitale consoles komt aan op persoonlijke voorkeur. Beiden hebben geen diskdrive, dus je kunt geen gebruik maken van fysieke media. De Xbox Series S is het goedkoopst en maakt next-gen gaming wat betaalbaarder. Het geld dat je bespaart met de PS5 Digital Edition klinkt misschien voordelig, maar op langere termijn bespaar je naar verwachting niet.

Beide consoles beloven een superieure ervaring te bieden ten opzichte van hun voorgangers. De pre-ordermogelijkheden voor zowel de Xbox Series S als de PS5 zijn momenteel schaars, wat in ieder geval duidelijk maakt dat beide diskloze consoles gewild zijn.