'Xbox Series X krijgt Wolfenstein, Dishonored en Prey collecties'

De Xbox Series X en Series S krijgen nieuwe versies van een aantal van Bethesda's beste games. Dit suggereert een lijst op het beoordelingsbord van ESRB (via IGN).

De Dishonored & Prey The Arkane Collection en de Wolfenstein Alt History Collection pagina's tonen 'Xbox Series' bij het platform. Geen van deze zijn echter nog officieel door Xbox aangekondigd.

In elk pakket zitten vier titels. The Arkane Collection is al beschikbaar op PS4 en Xbox One. Het bevat Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider en Prey. De Wolfenstein Alt History Collection bevat weer first-person shooters als Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein 2: New Colossus en Wolfenstein: Young Blood.

Nu Bethesda is overgenomen door Microsoft is het niet vreemd dat deze uiteindelijk op Xbox Game Pass terecht zullen komen na de lancering van de next-gen consoles. Dit zou een stap in dat proces kunnen zijn.

Dit zijn echt geweldige games

De komst van deze collecties zou een fantastische deal zijn. De meeste van deze games zijn goed, maar sommige zijn uitzonderlijk goed. Dishonored 2 is een van de beste games van de generatie. Het is een stealth-action game in een steampunk-achtige wereld en heeft een van de beste personagebewegingen in een vechtspel.

Elke missie focust zich op een moord. Sommige levels zijn adembenemend en creatief. Bij één level reis je tussen twee tijdsperiodes en moet je de geschiedenis overeenkomstig aanpassen.

De volledige Dishonored-collectie is alleen al een reden om de Xbox Series X te nemen. Dat geldt ook voor Prey, een game die ontwikkeld is door Arkane's zusterstudio in Austin, Texas. Deze game vindt plaats in een ruimtestation dat wordt bezet door van gedaante veranderde aliens. Het heeft invloeden van BioShock.

Laten we hopen dat we niet lang meer hoeven te wachten op een officiële aankondiging van Bethesda.