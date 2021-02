Google stopt ontwikkeling eigen Stadia-games

De carrière van Google als game-ontwikkelaar was kort. Het bedrijf kondigde aan dat het van plan is om zijn interne ontwikkelingsstudio te sluiten en alle middelen om te leiden naar het aantrekken van externe ontwikkelaars om games op Google Stadia te krijgen.

Google begon twee jaar geleden met het maken van zijn eigen games, en nu sluit het de deuren van zowel de studio in Los Angeles als die in Montreal. Hierbij neemt het ook afscheid van Jade Raymond (de oprichter van Ubisoft Toronto en Motive Studios).

"Het volledig ontwikkelen van de beste games neemt vele jaren in beslag en vormt een significante investering, en de kosten stijgen exponentieel", zei Google in een nieuwe blogpost waarin het de beslissing verdedigde. "Gezien onze focus op het uitbouwen van de technologie van Stadia, alsook op het verdiepen van onze bedrijfspartnerschappen, hebben we besloten dat we niet langer zullen investeren in het maken van exclusieve content van ons intern ontwikkelaarsteam SG&E, voorbij de games die op korte termijn gepland zijn."

Wat deze korte-termijn games zijn, is nog onbekend. Google heeft tot nu toe nog geen eigen titels gelanceerd, en wist slechts een handvol exclusieve titels van externe ontwikkelaars te pakken te krijgen. Dat maakt het voor ons nog moeilijker om de beslissing te begrijpen.

Game over voor Google Stadia? Nog niet helemaal

Google wilt hiermee, naar eigen zeggen, middelen vrijmaken waarmee het bedrijf het Google Stadia-platform verder kan ontwikkelen:

"Games naar eender welk scherm kunnen streamen is de toekomst van de industrie, en we zullen verder blijven investeren in Stadia en het onderliggende platform om de beste cloud gaming-ervaring te geven aan onze partners en de game-gemeenschap. Dit is steeds de visie van Stadia geweest."

Dus wat houdt dat in voor de toekomst van Stadia? Om te beginnen zullen we die Google-games die het bedrijf ons beloofde niet te zien krijgen. Dat kan ook duiden op een aftakeling van de dienst, maar voorlopig houdt het vrijwel geen veranderingen in voor gebruikers van Stadia en abonnees van Stadia Pro. Al jouw games blijven waar ze zijn, en er wordt niets van de winkel verwijderd.