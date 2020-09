Xbox-games zijn binnenkort te streamen naar je iPhone

Microsoft werkt momenteel aan een nieuwe versie van de Xbox-app voor iOS-toestellen. Met deze update wordt het mogelijk om gekochte games van je Xbox-console naar je iPhone te sturen via Wi-Fi of mobiele verbinding. Voor Android-gebruikers is deze functie in de app al beschikbaar.

De appupdate maakt het mogelijk om je console te beheren en games te spelen, zo testte The Verge. Je kunt vanuit de app toegang krijgen tot je screenshots, je kunt games verwijderen van je console om ruimte vrij te maken op de interne harde schijf en het is mogelijk om game clips te delen via verschillende kanalen.

De remote play-functie binnen de app is iets anders dan Project xCloud, daar worden de games direct vanaf de cloud gedraaid. Via remote play worden je games gestart op je eigen Xbox-console en vervolgens gestreamd naar je telefoon. Sony biedt een soortgelijke functie voor PlayStation-gebruikers.

Microsoft en Apple bevinden zich momenteel in een discussie over of Project xCloud beschikbaar moet worden voor iPhone's en iPads. Apple wil namelijk graag in controle blijven van de content die beschikbaar is op zijn apparaten en wil iedere game uit de bibliotheek individueel goedkeuren. Bij remote play is dit probleem niet van toepassing.

Zowel de Android- als iOS-app van Xbox worden aangepast voor de lancering van de Xbox Series X en Xbox Series S op 10 november. De nieuwe en oude consoles moeten beiden werken met de mobiele Xbox-app.



Het is nog niet bekend wanneer de vernieuwde versie van de app voor iOS live zal gaan. Het is goed mogelijk dat Microsoft de update eruit wil hebben voor de release van de next-gen console op 10 november.

Project xCloud is momenteel beschikbaar in bètavorm en zoals eerder vermeldt niet beschikbaar op Apple-apparaten.

Cloud gaming is in opmars, naast Project xCloud, Google Stadia en Nvidia GeForce Now zal daar binnenkort ook Amazon Luna bijkomen. Als deze diensten jou niet aanspreken is remote play wellicht een betere optie voor jou.