Microsoft: niet erg als je geen Xbox Series X koopt

Phil Spencer, het hoofd van Xbox, heeft de next-gen strategie van Microsoft verduidelijkt, en hier zegt hij dat Microsoft niet noodzakelijk de Xbox Series X moet verkopen om succesvol te zijn.

In een gesprek met GameReactor zegt Spencer dat het bedrijf zich focust op het aantrekken van nieuwe klanten tot het Xbox-ecosysteem, of dat nu via PC, Nintendo Switch, Android of Xbox is.

"Ons hoogste doel binnen ons team, hoe we ons meten, is hoeveel mensen er op Xbox spelen," zei Spencer. "En als we zeggen 'spelen op Xbox', dan bedoelen we hier niet op een Xbox-console. Het houdt iemand in die speelt binnen ons ecosysteem, of het nu rechtstreeks is of via een derde partij. En dat zou op een Android-smartphone kunnen zijn. Het kan op een Switch zijn. Het kan op een PC zijn. Zo denken wij erover."

Deze aanpak staat in schril contract met de strategie van Sony, waar ze zich steevast focussen op het maken van unieke en exclusieve ervaringen die enkel bestaan op de Playstation-hardware, zoals PS5 - al heeft het bedrijf al oudere PS4-exclusives naar PC gebracht, zoals Horizon: Zero Dawn en Death Stranding.

Al kan de visie van Microsoft overkomen als een verklaring van hun nederlaag, het bedrijf rekent op de Xbox Game Pass om een vaste en terugkerende inkomstenstroom te krijgen. Meer dan 15 miljoen mensen schreven zich in voor de 'Netflix voor games'-dienst, en het is duidelijk dat Spencer wil blijven investeren in nieuwe studio's om de Xbox Game Pass uit te breiden. Microsoft heeft recent 7,5 miljard dollar betaald voor ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda.

"Teams die nieuwe franchises kunnen maken, nieuwe verhalen kunnen vertellen, daar zijn we naar op zoek. Daarom ben ik enthousiast over projecten zoals Starfield en het nieuwe Compulsion, omdat ik van teams hou die werken aan nieuwe creaties", zei Spencer. "En om eerlijk te zijn, als Game Pass blijft groeien, dan zullen we die abonnementsdienst moeten blijven voeden. Dus, met de groei die we nu meemaken, verwacht ik dat we constant meer ontwikkelaars onder onze vleugels nemen."

Xbox Game Pass altijd, overal

Spencer gaf ook hints dat de Xbox Game Pass zich in de toekomst zou kunnen uitbreiden naar meer platformen, en specifiek Chromebooks en FireTV via cloud streaming, en dat iOS-gebruikers uiteindelijk ook in staat zullen zijn om Xbox-spellen op hun toestellen te spelen.

"Ik denk dat het voor ons draait om prioriteit, en het bereiken van meer spelers. Dus we gingen na Xbox naar PC, omdat er daar gewoon zoveel spelers zitten wereldwijd die we kunnen bereiken die geen Xbox hebben," legde Spencer uit. "Daarna gingen we naar de mobiele markt, omdat er een miljard Android-smartphones zijn op de planeet. Dat ligt hoger dan elke andere spelersbasis op een console."

"We moeten nog steeds iOS achterna gaan, en we zullen er dan ooit wel komen. We werken ook nog steeds aan onze technologie voor PC voor grotere schermen als het op streaming aankomt, en dan komen we aan bij iOS, en van zodra we daar door zijn, dan kijken we naar de andere opties."

"Er zijn smart tv's, er zijn Chromebooks, er is FireTV, er zijn veel discussies die we zouden hebben, en we willen prioriteiten stellen op waar we de meeste nieuwe spelers kunnen vinden waar we inhoud aan kunnen leveren."

De Xbox Series X pre-orders zullen uitverkocht blijven nu de lanceerdatum van 10 november dichterbij komt, dus het is duidelijk dat Microsoft genoeg nieuwe gebruikers zal hebben op Xbox hardware, ondanks de strategie die verschilt van die van Sony.