Far Cry 6 aangekondigd met trailer

Nee, helemaal een geheim was Far Cry 6 niet echt meer. Desondanks weten we dankzij de eerste officiële trailer van het spel op het Ubisoft Forward-evenement wel iets meer over de game.

Far Cry 6 vindt plaats in een 'tropisch paradijs bevroren in tijd' genaamd Yara. Deze omgeving wordt gecontroleerd door dictator Anton Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito, bekend van Breaking Bad). Hij probeert om het paradijs weer kleur te geven met behulp van zijn zoon Diego, en voor de wederopstanding spaart Anton niets of niemand. Er vindt echter een revolutie plaats in Yara die erop gericht is om Castillo neer te halen. Spelers nemen de rol aan van protagonist Danny, een aanhanger van de revolutie in het gevecht tegen Castillo.

In de trailer zien we dat Castillo zijn zoon Diego belerend toespreekt terwijl er plunderingen in de straten buiten hun huis plaatsvinden.

Bekijk de eerste Far Cry 6 trailer hieronder:

Niet heel geheim

Dankzij een slippertje waardoor Far Cry 6 eventjes in de PlayStation Store vermeld stond, wisten we al het nodige over de game. Niet heel veel later werd het spel weggehaald en kregen we een teaser van de game te zien.

Het lek onthulde al de releasedatum, evenals het nieuws dat de game ook beschikbaar wordt gemaakt voor de PS5 en Xbox Series X. Spelers die de PS4-versie eerst spelen, mogen rekenen op een gratis upgrade naar de PS5-variant, en we verwachten een soortgelijke behandeling voor Xbox-gebruikers.

Far Cry 6 verschijnt officieel op 18 februari 2021.