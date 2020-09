PS5 vs PS5 Digital Edition: welke next-gen Sony console is voor jou?

Er zijn nu twee nieuwe PS5-consoles onderweg, maar je hebt natuurlijk slechts een beperkt budget op jouw bankrekening. Als je van plan bent om de sprong te wagen naar de nieuwe generatie gaming met Sony, moet je dan kiezen voor de standaard PlayStation 5, of bespaar je dan en ga je voor de PlayStation 5 Digital Edition?

Het is een moeilijke, bijna filosofische keuze - eentje die ook argumenten inhoudt over het bezit van jouw entertainmentmedia, om nog maar te zwijgen over wat je realistisch kan spenderen nu we toch richting een ongeziene internationale financiële recessie kijken.

Niet getreurd, want wij hebben alle aankondigingen rond de nieuwe toestellen van Sony gevolgd, en verzamelden alle details die je nodig hebt om de juiste keuze te maken voor jezelf en jouw portefeuille. Hieronder hebben we de PS5 en PS5 Digital Edition vergeleken op elk gebied, van prijs tot hardware.

(Image credit: Sony)

PS5 vs PS5 Digital Edition - prijzen en releasedata

We zullen beginnen met het cijferwerk. Hoe hard belast dit jouw portefeuille?

Als je voor de standaardversie van de PS5 kiest, waar je nog steeds met Blu-ray-schijfjes mee aan de slag kan, dan kost dat €499,99.

De PlayStation 5 Digital Edition (met dezelfde specificaties, op een schijflezer na) kost €399,99.

Beide versies van de console worden op 12 november gelanceerd in de VSA, Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Als je elders woont, zal je nog een week moeten wachten, want op 19 november komen ze naar de rest van de wereld, waaronder ook de Benelux. Bepaalde detailhandelaars zullen vanaf 17 september pre-orders accepteren.

Je bespaart een interessante €100 als je de volledig digitale route op gaat, maar je moet wel een paar zaken in je achterhoofd houden.

Zo verlies je de mogelijkheid om jouw console te gebruiken als 4K Blu-ray-speler. Als je weet dat een losse 4K Blu-ray-speler zo al enkele honderden euro's kost, dan is dat een aanzienlijke hoeveelheid geld dat er wordt bespaard voor filmfans die graag van een hoge resolutie genieten.

Ten tweede zullen mensen met een schijflezer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om fysieke spelletjes en schijfjes uit te wisselen, lenen en ruilen met vrienden of game-winkels. In de loop van het leven van een console kan dat een aardige tweedehandse besparing zijn. Wat je dus nu spaart met de digitale console kan je toch iets kosten over enkele jaren, aangezien dat je de prijzen betaalt die Sony en spelontwikkelaars vragen. Dan spreken we ook nog niet over de vreugde die je hebt bij in het bezit zijn van een fysieke kopie.

(Image credit: Kayane)

PS5 vs PS5 Digital Edition: specificaties

Dit zijn de volledige officiële hardwarespecificaties van Sony, met bijhorende verschillen voor beide versies waar nodig. De twee PS5-modellen zullen gelijk zijn qua prestatie, een groot verschil ten opzichte van de Xbox Series X en Xbox Series S, die wel nog meer uiteenlopen qua prijs. Het enige verschil is dat de duurdere PS5-console een Ultra HD Blu-ray-schijflezer heeft - los daarvan gebruiken ze dezelfde op maat gemaakte processor, en hebben ze een identieke SSD.

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, octacore / 16 Threads, variabele frequentie, tot 3.5 GHz

GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine, Ray Tracing Acceleration, variabele frequentie, tot 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

Systeemgeheugen: GDDR6 16GB/448GB/s Bandbreedte

Optische drive (enkel standaardmodel): Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

SSD: 825GB, 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

PS5 Game Disc: Ultra HD Blu-ray, tot 100GB/schijf

Video uit: HDMI OUT poort, ondersteuning van 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (gespecifieerd door HDMI ver.2.1)

Audio: Tempest 3D AudioTech

Dimensies: PS5: Ongeveer 390mm x 104mm x 260mm (breedte x hoogte x diepte)(sluit grootste projectie en Base uit)

PS5 Digital Edition: Ongeveer 390mm x 92mm x 260mm (breedte x hoogte x diepte) (sluit grootste projectie en basis uit)

Gewicht: PS5: 4.5kg

PS5 Digital Edition: 3.9kg

Energie: PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W

Input/output: USB Type-A poort (Hi-Speed USB)USB Type-A poort (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C poort (Super-Speed USB 10Gbps)

Netwerk: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth 5.1

Zoals vermeld blijft, de SSD in beide consoles dezelfde, met 825GB opslagruimte met een doorvoer van een ruwe 5,5GB/s (en tot 9GB/s voor samengedrukte data). Er is wel een klein verschil in het gewicht en de grootte tussen de PS5 en de Digital Edition.

Qua hardwarespecificaties van de PS5, zonder natuurlijk de schijflezer, is alles hetzelfde. De PS5 loopt op de derde generatie octacore AMD Ryzen-chipset, met de nieuwe Zen 2 architectuur en Navi graphics. Aan de visuele kant heeft de GPU 36 rekeneenheden lopen tegen 2,23GHz en biedt het 10.TFLOPs aan, naast 16GB GDDR6 RAM met een bandbreedte van 448GB/s. Deze console kan ook overweg met ray tracing - een geavanceerde vorm van belichting die vroeger enkel mogelijk was op dure grafische kaarten. Verwacht dus knappe reflecties in jouw favoriete spellen dankzij deze toevoeging.

3D-audio is nog een grote toevoeging van de PS5, ongeacht welke editie je bezit - immersieve 3D-audio wordt vormgegeven door de Tempest Engine, die honderden geluidsbronnen kan vertalen om realistische audio te geven.

De PS5 ondersteunt een 8-resolutie, die veel spelers wel niet nodig gaan hebben op een televisie van 1080p. Of games in 8K strak gaan draaien blijft een groot vraagteken, maar dat wil zeggen dat de console futureproof is als je later een betere televisie wil kopen. De PS5 gaat ook voor een beeldverversing tot 120Hz, waardoor je van vlottere spelletjes kan genieten als een hogere framerate aanbieden.

Het is onwaarschijnlijk dat veel spelletjes deze mogelijkheden tot het uiterste gaan drijven op korte termijn. Spider-Man: Miles Morales biedt een modus met 4K 60fps aan, die vermoedelijk de visuele effecten zal verminderen om een hogere framerate te krijgen dan de gewoonlijk 30 fps van de PS4.

Beide consoles komen met een enkele draadloze PS5 DualSense-controller, die aangepaste trekkers en een haptische feedback heeft om het gevoel van realisme in jouw spellen te verhogen.

Beide consoles spelen PS4-spellen, en je zal ook in staat zijn om een externe HDD te kopen voor extra opslag om deze oudere titels te spelen zodat je jouw SSD kan vrijhouden voor software van de PS5.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 vs PS5 Digital Edition games: ze zullen hetzelfde zijn

Dit is gelukkig het makkelijkste stuk. Los van het feit dat de ene de spelletjes speelt van een schijf en de andere enkel van het opslagsysteem van de console, de PS5 en PS5 Digital Edition zullen exact dezelfde PS5-spellen krijgen, op dezelfde manier.

Met dezelfde interne hardware kan je genieten van 4K-gaming tegen snellere refresh rates op zowel de PS5 als de digitale tegenhanger, en verwacht geen verschil te zien qua gameplay tussen beide.

Sony heeft al enkele geweldige exclusieve titels klaar zitten voor beide toestellen, zoals Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy 16, de remake van Demon's Souls en de Miles Morales-versie van Spider-Man voor de PS5. Daar komen dan nog eens derde partij-titels bij, zoals Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla en Resident Evil 8: Village.

Als we kijken naar de achterwaartse compatibiliteit wordt het wel wat moeilijker. Ja, de digitale versie van de console zal PS4-titels kunnen spelen, maar je kan niet aan de slag met jouw bestaande fysieke collectie.

Je zal ze dan vermoedelijk opnieuw moeten aanschaffen, digitaal. Sony probeert hier wel de pijn te verzachten met de introductie van de PlayStation Plus Collection voor PS Plus-abonnees. De kost van het abonnement van PS5-bezitters zal ook de toegang bevatten voor het gratis downloaden van 18 top-games op de PS4, zoals God of War, Uncharted 4 en Bloodborne, om er enkele te noemen. Het is een leuke toevoeging en een onmiddellijke bibliotheek van PS5-games voor nieuwelingen in de PlayStation-familie. Het doet natuurlijk niet veel voor de honderden PS4-titels die op schijf te krijgen zijn voor mensen met een PS5 Digital Edition.

(Image credit: Sony)

Buikgevoel

Het is moeilijk om een beslissing te maken op financieel vlak. Als je een fervent gamer bent zonder geld om de grote sprong te maken naar een top-PS5, dan ga je best voor de digitale versie. Next-gen gaming wordt op dat startmodel ongetwijfeld geweldig en het levert hoe dan ook geweldiges prestatie op bij beide modellen.

Ons buikgevoel zegt echter dat je toch beter, als je het geld hebt, voor de standaardversie moet gaan met een schijflezer. Het geeft je alvast toegang tot een 4K Blu-ray-kijkervaring, om nog maar te zwijgen van het geld dat je potentieel bespaart over de jaren heen door spelletjes te ruilen met vrienden of detailhandelaars.

Een laatste opmerking is het grijze gebied van digitaal bezit, zij het nu films, muziek of spelletjes. We hebben ons nog niet kunnen verdiepen in de kleine lettertjes op de PS5 op dat vlak, maar het is gebruikelijk dat, zeker bij digitale media, je een titel niet echt voor altijd bezit. Als Sony in de toekomst beslist om de digitale winkel van de PS5 uit te schakelen, waar kan je dan jouw favoriete games terug downloaden?

De online elementen van moderne spelletjes houden in dat er frequent patches en updates komen, en die zijn soms nodig voordat een spel werkt. Maar als de servers van Sony ooit plat komen te liggen wegens onvoorziene omstandigheden, dan is het niet zo geruststellend om een volledig digitale collectie te hebben vergeleken met een fysieke bibliotheek.

En stel dat jouw schijfjes ooit stoppen met werken: je hebt dan tenminste een leuk hoesje om naar te kijken.