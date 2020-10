Sony onthult meer details over backwards compatibility PS5

We weten nog steeds niet precies hoe de backwards compatibility zal werken op de PlayStation 5, maar Sony heeft inmiddels wat nieuwe informatie onthuld over wat spelers kunnen verwachten.

Sony's senior vicepresident Hideaki Nishino benadrukt in een gesprek met Game Informer het belang van backwards compatibility. Hij herhaalde de belofte van Sony dat "ongeveer 99 procent van de duizenden PS4-titels speelbaar zal zijn op de PS5".

Nishino onthult ook wat informatie over backwards compatibility waar we nog niet van afwisten.

"Als je inlogt op je PS5 met je account, zal je automatisch een bibliotheek met gespeeld PS4-materiaal zien in het menu", zegt Nishino. "We zijn enthousiast over het ondersteunen van onze PlayStation-community tijdens de transitie van PS4 naar PS5."

Voor de Xbox Series X is ook al bekend dat alle vier generaties aan Xbox-titels speelbaar zullen zijn op de next-gen console. Sony houdt zoals altijd wat meer zijn lippen op elkaar over hoe de PS5 omgaat met PS4-games.

Het is bekend dat PS4-games speelbaar zullen zijn door middel van de DualShock 4-controller op de PS5. Voor 99 procent van de games zou dit moeten werken. Er zijn echter al problemen opgedoken bij Yakuza: Like A Dragon en Dirt 5 omtrent het overzetten van je savebestanden van de PS4 naar de PS5.

Het is ook nog niet geheel duidelijk of de extra krachtige PS5 invloed zal hebben op de PS4-games. Sony stelt dat we betere frame rates en laadtijden mogen verwachten. Dit moeten we natuurlijk eerst met eigen ogen ondervinden als de PS5 verschijnt op 19 november.