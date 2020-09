Xbox koopt Bethesda – wordt Elder Scrolls 6 een Xbox-exclusive?

Microsoft heeft een stap gezet die de aankomende next-gen consoleoorlog enorm zou kunnen opschudden. Xbox is een overeenkomst aangegaan om ZeniMax Media over te nemen. Het gaat om het moederbedrijf van uitgever Bethesda Softworks, waar Fallout, Doom, The Elder Scrolls en Dishonered uit voort zijn gekomen.

Er is nog niets bekend gemaakt over console-exclusiviteit of wat dit gaat betekenen voor toekomstige multiplatformgames die oorspronkelijk ook naar de PS5 zouden komen, zoals The Elder Scrolls 6 en Starfield.

"Een van de dingen waar ik het meest enthousiast over ben, is het zien van de roadmap met Bethesda's toekomstige games - sommige aangekondigd en veel nog onaangekondigd - die naar console en pc komen, waaronder Starfield, de langverwachte nieuwe verhalende ruimtegame die momenteel in ontwikkeling is bij Bethesda Game Studios," zei Xbox-baas Phil Spencer in een verklaring. De deal kost Microsoft 7,5 miljard dollar.

De overname houdt ook in dat Bethesda-games een volledig geïntegreerd en permanent onderdeel van het aanbod van Xbox Game Pass zullen zijn. Wanneer Starfield bijvoorbeeld wordt gereleaset, zal het vanaf dag één beschikbaar zijn op de abonnementsdienst.

"Met iedere nieuwe consolecyclus evolueerden we samen," zegt Bethesda's Todd Howard over waarom de samenwerking zinvol is. "Van het brengen van mods naar consoles met Fallout 4, die nu meer dan een miljard downloads heeft, tot de nieuwste technologieën die de Xbox Series X en S voeden. Deze nieuwe systemen zijn geoptimaliseerd voor de uitgestrekte werelden die we graag creëren, met generatiesprongen niet alleen op grafisch gebied, maar ook voor CPU en datastreaming. Het heeft geleid tot onze grootste revisie sinds Oblivion, waarbij alle nieuwe technologieën onze eerste nieuwe IP in 25 jaar tijd, Starfield, en The Elder Scrolls 6 mogelijk maken."

Er werken ongeveer 2300 mensen bij Bethesda. Onder de ontwikkelaars van het bedrijf bevinden zich Bethesda Game Studio's, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog en Roundhouse Studios. Microsoft is met dit nieuws van 15 in-house ontwikkelaars naar 23 gegaan.

Bethesda zelf zal als uitgeverij blijven bestaan - met als bonus dat het zal profiteren van de middelen en infrastructuur van Microsoft.

Groots nieuws

Microsoft heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet als het gaat om overnames, zoals met de RPG-ontwikkelaars Obsidian en InXile Entertainment, maar dit is op een heel andere schaal. Xbox gebruikt zijn financiële gewicht om een uitgever te kopen, waardoor het een enorm voordeel behaald voor de Xbox Series X en S pre-orders die vanaf morgen geplaatst kunnen worden.

Niemand heeft dit zien aankomen, maar als The Elder Scrolls 6 een Xbox-exclusive wordt, zal dit de Xbox in een geweldige positie voor de nieuwe generatie consoles plaatsen. Er is echter nog veel dat we hier nog over moeten te weten komen, zoals wat de overname betekent voor Bethesda's bestaande geplande games.

