Xbox Series X games: alle bevestigde en verwachte spellen

We horen meer en meer over welke Xbox Series X games er gaan verschijnen naarmate de verwachte lanceerdatum dichterbij kruipt. Microsoft heeft haar nieuwe console tijdens de Game Awards 2019 officieel uit de doeken gedaan, waardoor we al meer weten over wat we precies kunnen verwachten.

Snellere prestaties en betere graphics, dat zijn twee aspecten waar we ons geen zorgen over maken bij de Xbox Series X. De nieuwe generatie hardware belooft bijzonder krachtige prestaties. We verwachten dat het vermogen gelijk ligt aan dat van de PlayStation 5, die eveneens eind 2020 in de winkels ligt.

Zo snel als de nieuwe console gepresenteerd werd, zo langzaam lijkt de aankondiging van Xbox Series X games te gaan. Uiteraard duurt eind 2020 nog even, maar toch. Gelukkig is wel al duidelijk dat de nieuwe console backwards compatible is (lees: oude games spelen is mogelijk), en het apparaat heeft de potentie om crossplay te ondersteunen, waardoor je met spelers die andere spelapparaten gebruiken kunt gamen.

Hoewel echt grote onthullingen nog op ons wachten, zijn er al third party ontwikkelaars die beginnen met het lekken van informatie over te verschijnen games. In de aankomende maanden verwachten we echter veel meer interessant nieuws.

Hieronder hebben we een lijst opgesteld met daarin alle bevestigde Xbox Series X games, én spellen die we binnen afzienbare tijd na de release verwachten.

Bevestigde Xbox Series X titels

Halo Infinite

Beeld: Microsoft (Image credit: 343 Industries)

Halo Infinite is de eerste titels die Microsoft zelf heeft bevestigd voor de Xbox Series X. Vandaar dat we ook zeker weten dat Master Chief aanwezig zal zijn op de nieuwe consolegeneratie.

Niet alleen is een release zeker, ook dat de game tegelijkertijd met de Xbox Series X in de winkels ligt lijkt een zekerheidje. Niet zo gek, aangezien Master Chief al bijna 18 jaar het gezicht van Xbox is.

Senua’s Saga: Hellblade 2

(Image credit: Ninja Theory)

De naam en het design van Microsofts nieuwe console werd onthuld op de Game Awards 2019. Daarnaast maakten we kennis met het feit dat er een nieuwe Hellblade onderweg is naar, jawel, de nieuwe Xbox.

We weten nog niet al te veel over wat Senua's Saga, Hellblade 2 ons exact te bieden heeft, maar de aankondigingstrailer smaakt in ieder geval naar meer.

Outriders

(Image credit: People Can Fly)

Ontwikkelaar People Can Fly heeft bevestigd dat haar nieuwe co-op shooter Outriders op zowel de PS5 als Xbox Series X te spelen zal zijn vanaf eind 2020 (tussen oktober en december dit jaar). Dat is niet geheel toevallig dezelfde tijd als wanneer we de nieuwe consoles mogen verwachten.

We weten momenteel nog niet heel veel over Outriders, maar de ontwikkelaar noemt de game zelf een 'co-op RPG shooter voor de nieuwe generatie, gevestigd in een origineel, duister en wanhopig sci-fi universum'.

The Lord of the Rings: Gollum

(Image credit: Daedalic)

Daedalics Gollum game werd in maart 2019 bevestigd door de ontwikkelaar zelf. Het is de bedoeling dat het spel verschijnt op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X.

Tegenover Edge meldde de ontwikkelaar dat The Lord of the Rings: Gollum een 'verbluffend next-gen avontuur' wordt. Naast de consoles is er ook een PC-versie in de maak. Deze wordt in 2021 verwacht. Het is nog niet zeker of de game cross-platform ondersteunt.

Waar de game nu precies over gaat? Gollum is een action/adventure-spel dat zich focust rondom het door de ring geobsedeerde beest. Volgens Daedalic vertelt de game het verhaal van Gollum vanuit een perspectief wat we nog nergens eerder hebben kunnen zien, zonder dat het afwijkt van de legendarische LotR-boeken.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Net als Watch Dogs Legion is Gods and Monsters een andere titels van Ubisoft die op de E3 2019 uit de doeken werd gedaan voor de huidige consolegeneratie. De game is eveneens uitgesteld tot maximaal maart 2020.

Ook het uitstel van deze titels kunnen we niet los zien van de Xbox Series X release. Ubisoft heeft al laten weten namelijk dat Gods and Monsters op de next gen-consoles uitgebracht gaat worden.

Ubisoft heeft in een update laten weten dat de game samen met Rainbow Six Quarantine en Watchdogs: Legion inderdaad verschijnt met de nieuwe consolegeneratie.

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

De game Rainbow Six Quarantine werd door Ubisoft bevestigd op de E3 2019 persconferentie. Het heeft echter nooit een concrete datum gemeld. De release staat gepland rond hetzelfde tijdstip als de release van de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Hoewel we nog geen officiële releasedatum hebben, wijst alles erop dat dit te maken heeft met de PS5 lancering. Ubisoft CEO Guillemot heeft al bevestigd dat de titel gaat verschijnen op de volgende generatie consoles.

Watchdogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Watch Dogs Legion werd voor het eerst bevestigd op de E3 in 2019. De verwachting was toen dat het spel rond maart 2020 in de winkels zou komen te liggen. Sindsdien is er echter wat vertraging opgetreden, en dat kunnen we onmogelijk los zien van het feit dat de nieuwe consolegeneratie later dit jaar verschijnt.

Inmiddels is bevestigd dat de game inderdaad op de Xbox Series X zal verschijnen. De release staat gepland voor eind 2020, hetzelfde moment wanneer de nieuwe gameconsoles op de markt komen.

Verwachte Xbox Series X games

Everwild

(Image credit: Rare)

Everwild behoort tot een van de originele nieuwe titels die gaat verschijnen op zowel de Xbox One als de Xbox Series X. Het spel werd voor het eerst vertoond tijdens het XO19 evenement.

We weten nog niet veel over Everwild, maar Rare heeft gezegd dat het "je memorabele, boeiende en betekenisvolle ervaringen biedt voor spelers overal om te delen."

Cyberpunk 2077

Beelden: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red is terughoudend geweest om te zeggen of de aankomende titel al dan niet op de volgende generatie consoles zal worden uitgebracht.

In een interview met VG247 vorig jaar onthulde CD Projekt Red dat Cyberpunk 2077 zal kunnen werken met toekomstige consoles.

"Next gen is nog niet aangekondigd, dus we kunnen alleen maar speculeren", legde CD Projekt Red president Adam Kiciński uit. "Technologisch gezien is Cyberpunk erg geavanceerd. Onze technologie is klaar om in contact te komen met toekomstige generaties.

"Het spel is zo ontwikkeld dat het met zeer krachtige nieuwe apparatuur kan werken."

Sinds dit interview heeft de ontwikkelaar toegegeven (via GameSpot) dat de mogelijkheid van een Xbox Series X-release weliswaar wordt onderzocht, maar het geen prioriteit heeft. In plaats daarvan wil de studio zich richten op wat het op dit moment goed doet. Men wil dus niet te ver vooruit kijken, en uit het oog verliezen wat belangrijk is: goede games lanceren.

Dit is misschien niet verrassend, want de Cyberpunk 2077 wordt in september 2020 uitgebracht (na een vertraging vanaf april) en de Xbox Series X wordt pas eind 2020 gelanceerd. Als de game wel op de nieuwe console van Microsoft wordt gelanceerd, zou het een generatie-overschrijdende titel zijn. Op dit moment is echter nog niets zeker rondom deze titel.

Starfield

Beeld: Bethesda

Bethesda heeft heel wat projecten in de maak, maar degene waar we het minst van weten is Starfield. Het enige wat we tot nu toe weten is dat Starfield de eerste nieuwe titel van de gigant is in 25 jaar en dat het een single player RPG zal zijn die zich in de ruimte afspeelt.

Omdat we alleen een aankondigingstrailer hebben gezien, verwachten we dat Starfield in 2020 zal uitkomen, wat betekent dat het in theorie samen met de Xbox Series X uitgebracht kan worden. Bethesda heeft hier zelf nog niets over gezegd, maar heel vergezocht lijkt het niet.

The Elder Scrolls 6

Image credit: Bethesda

Bethesda is al sinds de E3 2018 hard aan het werk op de achtergrond. Niet alleen Starfield is in de maak, ook het langverwachte The Elder Scrolls 6 lijkt ontwikkeld te worden.

Todd Howard van Bethesda heeft al laten weten dat The Elder Scrolls 6 waarschijnlijk pas verschijnt nadat Starfield in de winkels ligt. Het zal dus waarschijnlijk een tijdje duren voordat we ons weer kunnen onderdompelen in Tamriel op de volgende generatie consoles.

Grand Theft Auto 6

Beeld: Rockstar Games

Ja, we zijn hier een beetje hoopvol - vooral omdat Grand Theft Auto 6 nog niet is aangekondigd door Rockstar Games. Het is toch echter bijna zeker dat we een nieuwe titel zullen zien van de Grand Theft Auto serie, aangezien GTA V al jaren speelbaar is op zowel de Xbox 360 als de Xbox One (X).

Vandaar is het zeker geen gekke gedachte dat de nieuwe GTA-titel gepland staat voor de Xbox Series X. Een release in 2020 lijkt echter iets te vroeg te komen.

Final Fantasy 7 Remake

Beeld: Square Enix

Ook in dit geval is niet bevestigd dat Final Fantasy 7 Remake een Xbox Series X-game wordt. Square Enix heeft wel laten weten dat de titel allereerst naar de PS4 komt. Een Xbox One- en PC-release lijken een logisch vervolg te zijn.

Gezien de leeftijd van de Xbox One en het ambitieuze karakter van de game, is een next gen-poort helemaal geen gekke gedachte. De toekomst zal het uitwijzen.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts heeft bevestigd dat Battlefield 6 in de maak is. Voor de nieuwe consolegeneratie welteverstaan, en dat is natuurlijk goed nieuws voor de potentiële verkoopcijfers van Microsofts Xbox Series X.

EA heeft nog niet officieel bevestigd welke consoles (dus we zullen Battlefield 6 in het 'verwacht' gedeelte voor nu houden), maar hoe dan ook zal het nog even duren voordat we de shooter op een next-gen consoles zien. De uitgever wil namelijk de platforms de tijd geven om een sterke spelersbasis op te bouwen. Een Xbox Series X release lijkt er op termijn echt wel in te zitten.