Xbox Series X releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

Xbox Series X is de nieuwe Xbox die eind 2020 op de markt komt. Volgens Microsoft zelf staat de officiële release gepland voor november van dit jaar.

We hebben al het nodige gezien van het vierkantige design van de Series X, weten al welke spellen er zoal op de markt komen voor het apparaat, evenals informatie over backwards compatibility en hoe cross-gen games werken onder de nieuwe Smart Delivery-functie.

Het grootste gemis tot nu toe voor de Xbox Series X is dat de console van Microsoft verschijnt zonder Halo-titel. Het was de bedoeling dat Halo Infinite samen met de Xbox Series X op de markt zou verschijnen, maar niets is minder waar. 343 Industries en Microsoft hebben in augustus 2020 al laten weten dat de game in 2021 verschijnt. Tijdens de Xbox Games Showcase hebben we al de nodige andere toptitels gezien, waarvan een groot deel wel in november klaar moet zijn.

We hebben dus nog altijd geen exacte releasedatum gekregen van Microsoft. Een adviesprijs is eveneens nog niet genoemd, al wijst het laatste gerucht op een startprijs van 599 dollar. Gezien het feit dat de Xbox One startprijs letterlijk vertaald kon worden van dollars naar euro's, is het niet vreemd om vooralsnog uit te gaan van 599 euro als adviesprijs.

Van wat we tot nu toe hebben gezien, lijkt het erop dat de Xbox Series X een meer vierkante stijl zal hebben, vergelijkbaar met die van een kleine gaming PC. Nog belangrijker is dat we nu weten wat er in de console zit, dankzij Microsoft dat ons de volledige specificaties van de Series X heeft gegeven. Met onder meer een octa-core AMD Zen 2 processor geklokt op 3,8GHz en een custom RDNA 2 AMD GPU met 12 TFLOP's aan processorkracht en 16GB GDDR6 geheugen kun je zeker weer een paar jaar vooruit.

Kijken we naar andere Xbox Series X features, dan verdienen functies als ray-tracing, een supersnelle SSD, potentiële 8K-capabiliteit, evenals backwards compatibility het zeker om genoemd te worden.

Laatste nieuws: De Xbox Series X gaat volgens het laatste gerucht 599 dollar kosten. Dat is 100 dollar meer dan de adviesprijs van de Xbox One.

Xbox Series X releasedatum

(Image credit: Microsoft)

Microsoft heeft "Holiday 2020" opgegeven als releaseperiode, wat betekent dat we waarschijnlijk de Xbox Series X zullen zien tussen oktober en december van dit jaar. Microsoft brengt de nieuwe Xbox wereldwijd uit in dit venster, ook in Japan waar het merk Xbox eerder een slechte verkoop heeft gehad.

Microsoft heeft in een Xbox Wire bericht duidelijk gemaakt dat de console in november zal verschijnen.

Gezien het feit dat Microsoft in het verleden ook altijd in die maand haar consoles presenteerde, hadden we de maand november wel verwacht. Het is nu enkel wachten op een specifieke datum.

The Verge meldt in een artikel dat de Xbox Series X verschijnt in de eerste week van november 2020. Microsoft zelf heeft dit nieuws echter niet bevestigd.

Xbox Series X prijs

Microsoft heeft zelf nog niets losgelaten over de prijs van de Xbox Series X. Dat is ook niet zo heel gek als je kijkt naar de prijzen van voorgaande consoles. Deze lagen namelijk relatief hoog vergeleken met de concurrentie, waardoor Microsoft vast en zeker op zijn hoede zal zijn voor eenzelfde misstap.

Het nieuwste Xbox Series X gerucht wijst desalniettemin op een fors prijskaartje in dollars. Mocht het gerucht kloppen, dan gaat de console over de toonbank voor 599 dollar.

De informatie is afkomstig van de Kinda Funny Podcast. Alanah Pearce onthulde daar dat een bron uit de retail haar een berichtje had gestuurd. Daarin zou de de prijs van de te verschijnen Xbox Series X te zien zijn, namelijk 599 dollar. Het gerucht wordt extra kracht bijgezet doordat de juiste releasedatum erbij stond. Je kunt het verhaal van Pearce zelf in de bijbehorende video zien (rond minuut 41).

Gezien de afgelopen prijsvertalingen zou je deze prijs (indien waar) zo goed als zeker letterlijk vertalen naar euro's, 599 euro dus.

Topman Phil Spencer meldde dat het heeft geleerd van haar misstappen in het verleden. De nieuwe console zal niet uit de bocht vliegen qua prijs-kwaliteitsverhouding. Dat houdt niet in dat de console goedkoop zal zijn, maar dat de prijs wel gerechtvaardigd zal zijn als je kijkt naar de specificaties. Dit was volgens vele critici niet het geval bij de Xbox One in 2013, die oorspronkelijk over de toonbank ging voor 499 euro.

De prijs wordt onder meer bepaald door de materialen die in de console verwerkt zijn, en de Xbox Series X is een stuk krachtiger dan de Xbox One S of Xbox One X. Daardoor zou het ons niets verbazen als de prijs hoger ligt dan bij die van de Xbox One.

Kijken we naar het verleden, dan konden we vaak in de maanden juni of juli de verwachte prijs van de consoles zien. Dit jaar verloopt alles net een beetje anders dan verwacht, waardoor we hier niet meteen van uitgaan.

In een interview met GamesIndustryBiz vertelt Sony-CEO Jim Ryan meer over de prijs van de PS5. Er wordt niets concreets gemeld, maar Sony is er in ieder geval niet op uit om de Xbox Series X op zijn prijs te kloppen. Dat kan een voordeel worden voor Microsoft.

Xbox Series X specificaties

Xbox Project Scarlett componenten. (Afbeelding: Microsoft) (Image credit: Microsoft)

CPU: 8x Zen 2 Cores 3,8GHz (3,6GHz met SMT) 7nm

8x Zen 2 Cores 3,8GHz (3,6GHz met SMT) 7nm GPU: 12 TFLOPs, 52 CUs op 1.825GHz, Custom RDNA 2

12 TFLOPs, 52 CUs op 1.825GHz, Custom RDNA 2 Procedé: 7nm

7nm Geheugen: 16GB GDDR6 met 320b bus

16GB GDDR6 met 320b bus Geheugen bandbreedte: 10GB op 560GB/s, 6GB op 336 GB/s

10GB op 560GB/s, 6GB op 336 GB/s Opslagcapaciteit: 1TB custom NVMe SSD

1TB custom NVMe SSD I/O doorvoer: 2,4GB/s (Ruw), 4,8GB/s

2,4GB/s (Ruw), 4,8GB/s Uitbreidbaar geheugen: 1TB kaart (matcht exact met interne opslag)

1TB kaart (matcht exact met interne opslag) Extern geheugen: USB 3.2 Externe HDD-ondersteuning

USB 3.2 Externe HDD-ondersteuning Optische driver: 4K UHD Blu-ray

4K UHD Blu-ray Poorten: HDMI 2.1 output, 3x USB 3.2, netwerkpoort, poort voor uitbreidbare opslag, power input

HDMI 2.1 output, 3x USB 3.2, netwerkpoort, poort voor uitbreidbare opslag, power input Prestatietarget: 4K op 60fps, tot en met 120fps

We weten nu hoe de Xbox Series X eruitziet en wat er onder de motorkap schuilgaat, en we kunnen niet anders stellen dan dat het een flinke krachtpatser wordt. Het gaming PC-achtige ontwerp is vrij toepasselijk, aangezien de interne hardware van de next-gen console vergelijkbaar is.

Digital Foundry analyse

De mensen van Eurogamers Digital Foundry hebben de hardware onder de loep genomen. Volgens Digital Foundry bevestigen de specificaties dat de Xbox Series X inderdaad twee keer zo krachtig zal zijn als de Xbox One X... in de praktijk.

Digital Foundry zag een ongeoptimaliseerde versie van Gears 5 op de Xbox Series X draaien op het equivalent van 'Ultra' grafische instellingen op PC, en de game komt met verbeterde schaduwen en ray-tracing. Waar de videoscènes met 30fps op de Xbox One X liepen, berichtte Digital Foundry dat dit op de Xbox Series X loopt op een stabiele 60fps. Ook gaat het om een vroege versie. Bij de release zouden we nog betere resultaten moeten zien.

Zoals verwacht is de Xbox Series X processor ingebouwd in een custom Project Scarlett SoC (System on Chip), die gebruik maakt van een verbeterde versie van TSMC's 7nm proces. Die zeven nanometer is belangrijk. Hoe kleiner, hoe efficiënter de chip kan zijn. Dat betekent dat het meer prestaties kan leveren voor minder vermogen.

Het is ongelooflijk belangrijk om ervoor te zorgen dat de chip in een spelconsole goed kan presteren zonder veel stroom te gebruiken (en oververhit te raken). Gebaseerd op het prototype van wat Digital Foundry heeft gezien, wordt de Xbox Series X naar verluidt geleverd met een interne 315W-powersupply geleverd. De console is ook voorzien van parallelle koelarchitectuur, waardoor er koele lucht naar binnen kan en die koele lucht door de verschillende gebieden van de console kan stromen.

(Image credit: Xbox)

Custom processor en grafische kaart van AMD

De processor is een op maat gemaakte AMD Zen 2 CPU met acht kernen en 16 threads met een pieksnelheid van 3,8 GHz, en een basissnelheid van 3,6 GHz.

Deze frequenties niet volledig vergrendeld, wat suggereert dat de Xbox Series X het vermogen van de CPU zou kunnen aanpassen op basis van bijvoorbeeld de werklast. Dus als je een spel speelt dat veel rekenkracht nodig heeft, kan de Xbox Series X zijn CPU een boost geven.

Ondertussen wordt de GPU van de Xbox Series X onthuld als een custom ontwerp met 12 teraflops aan rekenkracht, met 3328 shaders verdeeld over 52 rekeneenheden, en draait op een vergrendelde 1.825 MHz. Interessant is dat er geen boostmodus voor de GPU is. Hij zal altijd op die snelheid lopen.

De Series X maakt ook gebruik van AMD's RDNA 2 architectuuren biedt ray tracing voor fotorealistische verlichting.

Wat betekent dit in de echte wereld? Het lijkt erop dat de Xbox Series X de grafische kracht zal hebben van een gaming PC met een Nvidia RTX 2080 grafische kaart. Een zeer capabel apparaat dus, maar misschien niet in staat om te concurreren met de meest krachtige gaming PC's.

Meer geheugen voor een soepelere ervaring

De Xbox Series X krijgt ook 16GB GDDR6 geheugen, een upgrade tegenover de Xbox One X's 12GB GDDR5. Dat wordt echter niet allemaal gebruikt in games. Games krijgen in totaal 13,5 GB (10 GB aan optimaal GPU-geheugen en 3,5 GB standaardgeheugen), terwijl de resterende 2,5 GB is voorbehouden voor het besturingssysteem.

Het snellere GDDR6-geheugen zou ook een grote prestatiesprong moeten bieden. Combineer dat met een supersnelle NVMe SSD en de Xbox Series X zou zeer flitsend moeten aanvoelen als hij wordt gebruikt.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

8K-ondersteuning

Ondanks dat 4K het doel is, heeft Microsoft gezegd dat de Xbox Series X 8K mogelijkheden heeft. Phil Spencer heeft zelfs zijn Twitter profielfoto veranderd in (wat leek op) een foto van de processor van de next-gen Xbox Series X. Op de afbeelding stond 'Project Scarlett' en zagen we ook '8K' staan (hierboven afgebeeld), wat suggereert dat Microsoft deze claim ook echt meent.

Variable Rate Shading

Microsoft streeft ernaar om Xbox Series X games te laten draaien op 60 FPS in 4K. De console zal ook tot 120 FPS ondersteunen. De Xbox Series X zal ook voorzien zijn van Variable Rate Shading, die prioriteit geeft aan effecten op verschillende in-game karakters en objecten voor een "stabielere framerate en hogere resolutie", zo meldt Microsoft.

Velocity Architecture

Gemaakt uit vier hoofdcomponenten, een custom NVME SSD, decompressieblokken met versnelde hardware, een gloednieuwe DirectStorage API-laag en Sampler Feedback Streaming (SFS), zorgt Velocity Architecture ervoor dat de Xbox Series X betere prestaties levert dan de ruwe specs doen vermoeden, behoren laadtijden tot de verleden tijd, worden gamebestanden stukken minder groter, en zorgt dit ervoor dat spelwerelden groter en meeslepender kunnen worden.

Seagate uitbreidbare opslag

De Xbox Series X Seagate uitbreidingskaart ziet er uit als een kruising tussen een externe harde schijf en USB-stick. Het is ontworpen om direct te worden aangesloten op de gepatenteerde poort aan de achterkant van de Xbox Series X-console. Hoewel we niet van gepatenteerde poorten houden, ziet dit eruit alsof het gebruikt zal worden zodat de snelheden van de Xbox Series X uitbreidingskaart overeenkomen met de snelheden van de interne SSD in de Xbox Series X. Wanneer je spellen van de uitbreidingskaart speelt, zal dit bijgevolg geen negatieve invloed hebben op de prestaties. Dit zou bijvoorbeeld wel gebeuren als je een langzamere externe harde schijf met usb zou gebruiken.

Op de website van Seagate wordt uitgelegd hoe dit kan worden gebruikt met de Quick Resume-functie van de Xbox Series X , waarbij gamers direct kunnen schakelen tussen de games zonder dat ze de games opnieuw hoeven te laden. Het lijkt erop dat het schakelen tussen games op de interne SSD en de uitbreidingskaart naadloos verloopt (al moet je de uitbreidingskaart wel apart kopen).

Het flashgeheugen van de Seagate uitbreidingskaart is een custom PCIe Gen4x2 NVMe met een capaciteit van 1TB.

Ultrawide ondersteuning

Niet alleen zullen de spellen er beter uitzien, ze kunnen ook groter zijn. In een interview met PCGamesN onthulde Samsung dat het in gesprek is met Microsoft en dat het de gaming gigant aanspoort om ultrawide ondersteuning voor de Xbox Series X te adopteren.

Supersnelle SSD

De Xbox Series X zal goed gebruik maken van de aanwezige SSD. Een 'Quick Resume' functie voor de console laat je 'bijna direct' verder gaan met meerdere games, zonder dat je door de laadschermen hoeft te gaan.

(Image credit: Microsoft)

Verbeterde latentie

Microsoft streeft er ook naar om de lag aan te pakken door middel van functies als Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rate (VRR). Microsoft meldt hier het volgende over: "ALLM staat Xbox One en Xbox Series X toe om een aangesloten display automatisch in te stellen op de laagste latency modus", en "VRR synchroniseert de verversingssnelheid van het scherm met de framerate van het spel, waardoor het beeld vloeiend blijft." Deze functies zijn bedoeld om de vertraging te minimaliseren en het gamen sneller te laten verlopen.

Verwacht echter niet dat filmpjes de kracht van de Xbox Series X volledig kunnen tonen. Xbox-baas Phil Spencer is van mening dat het een uitdaging is geweest om te laten zien hoezeer de Xbox Series X de Xbox One zal overtreffen, aangezien snellere en stabielere framesnelheden niet echt goed te zien zijn in video's.

In een gesprek met ex-Nintendo of America topman Reggie Fils-aime (via GameSpot) betreurde Spencer het feit dat gamers de kracht van Xbox Series X misschien nog niet waarderen.

"Een van de dingen die ik in het openbaar heb besproken... het is moeilijk om over te brengen hoe het voelt om games te spelen op een console waar de framesnelheden hoger en stabieler zijn," legde Spencer uit. "De souplesse ervan op video weergeven is gewoon onmogelijk. Hoe laat je zien hoe iets aanvoelt?"

Backwards compatibility met Xbox One-accessoires

Microsoft heeft tevens bevestigd dat al je huidige Xbox One-accessoires werken met de Xbox Series X, inclusief controllers en headsets. We wagen te betwijfelen of Microsoft ook de geflopte Kinect motion tracker tot dit lijstje rekent.

De claim van Microsoft stelt gebruikers van de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in ieder geval gerust. De Amerikaanse fabrikant zal echter ook hiervoor een opvolger presenteren.

Xbox Series X design

(Image credit: Microsoft)

De Xbox Series X krijgt een compleet ander ontwerp dan zijn voorgangers. Om te beginnen heeft de next-gen console een rechtopstaand torenontwerp, vergelijkbaar met dat van een gaming pc. Microsoft heeft echter bevestigd dat Series X horizontaal of verticaal gepositioneerd kan worden.

Van wat we hebben gezien in de Series X trailer is de console zwart met licht 'ingedeukte' koelribben aan de bovenkant (met wat lijkt op een groen licht binnenin). Het Xbox-logo zit klein op de linkerbovenhoek van de console, en er is nog steeds een diskdrive (die ook verticaal op de linkerzijde is geplaatst).

De Xbox Series X heeft de volgende poorten: HDMI 2.1-uitvoerpoort, drie USB 3.2-poorten, een netwerkpoort, een poort voor extra opslag en een voedingspoort.

De console meet naar verluidt 15,1cm x 15,1cm x 30,1cm en weegt 4,45kg.

(Image credit: CurryPanda / Neogaf)

Hoewel deze beelden al een tijdje rondcirkelen, wisten we nog steeds niet helemaal zeker wat die mysterieuze poort was - tot nu toe. Thurrott beweert dat bronnen die "bekend zijn met de plannen van het bedrijf" de poort hebben geïdentificeerd als ingang voor uitgebreide opslag.

Microsoft heeft niet bevestigd dat dit het geval is, maar we zouden niet verbaasd zijn als het klopt. De Xbox One ondersteunt namelijk ook een externe harde schijf.

Naast het ontwerp van de console weten we ook hoe het nieuwe Xbox-logo eruit zal zien.

Op Reddit werd door Windows Central een officieel handelsmerk voor het Xbox Series X logo gespot dat werd ingediend op 16 april 2020, met een heel andere uitstraling dan wat we tot nu toe hebben gezien voor de consoles van Microsoft. Het logo toont het woord 'Series' in een verticale formatie, naast een gestileerde 'X'.

(Image credit: Microsoft)

Volgens het patent is dit het Xbox Series X logo dat we op alles zullen zien, van de console zelf tot kleding, sleutelhangers, speelgoed en zelfs keukengerei. Alhoewel we denken dat Microsoft gewoon probeert om overal op voorbereid te zijn en het is onwaarschijnlijk dat we binnenkort een Xbox Series X spatel gaan zien.

Xbox series X controller

(Image credit: Microsoft)

Microsoft lanceert een Xbox Series X controller voor de nieuwe generatie console. De nieuwe controller moet volgens Microsoft makkelijker te besturen zijn door iedereen, aangezien de vorm en grootte zijn verfijnd.

Naast de verbeterde bestuurbaarheid is er ook (eindelijk) ruimte gemaakt voor een Share-knop, net als bij de DualShock 4. Hierdoor kun je makkelijk en snel foto's en video's delen met je vrienden.

Microsoft heeft ook onthuld dat het de latency in de "speler-naar-console lijn" wil optimaliseren, te beginnen met een Xbox Wireless Controller. Door middel van een nieuwe functie genaamd Dynamic Latency input moet dit gerealiseerd worden. Volgens Microsoft synchroniseert de invoer onmiddellijk met wat wordt weergegeven waardoor de controles 'nauwkeuriger en responsiever' zijn.

Xbox Series X games

(Image credit: 343 Industries)

Op het Xbox Series X gameplay evenement op 7 mei hebben we vooralsnog het meeste gezien aan games die we mogen verwachten op de console. De titels die we mogen verwachten zijn onder andere: Dirt 5, Scorn Madden 21 en nog veel meer. We kregen ook voor het eerst gameplaybeelden te zien van Assassin's Creed Valhalla.

Phil Spencer meldde tijdens de onthulling van de Xbox Series X over het soort spellen die samen met de console (of er net na) gelanceerd worden. De topman had het over 'meer levensecht, verrassend en meeslepend', en dat de Xbox Series X 'ons leidt naar de toekomst van gaming'. Verder vermeldde hij dat 15 Xbox Game Studio's werken aan het bouwen van een grote bibliotheek. Hoewel we lang niet alles over de nieuwe games hebben gehoord, maakten we wel al kennis met een vrij bizarre trailer van Hellblade II Senua's Saga.

Halo Infinite is een andere game die bevestigd is als releasetitel. Het is voor het eerst dat er een Halo-game op de markt gaat komen sinds 2015. De franchise wordt wereldwijd gezien als een van dé redenen om een Xbox in huis te halen, dus deze zet van Microsoft is op papier in ieder geval een interessante.

Geen fan van Halo? Geen probleem. De Xbox Series X is in staat om drie complete spelgeneraties van vroeger af te spelen. Naast nieuwe spellen zijn games van de Xbox One, Xbox 360 én de originele Xbox dus speelbaar op de te verschijnen console. Dankzij de Smart Delivery functie van de Series X kun je enkele spellen die je op oudere Xbox-consoles hebt gespeeld nu ook op de nieuwe Xbox Series X spelen. Onder meer Cyberpunk 2077 zal gebruikmaken van deze forwards compatibility. Deze upgrade is overigens gratis.

Bovendien zal Microsoft het stilzwijgen vermijden door een cross-generatie aanpak van first-party games. In een gesprek met Stevivor zei Phil Spencer dat Microsoft een console wil maken die gebruik maakt van Xbox Play Anywhere, zodat je naadloos kunt switchen tussen de apparaten: "Ons doel voor onze first-party-games is dat alles cross-gen is en dat je 'achievements' meegaan met je savegame.

Naast games uit de fabriek van Microsoft zelf weten we ook al het nodige over games van derden. Onder meer Gothic, Battlefield 6, Gollum, WRC 9, Dying Light 2, Cyberpunk 2077 en Outriders zijn in de maak voor de console. Ook is Ubisoft bezig met Watch Dogs: Legio, Gods and Monsters en Rainbow Six Quarantine voor de Xbox Series X. Het ziet ernaar uit dat ook Bethesda bezig is met een Elder Scrolls-game voor de nieuwe Xbox.

(Image credit: CD Projekt Red)

We verwachten ook dat Microsoft's game-streamingdienst Project xCloud tegen de tijd dat Xbox Series X uitkomt uit de bètafase zal zijn, dus hopelijk kunnen we ook zeer snel on the go van Series X-games genieten.

Voor degenen die nog niet helemaal overtuigd zijn van de Xbox Series X, maar toch de beste aankomende games willen spelen, heeft Microsoft verklaard dat er minstens een jaar geen Xbox Series X exclusives komen. Nieuwe games werken dus ook nog minstens een jaar op de Xbox One.

En de Xbox Series S (Project Lockhart) dan?

(Image credit: Microsoft)

Er gaan geruchten rond dat de volgende Xbox-generatie niet uit één maar twee consoles zal bestaan. Naast Project Scarlett (Xbox Series X dus) gaan er ook geruchten dat Project Lockhart tot de nieuwe generatie Xbox-consoles behoort. De echte naam zou Xbox Series S zijn.

Project Lockhart zal een diskloze console zijn volgens Kotaku's Jason Schreier. Deze trend is ingezet met de Xbox One S All-Digital Edition, maar volgens Schreier zal Lockhart een stuk krachtiger zijn dan zijn grote voorbeeld. Zo zal er een SSD aanwezig zijn en een snellere CPU dan welke huidige console ook.

Naar verluidt zou Microsoft gevraagd hebben om een 1440p resolutie te bewerkstelligen voor games op Project Lokhart met 60 frames per seconde, terwijl de Xbox Series X net iets beter moet zijn door native 4K/60 frames per seconde aan te moeten kunnen.

Project Lokhart zal naar verluidt voornamelijk gebruikt gaan worden als digitale poort voor Microsofts game-streamingdienst, Project xCloud, en Xbox Game Pass. Of de console er echt komt is nog niet zeker, maar indien dat het geval is heb je als consument een goedkoper alternatief voor de Xbox Series X.