Cyberpunk 2077 uitgesteld tot november

Cyberpunk 2077 is wederom uitgesteld. CD Projekt Red heeft vandaag aangekondigd op Twitter dat de nieuwe releasedatum 19 november 2020 is.

Volgens het hoofd van CD Projekt Red is de keuze tot stand gekomen om het team wat meer tijd te geven om bugs te repareren voor de release. Het bedrijf komt met het volgende statement naar buiten:

"Op het moment dat we deze woorden schrijven, is Cyberpunk 2077 zowel inhoudelijk als qua gameplay klaar... Maar met zo'n overvloed aan content en complexe systemen die met elkaar verweven zijn, moeten we alles goed doornemen, het spelmechanisme in balans brengen en een hoop bugs oplossen."

De studio begrijpt de teleurstelling onder fans, maar meldt dat de beslissing genomen is om het spel in zo goed mogelijke staat op de markt te krijgen. Als vredesaanbod heeft het demo's uitgedeeld aan journalisten die met previews komen op korte termijnen.

Wat betekent het voor next-gen consoles?

Door de septemberrelease vooruit te schuiven naar medio november plaatst het bedrijf de game heel dicht bij de lancering van de PS5 en Xbox Series X. Beide consoles verschijnen rond 'Holiday 2020' (november-december).

Wat betreft de geruchten dat 19 november dé dag wordt dat next-gen consoles ook uit de doeken worden gedaan... dat is meer een geval van wishful thinking. CD Projekt Red heeft al aangekondigd dat de game verschijnt op next-gen consoles, maar een next-gen versie zal waarschijnlijk niet meteen op de markt komen.

Er is altijd een kans dat de extra tijd in de ontwikkeling de dingen op dat front verandert - met een cross-gen lancering - maar dat is vooralsnog enkel gebaseerd op hoop.

Het goede nieuws hier is dat je dankzij Microsofts Smart Delivery platform ook de Xbox Series X-versie krijgt als je de Xbox One-game in huis haalt.

Klaar wanneer het klaar is

Hoe teleurstellend de vertraging ook is, je moet het de ontwikkelaar nageven dat er vast wordt gehouden aan het mantra it's ready when it's ready. Sinds de onthulling heeft CD Projekt Red consequent vastgehouden aan de boodschap dat het spel wordt vertraagd totdat het voldoet aan de hoge eisen van de ontwikkelaar - iets wat tot nu toe is uitgekomen.

De Witcher 3, de vorige big-budget titel van CD Projekt Red, had ook last van een vertraagd lanceringsschema en won, toen het uiteindelijk uitkwam, tientallen Game of the Year-awards. Kortom: het wachten meer dan waard.