Amazon introduceert nieuwe gamestreamdienst Luna

De streamingwereld voor games krijgt er concurrentie bij, dit maal uit de hoek van Amazon: Luna.

De nieuwe dienst is soortgelijk aan de streamingomgevingen van Google Stadia en Nvidia GeForce Now, waar spelers games direct vanuit de cloudservers kunnen spelen, zonder ze eerst te downloaden.

Amazon Luna biedt kanalen aan waarop je kunt abonneren. Op dit moment zijn dat Luna+ en Ubisoft. Je hoeft hierbij geen individuele games te kopen en brengt nog wat meer voordelen met zich mee.

Een speciale Amazon Luna-controller kan worden aangeschaft voor $50, maar ook de controllers van de PS4 en of Xbox One of een toetsenbord en muis kunnen worden aangesloten.

Voor nu is de dienst enkel in de Verenigde Staten beschikbaar via early access. Het is nog niet bekend wanneer en of de dienst buiten de VS zal worden verspreid en ook niet wat daar de prijzen zullen zijn.

Amazon Luna zal speelbaar zijn via Amazon-producten zoals Fire TV en andere apparaten zoals je smartphone, Mac of PC.

Enkele games zijn al bevestigd voor Amazon Luna, waaronder Assassin's Creed Valhalla, Control, Two Point Hospital, Sonic Mania Plus en Yooka-Laylee and The Impossible Lair. Het bedrijf heeft bevestigd dat het meer dan honderd games zal aanbieden, wat een stuk meer is dan Google Stadia bij zijn lancering had.

Nieuwe games zoals Valhalla, Immortals: Fenyx Rising en Far Cry 6 zullen direct beschikbaar worden op Luna als zij uit zijn gebracht, gezien Amazon een speciaal kanaal heeft voor Ubisoft-games.

Amazon Luna+

Luna+ is een apart kanaal waar je vanaf de 'standaard' Luna op kunt abonneren. Hierdoor krijg je naast toegang tot de gamebibliotheek ook een aantal andere voordelen zoals gamen op 4K met 60fps een ook de mogelijkheid om op twee apparaten tegelijk te spelen.

De dienst kost in de VS $5,99 per maand en werkt op PC, Mac en Fire TV Stick. Het werkt ook op iPhones en iPads, maar nog niet op Android.

Gedurende de early access zijn redelijk wat games beschikbaar, waaronder Resident Evil 7, Control, The Surge 2, Iconoclasts en GRID. In totaal zullen er meer dan honderd games beschikbaar zijn.

De verwachting voor de toekomst is dat er nog meer officiële kanalen zoals Luna+ zullen worden uitgebracht.