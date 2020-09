Bethesda is waarschijnlijk niet Microsofts laatste studio-overname

Het was misschien wel een van de meest onverwachte aankondigingen in de consoleoorlog: Microsoft heeft bevestigd dat het ZeniMax Media overneemt, het moederbedrijf van Bethesda Softworks en id Software. Dit zal waarschijnlijk niet de laatste aankoop zijn.

Microsoft-directeur Satya Nadella zegt tegen CNET dat hij overweegt om in de toekomst nog meer studio's te kopen, nu het bedrijf zijn positie in de gamingwereld hoopt te versterken op de vooravond van de lancering van de Xbox Series X.

"Content is een belangrijk ingrediënt op ons platform waar we in blijven investeren", zegt Xbox-baas Phil Spencer in hetzelfde interview. "Dit verdubbelt de grootte van onze creatieve organisatie."

Aankoopfestijn

Het bieden van 7,5 miljard dollar voor de makers van The Elder Scrolls en Doom is een enorm bedrag. In vergelijking spendeerde Disney slechts een 'schamele' 4 miljard aan het superheldenuniversum van Marvel.

Microsoft is niet afkerig om ontwikkelaars en uitgevers te kopen. Het bedrijf gaf eerder toe dat een van hun zwakste punten van de consoleoorlog tussen de Xbox One en de PS4 het gebrek aan exclusieve games was. Recentelijk heeft Microsoft om die reden Double Fine (Psychonauts), Obsidian (The Outer Worlds) en Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice) opgekocht.

Voor de aankomende generatie consoles richt Microsoft zich op gaming als service, namelijk met de abonnementsdienst Xbox Game Pass, die meer dan honderd games aanbied voor Xbox- en PC-spelers voor een maandelijks bedrag. Met het binnenhalen van studio's probeert Xbox de vitaliteit van het aanbod hoog te houden.