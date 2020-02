Nvidia GeForce Now is waarschijnlijk de beste online gaming service die er is met een degelijke prijs en solide prestaties.

Nvidia GeForce Now bestond al (min of meer) voordat we iets hadden gehoord over Google Stadia. De service heeft weliswaar zodanig lang in bèta gezeten dat de meeste mensen vergeten waren dat hij er was.

Nvidia heeft de dienst nu eindelijk uit de bèta gehaald en GeForce Now verschillende prijzen gegeven gebaseerd op hoe mensen het in de praktijk gaan gebruiken. Op dit moment is Google Stadia de enige andere gamestreamingdienst die live is. Dat zorgt voor interessante concurrentie.

Google Stadia's gratis versie is nog niet beschikbaar, wat betekent dat Nvidia's GeForce Now de enige gratis gamestreamingservice op de markt is. Alleen hierdoor zouden meer mensen al de stap kunnen zetten om het te testen.

(Image credit: Nvidia)

Prijs en beschikbaarheid

Nvidia GeForce Now is nu live en beschikbaar in twee verschillende versies: Gratis en Founders. Het gratis plan is - je raadt het al - gratis, en zal gebruikers in staat stellen om games te spelen in hun bestaande PC-gamebibliotheek voor maximaal een uur per sessie. Er is nog een ander addertje onder het gras: gratis gebruikers hebben gewoon "standaard toegang". Wanneer de servers druk zijn, kunnen zij in een wachtrij geplaatst worden voor ze kunnen spelen.

De Founders versie heeft geen last van deze wachtrij en geeft betalende leden "Priority Access", vier uur gamen per sessie en de optie om ray-tracing te activeren. Dit plan zal gebruikers 5,49 euro per maand kosten, hoewel deze prijs slechts 12 maanden van kracht is. Wat er daarna met de prijs zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk zal er een verhoging plaatsvinden.

Als je de prijs vergelijkt met Google Stadia, is GeForce Now een zeer aantrekkelijke deal. Niet alleen heeft Nvidia's service een gratis versie die nu beschikbaar is, maar je hoeft ook geen 129 euro vooraf te betalen om toegang te krijgen. Als je nieuwsgierig bent naar online streaming en de technologie wilt uitproberen, is GeForce Now objectief gezien de meest toegankelijke manier om het te doen.

(Image credit: Nvidia)

Design en interface

Een ding dat Google Stadia wel heeft, is een gebruikersinterface die gemakkelijk in gebruik is en aangenaam om naar te kijken. GeForce Now doet het op dit vlak minder goed.

In plaats van de service vanuit Google Chrome te kunnen starten, moet je de GeForce Now-client installeren. Van daaruit moet je ofwel een van de getoonde games kiezen of het spel dat je zoekt in de zoekbalk bovenin de UI typen.

Zodra je het spel dat je wilt spelen hebt toegevoegd, kun je het starten en word je naar de bijbehorende store gebracht. Dit kan wel een beetje ingewikkeld worden. Toen we bijvoorbeeld probeerden Wolfenstein Youngblood aan ons account toe te voegen, waren er twee opties. De eerste die we aan het account toevoegden, bracht ons naar de Bethesda-launcher, waar we het spel niet hadden en het dus niet konden spelen. We moesten volledig uitloggen en het spel weer toevoegen aan onze bibliotheek. Deze keer klikten we op de tweede optie, die gelukkig op Steam stond.

Het is een kleinigheid, maar wel ongelooflijk irritant als dit bij meerdere games gebeurt.

We moeten het natuurlijk ook hebben over games die niet aanwezig zijn op GeForce Now. Veel games van grote uitgevers als Square Enix en Rockstar Games ontbreken gewoonweg. Nu hebben we geprobeerd dit te omzeilen door een ander spel te lanceren en van daaruit iets als Shadow of the Tomb Raider of Final Fantasy XV te op te starten, maar dat is niet gelukt. GeForce schreeuwde nu min of meer tegen ons en zei: "Je kunt dit spel nu niet spelen." Je kunt alleen het spel spelen dat je lanceert vanuit de GeForce Now app, zelfs als je daarvoor eerst naar je Steam-bibliotheek wordt gestuurd.

Er zijn een aantal instellingen die je kunt aanpassen via de UI, hoewel ze niet super uitgebreid zijn. Je kunt de streaming-kwaliteit aanpassen om de prestaties te bevorderen, data te besparen (of iets tussenin), Discord-integratie inschakelen en een netwerkstatus-indicator aanzetten.

De gebruikersinterface van GeForce Now kan dus zeker verbeterd worden. Het geheel is bruikbaar op dit moment, maar kan op termijn zeker vervelend beginnen te worden.

(Image credit: Nvidia)

Prestaties

Een hot topic als het gaat om gamestreamingdiensten deze dagen zijn de prestaties. Er zijn veel mensen die een beetje sceptisch zijn over gamestreaming, dus dit is de doorslaggevende factor om GeForce Now succesvol te maken.

Wat ons betreft, werkt alles prima. Toegegeven, tot nu toe hebben we alleen games gespeeld op een bekabelde gigabit-internetverbinding. Bij tragere snelheden zal je ervaring dan ook anders zijn.

Thuis op die snelle internetverbinding hebben we helemaal geen last van haperingen. The Witcher III: Wild Hunt voor de duizendste keer spelen zorgde voor een uitstekende ervaring, met Nvidia's servers die het spel gemakkelijk aankunnen op 1080p, met alle instellingen op het maximum, inclusief Nvidia Hairworks. Het is jammer dat dit de maximale resolutie en beeldverhouding is die de service ondersteunt, maar gezien de instapprijs kunnen we hier niet over klagen.

Als we eenmaal zijn afgestapt van een bekabelde internetverbinding verzuurt de ervaring een beetje. We hebben GeForce Now op een 13-inch MacBook Pro van 2018 geïnstalleerd en een beetje Wolfenstein Youngblood gespeeld. Nu zag het spel er absoluut geweldig uit, dankzij de ingeschakelde RTX-functies, maar er klopte gewoon iets niet.

We weten niet precies wat er niet klopte, maar de snelle shooter voelt niet zo snel aan als wanneer hij op onze pc draait. We hebben geen manier om de lag wetenschappelijk te meten, maar er was iets aan de hand. Het is waarschijnlijk dat lag gewoon iets is, waar streamingdiensten zoals Google Stadia en GeForce Now mee zullen kampen in hun beginjaren.

GeForce Now maakt immers gebruik van onze bestaande pc-gamebibliotheek, dus we hebben niet veel redenen om deze dienst te gebruiken als we een degelijke pc tot onze beschikking hebben. Voor mensen die een uitgebreide pc-gamebibliotheek hebben, maar zich tussen de consoles bevinden, is deze dienst misschien wel de meest betaalbare manier om je games goedkoop te kunnen spelen.

(Image credit: Nvidia)

Vroeg oordeel

Nvidia GeForce Now is de beste gamestreamingservice op dit moment, maar alleen omdat de concurrentie zo slecht is. De prestaties zijn goed genoeg en de UI is rommelig, maar de enorme bibliotheek en de betaalbare prijzen maken het geheel veel aantrekkelijker.

GeForce Now zal zich de komende jaren waarschijnlijk flink ontwikkelen en we zien het voor ons dat het de manier wordt om je pc-games te spelen terwijl je onderweg bent. We kunnen niet wachten om te zien hoe de toekomst van dit platform eruit ziet.