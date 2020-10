Cyberpunk 2077 opnieuw uitgesteld, verschijnt in december

Ontwikkelaar CD Projekt Red heeft aangekondigd dat Cyberpunk 2077 niet langer op 19 november 2020 zal verschijnen, nadat de releasedatum al meerdere keren is verzet.

De game verschijnt nu op 10 december 2020. Dat is 21 dagen later.

Cyberpunk 2077 zou aanvankelijk in april van dit jaar uitkomen, maar werd steeds verder vooruitgeschoven op de agenda. Eerst zou de game in september het daglicht zien, toen in november. Hopelijk verschijnt Cyberpunk nu wel écht op 10 december.

Een aantal weken terug behaalde de game een gouden status, wat normaal gesproken een teken is dat de game klaar is om verscheept te worden. Klaarblijkelijk is dit niet het geval. CD Projekt Red verklaart op Twitter waarom de vertraging noodzakelijk is.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmMOctober 27, 2020

Waarom is er nogmaals een vertraging? De studio geeft de schuld aan het feit dat Cyberpunk 2077 op maar liefst negen platforms verschijnt: Xbox Series X, Series S, Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro, PS5, PC en Stadia. Thuiswerken is daarnaast een uitdaging gebleken en heeft invloed heeft gehad op de ontwikkeling van verschillende games. Het heeft onder andere tot vertragingen geleid, zelfs voor launchtitels zoals Halo Infinite.

Als we het hebben over "goud gaan", geeft CD Projekt Red toe dat de game klaar is en alle content bevat. De studio is echter niet gestopt met het zo goed mogelijk afwerken van Cyberpunk 2077. De 21 dagen extra maken volgens de ontwikkelaar het verschil.

Cyberpunk 2077 staat nog steeds gepland om rond de feestdagen te verschijnen. De studio kan zich het misschien niet veroorloven om de game opnieuw te laten vertragen, vooral niet als alle nieuwe PS5- en Xbox Series X-eigenaren op zoek zijn naar iets nieuws om te spelen.