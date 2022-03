Destiny 2: The Witch Queen review (in progress)

Reviewinformatie Tijd gespeeld (tot nu toe): 14,5 uur Platform: pc

Als je terugkijkt naar de release van Destiny in 2014 en wat Bungie tot nu toe met Destiny 2 heeft bereikt, lijkt het wel alsof we naar een totaal andere game kijken. Door de jaren heen is er regelmatig nieuwe content verschenen, evenals vele quality-of-life-verbeteringen en uitbreidingen. Destiny 2 bevindt zich op het toppunt van wat Bungie wilde bereiken met zijn looter shooter.

Nu Destiny 2: The Witch Queen er is, serveert Bungie een prachtig narratief met meer dan genoeg verhalende quests, nieuwe gear en slimme systemen. The Witch Queen is Destiny 2 op zijn best: puur onvervalst plezier. De uitbreiding zit boordevol dingen om te doen en is een geweldige manier om (weer) in de titel te duiken.

Destiny 2: The Witch Queen: prijs en releasedatum

Wat is het? Destiny's nieuwste uitbreiding

Destiny's nieuwste uitbreiding Wanneer kan ik het spelen? 22 februari 2022

22 februari 2022 Waar kan ik het op spelen? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, pc, Stadia

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, pc, Stadia Wat kost het? 39,99 euro

Savathûn

The Witch Queen trekt de verhaallijnen samen die Bungie al jaren door het verhaal van Destiny weeft. De campaign volgt de koninklijke Savathûn, een Hive-god en tevens zus van Oryx, de Taken King, en Xivu Arath, de God of War van de Hive. Savathûn leidt een oud buitenaards ras met haar broers en zussen die bekend staan als de Hive. Zij zijn verantwoordelijk voor de val van talloze beschavingen onder het bewind van de Worm Gods. Uiteraard is dit geen goed nieuws voor de mensheid.

The Witch Queen gaat verder waar de gebeurtenissen uit Destiny 2: Beyond Light stopten in Season of the Lost. Hierin ontdekte je dat Savathûn een leger vormt om wat nog over is van het menselijke ras uit te roeien. Als een trots lid van de Aarde, is het aan jou om de Queen's Throne World te infiltreren en haar plannen te dwarsbomen.

Een hoop Destiny-fans waarderen de uitgebreide lore van Bungie en spenderen heel wat uren om grimoirekaarten te bestuderen, om zo elk geheim van het verhaal van de game te ontdekken. In The Witch Queen komt het verhaal sterk naar voren in een aangrijpende campaign. Elke missie is verdeeld tussen verschillende gebieden in de Throne World. Je leert hier over Savathûn, haar leger en haar plannen. Je verkent zelfs haar herinneringen.

Bungie verliest niet uit het oog waarvoor je hier bent. In iedere missie verdiep je je in verschillende mechanics, waaronder het leren vechten tegen vliegende blauwe orb-achtige vijanden die bekendstaan als de Moths of Savanthûns volgers. Ook neem je het op tegen de Lucent Hive. Daarnaast leer je de nieuwe Deepsight-vaardigheid te gebruiken, waarmee je de omgeving kunt scannen om verborgen doorgangen te vinden.

Het verhaal maakt het de moeite waard om te blijven spelen. Elke verhaaldraad weeft sterk in elkaar. Hoewel er nog steeds een aantal onbeantwoorde vragen zijn na het voltooien van de campaign van The Witch Queen, doen zich ook enkele baanbrekende onthullingen voor. Die laten we je uiteraard zelf ontdekken.

Hekserij

Er is een nieuw craftingssyteem voor je wapens in The Witch Queen. Je maakt je eerste Glaive, ook wel bekend als The Enigma. Het is een speerachtig special-wapen waarmee je projectielen kunt afschieten. Ook kun je het als een schild laten vallen voor extra bescherming. Daarnaast kun je het gebruiken om de weg vrij te maken van vijanden als je van close-quarters combat houdt. Niets evenaart het plezier van het massaal vernietigen van hordes Hive Thrall.

The Witch Queen introduceert daarnaast wapens met Deepsight Resonance. Je verkrijgt deze als random loot van bad guys of als beloning als je de verhaalmissies doorloopt. Als je Deepsight Resonance-wapens gebruikt, versterk je de Attunement-stat. Als je het Attunement van een wapen hebt gemaximaliseerd, ontgrendel je mogelijkheden om deze wapens aan te passen.

Je kunt je arsenaal personaliseren en nieuwe perks toevoegen aan je wapens. Daarnaast biedt het iets nieuws om voor te spelen, namelijk om meer crafting-materialen en patronen te krijgen. Het voelt alsof je altijd op pad bent voor iets meer dan enkel willekeurige loot.

Void-verbeteringen

De Void-subclass heeft een herziening gekregen in The Witch Queen. Je kunt kiezen uit drie supers, granaten, fragments of aspects voor elke Guardian. Vanaf deze Void 3.0 kun je je specialiseren in twee categorieën. Hunters krijgen Weaken en Invisibility, Titans krijgen Overshield en Volatile, en Warlocks kunnen aan de slag met Supression en Devour.

Je kunt je vaardigheden en gear naar wens aanpassen, wat goed past bij het Deepsight Resonance-systeem en crafting.

The Witch Queen is een slimme uitbreiding. Hoewel Bungie nieuwe content naar Destiny 2 brengt, is er altijd een duidelijke weg die je kunt volgen. Zo zijn er bijvoorbeeld voortgangssystemen om doorheen te ploegen. Er is een hoop te doen in The Witch Queen, maar niets daarvan is zonder doel.

Wat staat er in het verschiet?

Het is je vast opgevallen dat dit een review in progress is. We hebben de game nog geen score gegeven. Dat komt omdat Bungie nog meer voor ons in petto heeft. Hoewel The Witch Queen met een volwaardige campaign lanceerde, moet een belangrijk gedeelte van de uitbreiding nog komen: Vow of the Disciple.

De raid van The Witch Queen staat gepland om te verschijnen op 5 maart. Op dat moment zullen spelers de game in duiken om in de meest formidable PvE-challenge te duiken die Bungie te bieden heeft. Nadat we flink wat met Vow of the Disciple aan de slag zijn gegaan, voorzien we deze review van een definitieve score. Maar mocht je het afvragen: The Witch Queen is een van de beste uitbreidingen uit Destiny's lange geschiedenis.