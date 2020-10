Sony onthult revolutionaire user interface voor PS5

Sony heeft eindelijk onthuld hoe de gebruikersinterface van de PlayStation 5 eruit ziet. Nu weten we onder meer hoe de herziene PlayStation Store eruit ziet, evenals een handjevol nieuwe in-game functies die we nog niet eerder zagen.

De nieuwe user interface van de PS5 is speciaal ontworpen voor 4K-televisies. Dat stellen Sony's hoofd platformbeheer Hideaki Nishino en communicatiedirecteur Sid Shuman in de nieuwste State of Play-video.

Aan het begin van de video zien we wat er gebeurt als je de console uit Rest Mode haalt en hoe je gemakkelijk de laatst gespeelde game kunt hervatten. Sackboy: A Big Adventure wordt in dit geval als voorbeeld gebruikt. Vanuit elk scherm kun je door middel van de PlayStation-knop op je controller het Controle Center van je PS5 tevoorschijn halen. Dit is een submenu met vierkante iconen die aan de onderkant van je scherm getoond wordt.

De grote tegels die in een rij onderaan het scherm staan heten Cards. Door middel van deze vierkanten kun je verschillende interacties doen, zoals het lezen van nieuws over een game of het bekijken van jouw screenshots.

Ook kun je de Activities bereiken door middel van de Cards. Het is een functie die het toelaat om verschillende levels in een game te skippen of juist meteen opnieuw te starten, rechtstreeks vanuit het menu.

In het geval van Sackboy kun je over een level zweven om te zien hoeveel progressie je hebt gemaakt. De interface laat zien hoe ver je bent door middel van een percentage. Als je op de tegel klikt zal het ook een gepersonaliseerde speeltijd tonen, zodat je weet hoe lang het ongeveer zal duren om het level te voltooien. Als je vervolgens Resume selecteert, wordt het level direct geladen met behulp van de SSD van de PS5.

Voor sommige PS5-games is de functie Game Help beschikbaar. Deze nieuwe toevoeging is enkel beschikbaar voor PS Plus-leden. In het geval van Sackboy kun je een objective die je nog niet behaald hebt selecteren, waardoor je hints ontvangt die je in de goede richting wijzen. Een in-game video toont bijvoorbeeld de locatie van een verborgen item, zonder het spel te verlaten. De video is zelfs picture-in-picture te zien en kan naar alle hoeken worden verplaatst. In de tussentijd kun je de gameplay vervolgen.

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe de voice chat werkt en hoe je jouw scherm kunt delen met spelers in je party. Zo kun je vrienden laten zien wat jij aan het spelen bent en andersom. Je kunt naar de picture-in-picture Uncharted: The Lost Legacy gameplay van een vriend kijken, terwijl je zelf Sackboy speelt op de PS5. Cards in het Control Center stellen je ook in staat om snel in een game te springen met vrienden uit jouw party.

Vervolgens zien we het startscherm van de PlayStation 5. Dit is wat je te zien krijgt als je de PS5 weer aanzet nadat deze volledig was uitgeschakeld. Het startscherm ziet er redelijk anders uit dan dat van de PS4, maar het is geen radicale verandering. Games en Media zijn in dit geval door middel van tabbladen van elkaar gescheiden.

Tegels die games moeten voorstellen zien er kleiner uit dan op de PS4. Het is duidelijk dat deze gemaakt zijn voor een 4K-scherm. Het is ook mogelijk om tussen de gametegels te scrollen. Cards zullen tevoorschijn komen om de Activities van de geselecteerde titel te bekijken.

Een tegel met de naam Explore voegt alle games op één plek samen. Ook vind je er nieuws over games die je volgt en community-gerelateerde media. Deze functie is aan het begin van de lancering van de PS5 alleen voor spelers uit de Verenigde Staten beschikbaar, maar zal later ook in Europa verschijnen.

We krijgen ook te zien hoe de PlayStation Store eruit ziet. Het is niet langer een aparte app op de console, maar ingebouwd in de user interface van de PS5. Hierdoor kun je gemakkelijker door games browsen. Ook schaf je hier makkelijk backwards compatible titels aan.

Door middel van spraakherkenning kun je nu makkelijker berichten naar anderen sturen via de ingebouwde microfoon in de controller. Mogelijk wordt er in de komende week nog meer nieuws over de console onthuld door Sony.

Revolutionair

Het succes van de Activities-functie hangt waarschijnlijk af van hoe de ontwikkelaars deze gebruiken, maar Sony introduceert hier een aantal gewaagde elementen. Games met een eigen walkthrough ingebouwd? De console raadt hoe lang het jou zal duren om een level te voltooien? Dit zijn grootse dingen, die niet naar de Xbox Series X komen.

Het kan de manier waarop sommige games worden gemaakt veranderen, van lineaire ervaringen tot meer vrijere vormen. Het wordt interessant om te zien hoe externe ontwikkelaars en uitgevers gebruik zullen maken van deze extra's en hoe gestandaardiseerd deze gaan worden in games op de PS5.