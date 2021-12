Halo Infinite review

Halo Infinite is een triomfantelijke terugkeer naar deze legendarische serie. Alles klopt namelijk, van het meeslepende verhaal tot de intense gameplay. Ontwikkelaar 343 Industries heeft een campagne gemaakt die herkenbaar is voor veteranen van de reeks en inspirerend voor nieuwe spelers.

Halo Infinite is een triomfantelijke terugkeer naar deze legendarische serie. Alles klopt namelijk, van het meeslepende verhaal tot de intense gameplay. Ontwikkelaar 343 Industries heeft een campagne gemaakt die herkenbaar is voor veteranen van de reeks en inspirerend voor nieuwe spelers.

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 14 uur

Platform: Xbox Series X

Iedere Halo-fan weet dat Master Chief een man van weinig woorden is. Daarom komen we, ter ere van John-117, ook gelijk ter zake. De campagne van Halo Infinite is een van de beste uit de hele reeks.

Dat klinkt misschien overdreven voor fans van de Halo-games gemaakt door Bungie, de voormalige ontwikkelaar van de reeks. Na het uitspelen van de uitgebreide singleplayer-campagne van Halo Infinite zijn we echter blij verrast. Alle scepsis die we van tevoren hadden, verdween als sneeuw voor de zon.

We zijn de monotone en ongeïnspireerde campagne van Halo 5: Guardians niet vergeten. Deze game hangt sinds 2015 als een donkere wolk boven ontwikkelaar 343 Industries, maar de zon is nu eindelijk doorgebroken. Het omslachtige verhaal, de zinloze gevechten en de inspiratieloze personages zijn weg. In plaats daarvan hebben we een game die niet alleen dezelfde sfeer omvat als de originele Halo: Combat Evolved, maar er zelfs een schepje bovenop doet.

Halo Infinite prijs en releasedatum

Wat is het? Een first-person shooter en de zesde hoofdgame in de Halo-serie

Een first-person shooter en de zesde hoofdgame in de Halo-serie Wanneer verschijnt het? 8 december 2021

8 december 2021 Waar kan ik het op spelen? Xbox Series X/S, Xbox One en PC

Xbox Series X/S, Xbox One en PC Wat kost het? Xbox Series X/S & Xbox One: 64,99 euro, PC: 59,99 euro

Verzoening

(Image credit: 343 Industries)

Halo Infinite Multiplayer Review (Image credit: Microsoft) De multiplayer van Halo Infinite is pas net uit de bètafase en krijgt nog regelmatig updates. Onze review van de online-modus komt op een later moment.

Een van de grootste problemen van Halo 5 was dat er uitgebreide kennis van het Halo-universum werd verwacht van spelers. Het voelde alsof je elk Halo-boek moest lezen om te begrijpen wat er aan de hand was. Hierdoor was de singeplayer-campagne nogal teleurstellend.

Halo Infinite pakt dit anders aan. De game keert terug naar zijn roots en focust op drie herkenbare elementen: Master Chief, zijn relatie met een persoonlijke AI, en het gevecht tegen een nieuwe vijand.

Aanvullende achtergrondverhalen zijn ruimschoots aanwezig in de campagne, maar het is een bonus bovenop het hoofdverhaal. Ook als je deze verwijzingen niet snapt, kun je nog steeds genieten van het toegankelijke verhaal van Halo Infinite.

De game begint op een onverwachte manier. Master Chief wordt op brute wijze verslagen door een Brute genaamd Atriox, de leider van het angstaanjagende leger: de Banished. Master Chief strandt in de ruimte terwijl hij machteloos toekijkt hoe Atriox en zijn leger de aanval openen op het UNSC-leger van de aarde.

Zes maanden later wordt onze held gevonden door een soldaat van de UNSC, die bekend staat als ‘The Pilot’. Master Chief gaat opnieuw het gevecht aan voor de overleving van de mensheid en om te ontdekken wat er is gebeurd met zijn voormalige bondgenoot: Cortana. Om dit te doen heeft hij de hulp nodig van The Pilot en een nieuwe AI-partner, genaamd ‘The Weapon’.

Een nieuw wapen

(Image credit: Microsoft)

The Weapon zal een bekend type zijn voor Halo-veteranen. Van haar observaties tot grappige onderbrekingen, het is fijn om weer een partner te hebben die af en toe wat leven in de brouwerij brengt. Het paar ontwikkelt hun relatie door de campagne heen. Dit is een van de sterkere gedeeltes van het verhaal.

De vergelijking ligt voor de hand, maar The Weapon is verre van een Cortana-kopie. Ze is wat meer meegaand en brengt soms de minder serieuze kant van Master Chief naar buiten. Iets wat we zelden te zien krijgen.

The Weapon is naiëver dan Cortana. Net zoals jij, de speler, probeert ze erachter te komen wat er is gebeurd sinds de Banished het gevecht aan zijn gegaan met de UNSC. De game verwacht niet dat je alles weet van het Halo-universum.

Halo Herboren

(Image credit: Microsoft)

"De Grappleshot is simpelweg een openbaring van jewelste."

Het verhaal van Halo Infinite is een absoluut hoogtepunt, maar dit is niet waarom spelers verliefd zijn geworden op deze spellenreeks. Bij een Halo-game springt de gameplay altijd met kop en schouders boven de andere elementen uit, en Halo Infinite doet het beter dan ooit.

De campagne begint op de bekende, lineaire manier: hordes aan Grunts en Brutes neerschieten in een verwoest ruimteschip. Maar al snel worden nieuwe gameplay-mogelijkheden aan de speler geïntroduceerd.

De eerste verandering is klein, maar leuk om mee te spelen. Je kan explosieve materialen die op de grond liggen naar vijanden gooien. Het opblazen van rode vaten is een iconisch onderdeel van first-person shooters. Nu kun je dit soort voorwerpen op je vijanden gooien en ze makkelijker dan ooit opblazen. Een explosief vat op een horde aan Grunts gooien, verveelt nooit.

De Grappleshot, waar spelers van de multiplayer al een tijdje mee experimenteren, brengt een nieuwe dimensie naar de gameplay van Halo Infinite. Hiermee kun je wapens en voorwerpen naar je toetrekken en gebouwen beklimmen. Niet alleen zorgt de extra beweging voor veel mogelijkheden, jezelf naar vijanden toetrekken om ze neer te halen geeft ontzettend veel voldoening.

Als je de Grappleshot een tijdje gebruikt, is het moeilijk om een Halo-game voor te stellen zonder het apparaat. Het tilt de vrijheid van de speler naar een nieuw niveau. Je benadert gevechten nooit meer op dezelfde manier. De wereld, Zeta Halo, is de perfecte speelplaats om alles uit deze gadget te halen.

Eindeloze opties

(Image credit: Microsoft)

Net als het moment in The Legend of Zelda: Breath of the Wild waar je als Link voor het eerst de wereld kan bewonderen vanaf The Great Plateau, zal Halo Infinite net zoveel adembenemende momenten hebben. Het is een wereld die wacht om ontdekt te worden en vol zit met gameplay-mogelijkheden.

Wanneer je voor het eerst in de open wereld stapt zie je talloze vijanden in de wijde omgeving. Hier toont Halo Infinite zichzelf als een indrukwekkende sandbox-game.

Je krijgt al snel toegang tot verschillende wapens en vaardigheden om vijanden uit te schakelen. Hoe je ze benadert, bepaal je zelf. Wil je de Banished uitschakelen met een langeafstandswapen vanaf een hoog punt? Gebruik de Grappleshot om op een gebouw te klimmen en doe je best.

Wat doe je aan vijanden die in een gebouw schuilen? Je trouwe aanvalsgeweer is je beste vriend. Word je aangevallen door een horde aan aliens? Gooi een schild neer en verdedig je positie. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Deze momenten van vrijheid geven ontzettend veel voldoening. De open wereld, gevuld met unieke wapens en vaardigheden, houdt je uren bezig.

Iedere speler zal de campagne anders ervaren. Dat zorgt voor talloze in-game momenten die je wilt delen met vrienden. Waarschijnlijk zit je Xbox vol met screenshots en video’s van spectaculaire momenten aan het eind van de rit.

Bijzondere boswandeling

(Image credit: Microsoft)

"Het voelt als een traditionele Halo-game, met een nieuwe wending."

Normaliter worden Halo-games gekenmerkt door een lineair pad door het spel heen. Halo Infinite wijkt af van de formule door een open wereld te bieden. Dit doet de game door, naast verhaalmissies, een aantal activiteiten te bieden als extraatje.

De belangrijkste van deze extra activiteiten is het overnemen van zogenoemde ‘Forward Operating Bases’ (FOB). Als je alle vijanden in een FOB uitschakelt, worden er meer locaties op de kaart zichtbaar. De nieuwe basis is vervolgens beschikbaar om voertuigen, wapens of versterking mee op te roepen. Je hebt echter Valor nodig om de beste uitrusting te krijgen.

Valor verdien je door speciale missies te doen, zoals het uitschakelen van moeilijke doelwitten, basissen overnemen, of propaganda-torens vernietigen. Ook kun je kluizen vinden waar verschillende bonussen inzitten. Denk hierbij aan logboeken met informatie, Spartan Cores waar je vaardigheden mee upgradet en cosmetische aanpassingen voor de multiplayer.

Meer Valor betekent ook meer vuurkracht. Een aanval van de Banished is makkelijker af te wenden met een peloton aan mariniers en de beste wapens bij je.

Deze vorm van gameplay klinkt bekend voor fans van open werelden. De formule werkt verrassend goed in Halo Infinite. De extra activiteiten zijn niet verplicht, maar hoogstwaarschijnlijk heb je ze aan het eind van de rit allemaal gedaan. De gameplay zit zo goed in elkaar dat je alles wil doen wat er te doen is.

Als je even klaar bent met de open wereld en terug wil naar de klassieke Halo-ervaring, zijn de hoofdmissies daar perfect voor. Deze sturen je door indrukwekkende gebieden en vertellen het meeslepende verhaal. Het voelt als een traditionele Halo-game, met een nieuwe wending.

Meeslepend geluid

(Image credit: Microsoft)

We kunnen eindeloos doorgaan over de gameplay en het fantastische verhaal. Maar een belangrijk element waar deze game zich onderscheidt van anderen, is de audio. Halo Infinite haalt het maximale uit Dolby Atmos en ruimtelijke audio.

Van de voetstappen van vijanden, tot kogels die voorbij het hoofd van Master Chief vliegen, de meeslepende audio maakt het universum levendiger dan ooit tevoren. Je waant je echt als Master Chief die probeert te overleven op de ring.

Niet alleen de actie sleept je mee, ook de gesprekken van de Banished geven de wereld een nieuwe dimensie. Je hoort vijanden regelmatig met elkaar praten. De game zit vol met komische one-liners en kleine details die je alleen in deze gesprekken hoort. De audio bindt alles samen.

Uit de schaduw

(Image credit: Microsoft)

Tot nu toe klinkt het alsof 343 Industries alles goed heeft gedaan bij Halo Infinite. Maar hoe zit het met de graphics? De game is misschien geen visuele krachtpatser, maar de nieuwe Slipspace Engine, waar het spel in is gebouwd, doet wat hij moet doen.

De game ziet er fantastisch uit en draait geweldig. Sommige delen van de omgeving zijn een beetje teleurstellend en de Brutes zien er soms niet geweldig uit. Maar dit zijn kleinigheidjes als je ze het in het grote geheel plaatst. De belichting, het gebruik van HDR (High Dynamic Range) en de flitsende effecten zien er allemaal op en top uit. Het is misschien niet zo'n visueel spektakel als Call of Duty: Vanguard, maar Halo Infinite is absoluut een lust voor het oog.

Toch zitten er een aantal haperingen in de presentatie. Sommige animaties lijken af te spelen op een lagere framerate en cutscenes kunnen een beetje stotteren. Ook laadt de omgeving soms niet goed en verschijnt een object plotseling in beeld. Dit komt echter vrij weinig voor. Waarschijnlijk valt het de meeste spelers niet op.

Oordeel

Er zijn dit jaar ontzettend veel games uitgekomen waar je een open wereld hebt om alles in te doen. Halo Infinite pakt dit concept en tilt het naar een hoger niveau. De game houdt je niet terug en moedigt je aan om alles te proberen wat je kunt bedenken.

Er is iets speciaals aan Halo Infinite. Misschien heb je er al van geproefd, aangezien de multiplayer gratis is. Nu is het tijd om het gevecht af te maken.