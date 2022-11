Krijgt Xbox Series X geldbesparende grafische modi?

De Xbox Series X zou 153W verbruiken (opens in new tab) bij actief gamen. Als we rekening houden met recente gemiddelde elektriciteitskosten (opens in new tab) spendeer je ruw geschat 4,13 cent/u (met de console op volle snelheid). Als de gemiddelde (opens in new tab) Xbox Series X-speler een week lang dagelijks twee uur zou spelen, dan komt dat neer op 57,82 cent. Stand-by verbruikt de console 0.5W, een stuk efficiënter dan de 13W in slaapmodus.

Een energiebesparende modus die de druk zou verminderen op de RDNA 2 GPU kan het wattage per uur van de console aanzienlijk verminderen. De AMD videokaart in de Xbox Series X, met de op maat gemaakte Scarlett processor, kan tot 200W TDP leveren via een 320-bit memory bus. Spanning verlagen is zeker mogelijk met deze hardware, waarbij minder kracht lagere prestaties betekent. Zoals grafische kaarten dat kunnen, zeker in de beste gaming-laptops. Wat de impact nu echt gaat zijn op de prestaties tijdens het gamen, valt nog te bekijken wanneer deze update effectief wordt doorgevoerd.